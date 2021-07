Red Bull Racing se sépare d’un membre de l’équipe à cause de textes racistes

Red Bull Racing s’est séparé d’un membre de l’équipe qui a utilisé un langage raciste dans des échanges de textes personnels.

Les échanges ont été révélés après la publication des textes sur les réseaux sociaux.

L’individu n’était pas un membre de premier plan de l’équipe au bord de la piste.

Un porte-parole de Red Bull a déclaré : « Nous condamnons les abus racistes de toutes sortes.

« Nous avons une approche de tolérance zéro vis-à-vis des comportements racistes au sein de notre équipe.

« La personne en question n’est plus un employé de Red Bull Racing. Nous ne commenterons pas davantage à ce stade. »

