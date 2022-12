Red Hot Chili Peppers dévoile une autre tournée pour 2023

Il n’y a pas de repos pour les épicés : tout juste sortis d’une tournée mondiale et de deux albums cette année, les Red Hot Chili Peppers se préparent pour une série de spectacles dans des stades et de festivals à travers l’Amérique du Nord et l’Europe en 2023.

Live Nation a déclaré lundi que la randonnée mondiale de 23 dates du groupe débutera le 29 mars au BC Place à Vancouver, suivie de spectacles à Las Vegas, San Diego, Houston, Lisbonne, Madrid, Vienne et plus avant de se terminer le 23 juillet à Glasgow, en Écosse. .

Rejoindre le groupe à certaines dates seront The Strokes, Iggy Pop, The Roots, The Mars Volta, St. Vincent, City and Colour, Thundercat et King Princess. Les billets seront mis en vente à partir du 9 décembre à 10 h, heure locale, sur redhotchilipeppers.com.

Le groupe de funk-rock nous a offert non pas un mais deux albums en 2022 : “Return of the Dream Canteen” d’octobre et “Unlimited Love” d’avril. Tous deux ont passé du temps au n ° 1 du classement des meilleures ventes d’albums de Billboard.

Les Peppers ont récemment remporté le Global Icon Award aux MTV VMA et leur single “Black Summer” a également remporté le prix de la meilleure vidéo rock.

La publication commerciale Pollstar a placé les Peppers au 4e rang de sa liste des tournées de concerts les plus lucratives en 2022, derrière Bad Bunny, Elton John et Lady Gaga, avec un box-office moyen brut par ville de 5 605 217 $ et un prix moyen du billet à 134,39 $.