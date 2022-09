Red Bull Street Kings Battle met en lumière la culture des fanfares

Il y a juste quelque chose à propos de ce son de deuxième ligne…

Kings Of Brass remporte la victoire au Red Bull Street Kings à la Nouvelle-Orléans

Le week-end dernier, nous sommes allés à la Nouvelle-Orléans pour découvrir Red Bull Street Kings, une bataille ancrée dans les riches traditions culturelles de la ville où quatre fanfares de la Nouvelle-Orléans s’affrontent pour remporter le titre de Street Kings. La bataille de cette année a eu lieu le samedi 24 septembre au Music Box Village de la Nouvelle-Orléans. Le lieu est composé d’un ensemble de plates-formes en bois, de grandes cages et de structures, toutes équipées d’instruments, construites au milieu d’un cercle d’arbres offrant juste assez d’ombre pour rendre supportable la chaleur à 90 degrés. DJ Kelly Green a gardé le moral avant le début de la compétition et entre les rondes et l’animatrice Downtown Lesli Brown a apporté une énergie exceptionnelle qui a gardé la foule motivée tout au long de la journée.

Chacun des groupes concurrents ; Sporty’s Brass Band, Big 6 Brass Band, Young Pinstripe Brass Band et Kings of Brass ont commencé le premier tour de compétition avec une deuxième ligne sur scène. Le jury comprenait les icônes du hip-hop Mia X et Mannie Fresh, et les légendes locales Christie Jourdain (Original Pinettes et gagnante des Red Bull Street Kings 2013), Alana Harris (Directrice adjointe des arts et de la culture), Chris Herrero (Directeur du groupe) qui regarda les groupes en deuxième ligne à travers la foule pleine vers la scène.

“Un groupe de deuxième ligne, pour ceux qui ne le savent pas, est une fanfare composée de six ou sept gars de différents quartiers”, a déclaré Mannie Fresh à BOSSIP avant la compétition. « Trompette, trombone, tuba — très important, batteur — très important ! Les rythmes sont cette sensation de la Nouvelle-Orléans, cette sensation syncopée et décalée folle que vous aimez à la Nouvelle-Orléans. La fanfare, le groupe de deuxième ligne, le groupe que ta maman aime, ton papa aime, tu aimes, c’est comme ça que ça se passe.

Des artistes invités ont pris la scène entre les rondes, notamment Flagboy Giz avec DJ Raj Smoove, un brass band All-Star de la Nouvelle-Orléans, Zulu Tramps et Queen of the street – Secondline Shorty.

La culture Second Line célébrée au Red Bull Street Kings

“Buck jump, deuxième ligne, certains de ces mecs sont si talentueux, pour voir certains des danseurs et des danses qui vont avec”, a ajouté Mannie Fresh. «Tout au long de l’histoire, je sais que les gens l’ont vu sur les chaînes et tout, mais pour le voir en personne, comment la foule se met derrière ces groupes et suit ces groupes de quartier en quartier. Si vous ne l’avez pas vu, cela va être documenté et j’espère que vous verrez la Nouvelle-Orléans en action.

Live in action était définitivement un spectacle à voir, avec le lieu fantaisiste rempli de cuivres hurlants, de tourbillons de parasols, de costumes et de chapeaux colorés, alors que les groupes interprétaient une chanson de cuivres traditionnelle au premier tour. Au deuxième tour, chaque groupe a été jumelé avec un artiste hip-hop basé dans le Sud. Stone Cold Jzzle, Alfred Banks, $leazy EZ et Treety ont pris la scène aux côtés de leur groupe respectif, rendant hommage à l’héritage des cuivres avec une infusion moderne.

Le hip-hop rencontre les cuivres au deuxième tour des Red Bull Street Kings

« La collaboration est amusante. Nous devons le faire plus souvent », a déclaré Alfred Banks, collaborateur hip-hop du groupe gagnant KOB Kings of Brass. « Le hip-hop et les cuivres sont plus similaires que les gens ne le pensent. C’est le début de quelque chose de cool, et je pense que ça ne fera que continuer à partir d’ici.

Les groupes ont été marqués sur l’apparence, le matériel, l’énergie, la musicalité et l’innovation sur scène. Nous avons parlé à Mia X le matin de la compétition et elle nous a dit : « Je cherche du fanfaron.

“Beaucoup de jeunes groupes prennent le jazz de cuivres original et y mettent leur tour”, a déclaré Mia X à BOSSIP. « C’est ce que j’aime absolument. J’aime quand ils ajoutent leurs propres chants. Je cherche à voir à quel point ils jouent parce que c’est important aussi, mais je recherche ce fanfaron et cette originalité. Nous sommes durs avec nos fanfares parce qu’elles doivent l’amener. J’ai juste hâte de voir ce qu’ils vont faire.

Suite à la délibération du juge, Sporty’s Brass Band et Kings of Brass se sont qualifiés pour le tour final.

Les rois du cuivre affrontent le brass band de Sporty lors des phases finales du Red Bull Street Kings

C’est là que les choses sont devenues vraiment animées, avec la foule criant du public pour s’enraciner dans ses favoris. À la fin du troisième tour, Mannie Fresh, productrice de disques multi-platine à 17 reprises et juge, a donné un coup de fouet à la compétition en exigeant un rappel.

«Nous voulons le jeter un peu. Une chanson de plus. Faites exploser », a-t-il dit.

Sporty’s Brass Band et Kings of Brass sont montés sur scène une dernière fois dans un renversement inattendu pour la couronne. En fin de compte, Kings of Brass a été le premier groupe à intervenir et le dernier groupe debout.

« Celui-ci est pour la ville que nous aimons. C’est pour tout le monde. C’est pour Big 6. C’est pour Sporty’s. Ceci est pour YPS (Young Pin Stripe). C’est pour vous tous. Quelqu’un devait gagner », a déclaré Caleb Windsay de Kings of Brass pour célébrer.

“Toute la famille des cuivres, tout le monde se connaît, tout le monde se tient les uns avec les autres”, a déclaré Gregory Warner de Kings of Brass à BOSSIP. « Quand on est avec nos groupes c’est la guerre, mais après c’est une grande famille. Après avoir relevé nos cornes, nous sommes de nouveau amis.

“L’amour pour la musique et la culture est bien plus grand que la concurrence”, a déclaré l’hôte de Downtown Lesli Brown. « La culture est profonde. Je suis presque sûr que quiconque n’a pas remporté la couronne aujourd’hui a quand même gagné.

Tous les profits de la vente des billets soutiendront les organisations suivantes de la Nouvelle-Orléans : Dinerral Shavers Foundation, Louis Armstrong Jazz Camp et Roots of Music.

Appuyez sur le bouton pour plus de photos de l’événement et plus sur Red Bull Street Kings