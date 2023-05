Red Bulls se sépare de Struber; Lesesne devient entraîneur par intérim

Les Red Bulls de New York se sont mutuellement séparés de l’entraîneur-chef Gerhard Struber lundi après un début de saison 1-4-6 de la MLS 2023.

L’entraîneur adjoint Bernd Eibler a également quitté le club et son collègue adjoint Troy Lesesne prend la relève en tant qu’entraîneur par intérim jusqu’à la fin de la saison.

Les Red Bulls ont marqué le deuxième plus petit nombre de buts de la ligue (sept) et occupent la dernière place de la Conférence Est.

« Nous remercions Gerhard et Bernd pour leur travail et leur engagement envers notre club et leur souhaitons bonne chance dans leurs prochains projets », a déclaré le responsable des sports de RBNY, Jochen Schneider, dans un communiqué. « Je tiens à remercier tout particulièrement Gerhard pour son dévouement envers ce club et pour les sacrifices personnels qu’il a faits, en particulier en étant loin de sa famille. Il a mené nos joueurs à travers une période difficile, gardant tout le monde de bonne humeur tout en poursuivant notre série de séries éliminatoires.

« Après de nombreuses discussions avec Gerhard au cours des dernières semaines, nous sommes mutuellement convenus qu’un changement maintenant serait bénéfique pour les deux parties. »

Struber, 46 ans, a été embauché le 6 octobre 2020 et a guidé les Red Bulls vers les éliminatoires de la Coupe MLS en 2021 et 2022. Il repart avec un dossier de 33-31-23 dans toutes les compétitions.

« J’ai apprécié mon passage aux New York Red Bulls », a déclaré Struber. « Il était également clair pour moi que je voulais retourner en Europe à la fin de cette saison, au plus tard. C’était extrêmement difficile pour moi de vivre ici. , complètement sans ma famille. J’ai informé le club assez tôt de mes souhaits et nous nous sommes mis d’accord pour nous séparer.

« Je souhaite bonne chance à l’organisation et aux joueurs pour l’avenir. J’ai apprécié de connaître les joueurs, le personnel et je sais que mes relations que j’ai construites se poursuivront. Ce fut un honneur de diriger ce club. Je sais qu’ils sont tous vont continuer à accomplir de grandes choses dans leur carrière. »

Lesesne, 39 ans, a rejoint les Red Bulls en janvier 2022. Il a auparavant été entraîneur-chef du New Mexico United de 2018 à 21 et a été nommé entraîneur de l’année du championnat USL en 2020.

Ses débuts en tant qu’entraîneur par intérim viendront contre son rival du New York City FC samedi soir au Red Bull Arena à Harrison, NJ