Red discute avec Toya

Un duo mère-fille se prépare à tuer leur émission télévisée WE CE SOIR et BOSSIP a un extrait exclusif de la première !

Mardi, WE tv a réuni les VIP d’Atlanta pour une projection en avant-première de sa toute nouvelle série de téléréalité, Toya et Réginae, aux cinémas IPIC.

L’émission diffusée Jeudi 24 août à 9/8 C suit les hauts et les bas de l’équipe mère-fille la plus dynamique d’Atlanta, Toya Johnson-Rushing et Reginae Carter.

Un communiqué de presse rapporte que même si les deux puissants ne sont pas étrangers à l’attention… chaque tweet, commentaire ou message qu’ils publient est disséqué sur tous les blogs les plus en vogue, mais ce que leurs fans voient sur les réseaux sociaux ne fait qu’effleurer la surface.

Sur les six épisodes de Toya et Réginae, les fans pourront jeter un coup d’œil derrière le rideau et voir « qui ils sont vraiment – ​​ce qui se passe dans leur vie amoureuse, comment ils équilibrent ces relations avec leurs carrières passionnantes et exigeantes, et bien sûr leurs relations les uns avec les autres. » De plus, les dames donneront aux téléspectateurs un aperçu rare de leur dynamique familiale imprévisible et complexe.

En parlant de cette dynamique, BOSSIP vous donne un premier aperçu d’un problème familial sur lequel le mari de Toya se penche.

Premier extrait de « Toya & Reginae »

Dans un extrait de la première de ce soir, Toya profite d’une soirée en amoureux avec Red et se confie à lui sur un problème persistant dans sa famille.

Toya et sa sœur Beedy ne sont pas sur la même longueur d’onde à propos de leur relation et son mari comprend pourquoi.

« Pour une raison quelconque, elle ne peut pas s’ouvrir à moi et être réelle avec moi », explique Toya. « Vous n’êtes pas la personne la plus accessible à qui parler », dit Red à sa femme sidérée. « Quoi?! demande Toya. « Mais pourquoi est-il difficile de parler à moi? » « Une fois que vous avez décidé de quelque chose, vous allez vous y mettre », répond Red. « Je ne veux pas entendre ça », dit Toya, prouvant clairement le point de vue de Red.

Red conclut que même s’il est difficile de parler à sa femme, elle a de bonnes intentions.

« Elle veut parler, elle veut vraiment communiquer et savoir ce que tu ressens. »

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Cliquez sur le flip pour en savoir plus sur la première soirée de Toya & Reginae.