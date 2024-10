Red Dead Redemption est sur le point de recevoir une tonne de tout nouveau contenu

Red Dead Rédemption les fans se préparent à une tonne de tout nouveau contenu dans le classique du Far West de Rockstar Games.

Après avoir attendu plus de 14 ans, Rockstar Games a finalement annoncé que Red Dead Rédemption est officiellement porté sur PC avec son extension, Cauchemar de morts-vivants. Initialement sorti en 2010, jusqu’à récemment, les fans de RDR a dû se contenter de l’émulation sur PC mais heureusement, cela appartiendra bientôt au passé.

Découvrez la bande-annonce de Red Dead Redemption ci-dessous !

« Découvrez l’histoire de l’ancien hors-la-loi John Marston alors qu’il traque les derniers membres restants du célèbre gang Van der Linde dans les débuts sur PC du prédécesseur acclamé par la critique de Red Dead Redemption 2, » lit la description du jeu.

Ce port PC tant attendu sera doté de fonctionnalités exclusives telles qu’une résolution 4K jusqu’à 144 Hz, une prise en charge des moniteurs ultra et super ultra-larges, des distances de dessin réglables, des paramètres de qualité des ombres et bien plus encore. Cependant, la meilleure fonctionnalité de toutes sera sans doute la prise en charge des mods.

Dans cet esprit, les fans sont déjà enthousiasmés par la perspective de l’arrivée de toutes sortes de mods. Red Dead Rédemption. « ALLONS-Y!!!! Les mods vont être géniaux », je me suis réjoui Fragrant_Inside_9842.

« Je ne peux pas attendre les mods graphiques », s’est exclamé babygronkinohio avec KoiTheFish420 ajoutant « Mod graphique activé et trouver un moyen d’ajouter RDR sur RDR2donc vous jouez toute l’histoire en une seule.

« Essayer de combiner deux jeux avec des versions de RAGE conçues pour différentes générations de console sera difficile », a expliqué Incachu, ramenant les attentes à terre. « RDR2 a apporté de nombreuses innovations graphiques et physiques qui n’auraient tout simplement pas été possibles sur un moteur ou un matériel de jeu de 2010. »

Néanmoins, nous avons hâte de voir ce que la communauté des moddeurs proposera, qu’il s’agisse de visuels améliorés ou de nouveau contenu. Zut, j’espère voir Resident Evil 3 Némésis dans Cauchemar de morts-vivants.

Red Dead Rédemption et Cauchemar de morts-vivants arrive officiellement sur PC le 29 octobre 2024.