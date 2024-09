Red Lobster annonce qu’il sortira bientôt de la protection contre la faillite après que le juge a approuvé la vente de la chaîne de fruits de mer

NEW YORK — Après des mois de fermetures de dizaines de restaurants et de gros titres sur les problèmes des « crevettes sans fin », Red Lobster est sur le point de sortir bientôt de la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites.

Un juge des faillites américain a approuvé jeudi le plan de réorganisation de la chaîne de fruits de mer et sa vente à un groupe de prêteurs dirigé par le gestionnaire d’actifs Fortress. Le feu vert arrive moins de quatre mois après que Red Lobster a déposé une demande de protection contre la faillite alors qu’elle cherchait à vendre, après des années de pertes croissantes et de diminution de la clientèle alors qu’elle luttait pour faire face à la concurrence.

Au moment du dépôt de bilan en mai, la direction de Red Lobster a fait part de son intention de « simplifier l’activité » en réduisant le nombre de ses établissements. La chaîne d’Orlando, en Floride, a fermé des dizaines de ses restaurants nord-américains au cours des derniers mois, à la fois avant et pendant la procédure de faillite. Cela comprend plus de 50 emplacements dont l’équipement a été mis aux enchères quelques jours seulement avant la demande de mise en faillite en vertu du Chapitre 11, suivie de dizaines de fermetures supplémentaires tout au long du processus de faillite.

Red Lobster a annoncé jeudi qu’il comptait exploiter environ 544 établissements aux États-Unis et au Canada après sa sortie de faillite. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 578 établissements déclarés lors du dépôt de bilan de mai.

Selon les termes de l’acquisition, qui devrait être finalisée fin septembre, la chaîne continuera de fonctionner comme une entreprise indépendante.

La chaîne aura également un nouveau PDG : Damola Adamolekun, ancien directeur général de PF Chang’s.

Adamolekun a été nommé à la tête de RL Investor Holdings, la nouvelle entité qui acquiert Red Lobster, par Fortress la semaine dernière. Dans un communiqué publié jeudi, Adamolekun a déclaré que Red Lobster « a un avenir formidable » et a remercié Jonathan Tibus, qui quittera l’entreprise et quittera son poste de PDG, pour son leadership pendant le processus de faillite.

L’acheteur de Red Lobster fournit également un financement supplémentaire pour aider la chaîne basée à Orlando, en Floride, à se remettre sur pied après la crise. Adamolekun a déclaré que le plan d’investissement à long terme de l’entreprise comprend un engagement de plus de 60 millions de dollars en nouveaux financements.

Red Lobster a connu de nombreux changements de propriétaires au cours de ses 56 ans d’histoire. La chaîne a été fondée en 1968 par Bill Darden, qui a vendu Red Lobster à General Mills en 1970. General Mills a ensuite créé Darden Restaurants, qui possède Olive Garden et d’autres chaînes. Darden Restaurants a été séparé de General Mills en 1995.

Darden Restaurants a ensuite vendu Red Lobster à une société de capital-investissement en 2014. Groupe de l’Union Thaïlandaisel’un des plus grands fournisseurs de fruits de mer au monde, premier investi dans Red Lobster en 2016 et a augmenté sa participation en 2020 — mais a annoncé son intention de sortir de son investissement minoritaire plus tôt cette année.

Lors de l’annonce de son projet de désinvestissement en janvier, le PDG Thiraphong Chansiri a déclaré que la pandémie de COVID-19, les vents contraires du secteur et la hausse des coûts d’exploitation de Red Lobster avaient entraîné « des contributions financières négatives prolongées pour Thai Union et ses actionnaires ». Red Lobster a fait état d’une perte de 19 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023.

Bien que ce ne soit pas la seule raison, les crevettes en quantité interminable ont également contribué à ces pertes. L’année dernière, Red Lobster a considérablement élargi son offre emblématique de plats à volonté. Mais la demande des clients a dépassé les moyens de la chaîne. Les dirigeants de Thai Union ont plus tard fait remarquer que le prix de 20 dollars de l’offre ne rapportait pas suffisamment d’argent.