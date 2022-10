Red Bull reconnu coupable d’une violation « mineure » du plafond des coûts de Formule 1 de la saison dernière alors que la FIA réfléchit à une sanction

Red Bull a été trouvé en violation « mineure » du plafond des coûts de la Formule 1, a confirmé la FIA.

Tel que rapporté par Sky Sports Nouvelles la semaine dernière, Red Bull a dépassé de moins de cinq pour cent le plafond de 145 millions de dollars de la saison dernière, bien qu’un chiffre exact n’ait pas été révélé par l’instance dirigeante de la F1.

Red Bull est la seule équipe à avoir dépassé le plafond, seule Aston Martin ayant commis une erreur de “procédure”.

La FIA dirigeante de la F1 a déclaré que “l’administration du plafonnement des coûts détermine actuellement la ligne de conduite appropriée à suivre en vertu du règlement financier”, mais Sky Sports Nouvelles comprend que la punition ne sera probablement pas sévère.

Avec des rumeurs suggérant que Red Bull a dépassé les budgets de plafonnement des coûts au cours des deux dernières années, la FIA peut-elle le contrôler efficacement ?

Red Bull dit avoir noté les résultats avec “surprise et déception”.

“Notre soumission pour 2021 était inférieure à la limite de plafond des coûts”, a déclaré l’équipe. “Nous devons donc examiner attentivement les conclusions de la FIA, car nous pensons toujours que les coûts pertinents sont inférieurs au plafond des coûts de 2021.

“Malgré la conjecture et le positionnement des autres, il existe bien sûr un processus en vertu du règlement avec la FIA que nous suivrons respectueusement pendant que nous examinons toutes les options qui s’offrent à nous.”

Une infraction mineure au règlement financier peut entraîner une sanction financière et/ou des sanctions sportives mineures.

Les pénalités énumérées par la FIA comprennent une déduction des points de championnat des pilotes et des constructeurs, qui, si elle était appliquée, pourrait avoir un impact sur la bataille pour le titre 2021 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, et une suspension.

D’autres pénalités, plus réalistes, pourraient être une réprimande, une limitation pour effectuer des tests aérodynamiques ou autres, et / ou une réduction de la future limite de plafond des coûts de cette équipe.

Les résultats ont finalement été publiés lundi après un retard au milieu d’intenses spéculations sur les équipes qui ne s’étaient pas conformées et de combien.

Si Red Bull avait commis une infraction majeure ou “matérielle” au règlement financier de la F1, une déduction de points et un retrait extraordinaire du titre de Verstappen de l’année dernière auraient été plus probables.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu'il n'était "pas au courant" d'une violation du plafond budgétaire de la F1 au cours de la saison 2021. Le patron de Mercedes, Toto Wolff, l'a décrit comme un problème de "poids lourd"

La FIA a déclaré qu’aucune “enquête formelle complète” n’avait été lancée sur les violations car il s’agissait de la première année du plafonnement des coûts.

Le manquement d’Aston Martin, de nature procédurale, concerne le non-remplissage correct des formulaires. Williams a également été reconnu coupable de cela et condamné à une amende de 25 000 $ plus tôt cette année.

La première violation “lourde” du plafond des coûts de la F1

La rumeur a couru pendant le week-end du GP de Singapour que deux équipes n’avaient pas respecté le plafond budgétaire de la F1, le paddock étant convaincu que Red Bull et Aston Martin étaient les équipes en question.

Lewis Hamilton a remis en question les mises à niveau de la voiture Red Bull 2021 au milieu des allégations non prouvées selon lesquelles ils auraient dépassé la limite de dépenses, la FIA devant révéler si des équipes ont dépassé le plafond budgétaire lundi

Alors que le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il s’agissait d’un “secret de polichinelle” et a exigé une action, Red Bull et Aston Martin ont nié avec véhémence les accusations.

Christian Horner, patron de Red Bull, a qualifié les affirmations de “fictives” et est resté catégorique sur l’innocence de son équipe au GP du Japon.

“Nous estimons que nous avons absolument respecté le plafond des coûts, la réglementation”, a-t-il déclaré à Sky Sports F1. “Nous sommes satisfaits de notre soumission et attendons de connaître les commentaires.”

Les principaux rivaux de Red Bull, Mercedes et Ferrari, ont tous deux appelé à “une action sévère” pour toute infraction qui aurait pu avoir un impact sur les performances.

“La partie cruciale est que si vous êtes passé en 2021, alors vous êtes passé en 2022 et cela signifie que vous avez un avantage en 2023”, a déclaré Wolff. “S’il est vrai qu’ils ont formulé un châssis léger cette année, ils pourraient l’utiliser l’année prochaine, donc c’est vraiment une cascade d’événements qui peuvent influer sur les trois championnats.

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Red Bull faisait l'objet d'une enquête après que Christian Horner soit resté catégorique sur le fait que Red Bull n'avait pas dépassé le plafond des coûts

“C’est un poids lourd, c’est massivement un poids lourd.”

Hamilton, qui a perdu contre Verstappen par seulement huit points dans une lutte féroce et incroyable pour le titre, a fait valoir avant le GP du Japon que le championnat aurait pu être décidé en dépensant plus d’argent.

“Ce que je peux dire, c’est que je me souviens que l’année dernière à Silverstone, nous avons eu notre dernière mise à niveau et heureusement, c’était génial et nous pouvions nous battre avec”, a déclaré Hamilton, s’exprimant avant le Grand Prix du Japon de ce week-end.

“Mais ensuite, nous voyions Red Bull apporter des améliorations tous les week-ends ou tous les deux week-ends. Ils avaient, je pense, au moins quatre autres améliorations à partir de ce moment-là.

“Si nous avions dépensé 300 000 £ pour un nouveau plancher ou adapté une aile, cela aurait naturellement changé le résultat du championnat car nous aurions été en meilleure compétition lors de la prochaine course si vous l’ajoutiez.

“Donc, j’espère que ce n’est pas le cas. Je crois que Mohammed [Ben Sulayem, FIA president] et la FIA fera ce qui est juste avec tout ce qu’elle découvrira.”