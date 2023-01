Red Bull Racing lancera sa saison avant Rivals

Les champions du monde de Formule 1, Red Bull, ont décroché une première pole position vendredi en annonçant qu’ils lanceraient leur saison devant leurs rivaux à New York le 3 février.

“Nouveau kit, nouvelle voiture, New York”, a posé l’équipe sur son compte Twitter officiel.

“Le 3 février devrait être notre plus grand lancement à ce jour, dans la ville qui ne dort jamais, New York”, a ajouté l’équipe sur son site Web.

“Non seulement ce sera le premier lancement de la saison de Formule 1 aux États-Unis, mais nous prévoyons également d’en faire le plus grand de l’histoire de la F1.”

Red Bull a mis fin à la série de huit titres constructeurs successifs de Mercedes la saison dernière, tandis que le pilote néerlandais Max Verstappen a remporté sa deuxième couronne de pilote consécutive et que le Mexicain Sergio Perez a terminé troisième.

La date de lancement est la plus proche à ce jour, avec Williams le 6 février.

L’équipe sœur de Red Bull, AlphaTauri, a également annoncé un lancement à New York le 11 février avant Aston Martin et McLaren en Angleterre le 13 février, Ferrari le 14 février, Mercedes à Silverstone le 15 février et Alpine appartenant à Renault à Londres le 16 février.

Alfa Romeo et Haas n’ont pas encore annoncé leurs dates.

La saison débute à Bahreïn le 5 mars après des essais de pré-saison sur le circuit de Sakhir du 23 au 25 février.

L’Amérique est un domaine de croissance clé pour la Formule 1, avec trois grands prix prévus aux États-Unis en 2023, dont une nouvelle course nocturne à Las Vegas en novembre.

