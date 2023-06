Red Bull révèle pourquoi la voiture RB19 est si forte, mais la pénalité de plafond des coûts affectera-t-elle les performances du challenger 2024 ?

Max Verstappen célèbre sa victoire au GP du Canada – la 100e de Red Bull en F1 et la huitième victoire consécutive en 2023

Red Bull a remporté sa huitième victoire consécutive en F1 2023 au GP du Canada et son directeur technique a révélé pourquoi la RB19 se révèle jusqu’à présent imbattable.

Max Verstappen a remporté la 100e victoire de Red Bull en F1 dimanche après avoir mené des feux éteints au drapeau à damier pour la troisième course consécutive et une voiture Red Bull a mené chaque tour depuis que Verstappen a dépassé la Ferrari de Charles Leclerc au début du quatrième tour au GP d’Azerbaïdjan. .

Avant le week-end, le directeur technique Pierre Wache a expliqué où se trouve la plus grande force de la voiture de Red Bull cette année.

« L’efficacité, je dirais », a déclaré Wache.

« Sur différentes pistes, nous sommes capables de produire une force d’appui sans traînée massive.

« Je pense que c’est la principale force, oui.

« Honnêtement, je pense que lorsque vous construisez la voiture, vous essayez de la rendre aussi rapide que possible. Une voiture aussi rapide que possible.

« Et après, le succès ne dépend pas seulement de vous mais aussi des autres. Alors oui, la différence est plus grande que ce à quoi nous nous attendions. »

Un élément clé des performances aérodynamiques de Red Bull a été le détail complexe du plancher de leur voiture, qui a été mis en évidence lorsque la RB19 de Sergio Perez a été soulevée dans les airs après son crash lors des qualifications du GP de Monaco.

Wache a dit Sky Sports F1 Ted Kravitz : « Le sol est clairement une grande partie du développement. Comme vous pouvez le voir, même sur les pontons, il y a beaucoup de détails qui ont une importance dans la performance complète, et je pense que c’est une optimisation globale de ce que nous avons fait. entre l’année dernière et cette année.

« Clairement, le détail du plancher montre que nous travaillons dur sur tous ces détails pour rendre la voiture du mieux que nous pouvons.

« Notre département aérodynamique fait un travail fantastique. »

Adrian Newey a déclaré à Kravitz à propos du sol: « C’était un peu dommage de tout avoir vraiment exposé comme ça.

« C’est évidemment un effort d’équipe, nous y avons tous travaillé dur. Nous avons une bonne équipe, des personnes dévouées depuis longtemps et vous pouvez trouver des solutions créatives.

« Cela prend du temps, c’est absolument le cas. Beaucoup de regards sur CFD, de casse-tête et d’itération. »

« La pénalité de plafond des coûts de Red Bull affectera la voiture 2024 »

La domination de Red Bull en 2023 a laissé de nombreux fans se demander si l’équipe a été touchée par la réduction de 10% des tests aérodynamiques qu’elle a reçus pour avoir dépassé la limite de plafond des coûts au cours de la saison 2021.

Cette pénalité supplémentaire – en plus du fait que Red Bull soit au bas de l’échelle mobile pour les tests aérodynamiques en tant que champions du monde – court jusqu’en octobre de cette année.

Et même si cela ne semble pas avoir d’impact sur Red Bull actuellement, Wache insiste sur le fait que cela nuira à l’équipe plus tard dans l’année et, peut-être de manière cruciale, aura un impact sur leur voiture 2024.

Wache a dit Sky Sports F1: « Chaque fois que vous avez une restriction, cela vous affecte. Nous avons une restriction parce que nous avons remporté le championnat l’année dernière et nous sommes toujours en tête.

« La réduction de 10 % (supplémentaire) nous affecte-t-elle dans le nombre de trajets que nous effectuons ? Nous en faisons moins [sic] tests, moins de développement mais nous devons être encore plus efficaces dans notre façon de travailler.

« Il est certain que cela affectera les performances de la voiture de fin d’année et de l’année prochaine.

« Le point positif est qu’il développe peut-être des processus encore meilleurs dans le système et de la motivation dans l’équipe. Lorsque le système est contre vous, il est intéressant de voir qu’il vous affecte de manière positive.

« J’essaie d’en voir les aspects positifs, mais il est clair que cela nous affecte. »

Red Bull cache-t-il de vraies performances ?

En plus de leurs huit victoires en course et d’une victoire au Sprint, Verstappen ou Perez ont été en pole, à l’exception de Bakou, lorsque la Ferrari de Charles Leclerc a brisé l’emprise de Red Bull.

La marge de victoire de Verstappen au Canada de 9,5 secondes sur l’Aston Martin de Fernando Alonso était la plus petite de la saison lors de la finition dans des conditions de course normales, Red Bull ayant auparavant été à au moins 20 secondes de l’équipe suivante.

Leur avantage à l’avant a incité les rivaux de Red Bull à suggérer que les champions du monde en titre n’ont pas encore affiché les véritables performances de la RB19, mais Wache a nié que ce soit le cas.

« Pas vraiment. En qualifications, c’est sûr, nous poussons », a-t-il déclaré.

« Après, pendant la course, comme tout le monde, nous économisons le pneu, ou gérons le pneu pour augmenter les longueurs de relais ou donner plus de choix de stratégie – mais comme tout le monde le fait. Non, je pense que nous sommes comme tout le monde.

« Vous voyez qu’à Qualy, c’est sûr qu’ils (Aston Martin, Mercedes et Ferrari) sont à chaque fois plus proches, en termes de performances pures.

« Après, en termes de gestion du rythme pendant la course, nous avons un certain avantage – mais je suis sûr qu’ils peuvent se débloquer, et vous voyez une mise à jour venant de notre concurrent ici et, c’est sûr, ce sera plus proche. »

