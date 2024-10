Red Dead Redemption PC présente un éclairage et des ombres améliorés par rapport à la version PS5 et de nouveaux faits saillants de la vidéo de comparaison

La version PC de Red Dead Redemption arborera, entre autres, un meilleur éclairage et des ombres par rapport à la version PlayStation 5, comme le souligne une vidéo récente.

La première vidéo de comparaison réalisée par Cycu1 fait un excellent travail en soulignant à quel point la version PC sera supérieure à la version PlayStation 5, qui est en fait la version PS4 jouée en mode de compatibilité descendante, à plusieurs égards, y compris l’éclairage et les ombres susmentionnés, mais également la distance, les détails et plus encore. En fin de compte, la version PC semble représenter le mieux l’atmosphère du jeu original, ce qui devrait être plus que suffisant pour en faire la véritable édition définitive de l’un des meilleurs jeux en monde ouvert jamais créés.

L’attente a été incroyablement longue, mais elle est presque terminée puisque Red Dead Redemption sortira enfin sur PC 14 ans après ses débuts sur PlayStation 3 et Xbox 360 le 29 octobre. Développé par Double Eleven, le port PC sera doté de nombreuses fonctionnalités exclusives, notamment la prise en charge Ultrawide et Super Ultrawide, la prise en charge HDR10, la prise en charge des commandes du clavier et de la souris, la prise en charge NVIDIA DLSS 3.7 Super Résolution et Frame Generation, la prise en charge AMD FSR 3.0, et plus encore. . Cette nouvelle version du jeu sera livrée avec l’extension Undead Nightmare, mais sera dépourvue de toute fonctionnalité multijoueur, tout comme le font les ports PS4 et Switch. Plus d’informations sur le port peuvent être trouvées sur son Page du magasin Steam.