Red Dead Redemption Remaster PC présente des améliorations visuelles par rapport à la version PS5

John est le fondateur et rédacteur en chef de DSOGaming. Il est un fan de jeux sur PC et soutient grandement les communautés de modding et indépendantes. Avant de créer DSOGaming, John a travaillé sur de nombreux sites Web de jeux. Bien qu’il soit un joueur inconditionnel sur PC, ses racines de jeu se retrouvent sur les consoles. John aimait – et aime toujours – les consoles 16 bits et considère la SNES comme l’une des meilleures consoles. Pourtant, la plate-forme PC l’a conquis par rapport aux consoles. Cela était principalement dû à 3DFX et à son emblématique carte graphique accélératrice 3D dédiée, Voodoo 2. John a également rédigé une thèse de niveau supérieur sur « L’évolution des cartes graphiques PC ».

