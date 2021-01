ATLANTA (4-11) à TAMPA BAY (10-5)

Dimanche, 13 h HE, Fox

LIGNE D’OUVERTURE – Buccaneers par 7 1/2

ENREGISTRER VS. SPREAD – Falcons 7-8; Boucaniers 8-7

SÉRIE RECORD – Falcons plomb 28-26

DERNIÈRE RÉUNION – Les Buccaneers ont battu les Falcons 31-27 le 20 décembre à Atlanta

SEMAINE DERNIÈRE – Les Falcons ont perdu contre les Chiefs 17-14; Les boucaniers battent les Lions 47-7

CLASSEMENT AP PRO32 – Falcons n ° 27, Buccaneers n ° 7

OFFENSE DES FALCONS – GÉNÉRAL (18), RUSH (29), PASS (5).

FALCONS DEFENSE – GLOBAL (28), RUSH (7), PASS (31).

OFFENSE DES BUCCANEERS – GLOBAL (11), RUSH (28), PASS (4).

BUCCANEERS DEFENSE – GLOBAL (6), RUSH (1), PASS (22).

STREAKS, STATS ET NOTES Une deuxième rencontre en trois semaines entre les rivaux NFC Sud. Les Falcons ont limité les Buccaneers à une attaque totale de 60 verges en construisant une avance de 17-0 à la mi-temps il y a deux semaines. Cependant, ils n’ont eu aucune réponse défensive pour Tom Brady tout en permettant au six fois champion du Super Bowl de mener des entraînements de but sur cinq possessions consécutives pour une victoire de 31-27. … Les Falcons WR Calvin Ridley ont réussi 10 attrapés pour 163 verges et un touché lors de la première rencontre. Il a huit matchs de 100 verges cette saison, le plus dans la NFL. … Atlanta a disputé les trois derniers matchs sans le WR Julio Jones (ischio-jambiers), qui a obtenu 114 réceptions pour 1 841 verges et 11 touchés en 16 matchs en carrière contre les Bucs. … Les Bucs ont décroché leur première place en séries éliminatoires depuis 2007 avec la victoire de la semaine dernière à Detroit. Brady a raté la deuxième mi-temps après que ses quatre passes de TD en première période les ont aidés à construire une avance de 34-0 à la mi-temps et lui ont donné un record de franchise de 36 passes cette saison. Il a besoin de quatre autres joueurs pour rejoindre Aaron Rodgers, Drew Brees, Peyton Manning et Dan Marino en tant que seuls joueurs de l’histoire de la NFL à lancer au moins 40 passes de touché en plusieurs saisons. Rodgers l’a fait trois fois, les autres deux fois. Astuce fantastique: Bucs WR Mike Evans vient de terminer une performance de 10 attrapés, 181 verges et deux TD. Il hésite à 40 mètres de devenir le premier joueur de l’histoire de la ligue à commencer une carrière avec au moins 1000 verges en sept saisons consécutives. Avec une place en séries éliminatoires déjà assurée, ne vous attendez pas à un autre grand jour. L’enfer joue probablement juste assez longtemps pour obtenir ses 1000 verges.

