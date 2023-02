Red Bull lance une nouvelle voiture 2023 pour la défense du titre de Formule 1 et confirme le partenariat avec les moteurs Ford à partir de 2026

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Red Bull a dévoilé sa voiture pour la saison 2023 de Formule 1, la RB19

Red Bull a dévoilé sa voiture qui défend le titre pour la Formule 1 2023 et a annoncé un nouveau partenariat majeur avec Ford.

Enflammant la saison de lancement avec une double révélation spectaculaire à New York, les pilotes Max Verstappen et Sergio Perez étaient tous deux présents lorsque les doubles champions du monde en titre du sport ont lancé la voiture RB19 qu’ils espèrent être tout aussi dominante que l’année dernière, et ont confirmé une nouvelle alliance qui pourrait les voir rester une force dominante de la F1 longtemps dans le futur.

L’accord avec Ford – bien qu’il n’entre en vigueur qu’en 2026 – était sans doute le titre du lancement, le géant américain de la fabrication revenant en F1 pour la première fois en 22 ans pour financer en partie le moteur que Red Bull conçoit pour la nouvelle réglementation.

Red Bull Powertrains et Ford travailleront ensemble sur le groupe motopropulseur hybride de nouvelle génération, qui fournira également des moteurs à l’équipe sœur AlphaTauri.

“Ce sera un véritable partenariat technique stratégique ; Ford apportera son aide avec la technologie des batteries et hybrides et bien plus encore pour garder l’équipe en tête de la compétition”, a déclaré le patron de l’équipe, Christian Horner.

“Je suis déjà très enthousiasmé par les possibilités que ce partenariat nous offrira à tous les deux à l’échelle mondiale.”

Avant l’annonce de cet accord, Red Bull a révélé son challenger RB19.

Bien que leur livrée de base n’ait pas été une grande surprise, Red Bull a révélé lors du lancement que les fans auront la possibilité de concevoir trois livrées sur mesure cette année, chacune pour une course aux États-Unis. Un jury sélectionnera une livrée gagnante pour décorer le RB19 à Miami, Austin et Vegas.

La voiture, dans la livrée typique de Red Bull, sera secouée avant le début des essais de pré-saison de trois jours le 23 février, la saison commençant alors avec l’ouverture du Grand Prix de Bahreïn, sur le même circuit de Sakhir.

Alors que Red Bull est la première équipe à présenter un lancement complet après le lancement de la livrée de Haas pendant trois semaines de lancements, leur RB19 devrait avoir un aspect différent une fois en piste.

Red Bull peut-il poursuivre sa domination en 2022 avec RB19 ?

Red Bull et Verstappen se sont fixés la barre la plus haute cette saison après une campagne 2022 totalement dominante, l’équipe remportant 17 des 22 courses de la campagne pour remporter son premier titre de constructeur depuis 2013, et le Néerlandais un record de 15 sur son propre pour sceller les couronnes des pilotes consécutifs.

Avec peu de changements importants apportés aux voitures pour 2023 – par opposition à la refonte complète des règles de l’année dernière – ce sont les grands favoris à conserver cette année.

Il y a cependant d’énormes défis à relever.

Ferrari, les principaux challengers de Red Bull l’an dernier, a commencé à se concentrer sur la voiture de cette année bien plus tôt que la plupart des équipes, tandis que Mercedes est sur le point de rebondir après une lamentable défense de son titre l’année dernière.

Le retour de Mercedes sur le devant de la scène pourrait voir la rivalité entre Lewis Hamilton et Verstappen se raviver.

Red Bull en F1 2023 Chauffeur Max Verstappen Chauffeur Sergio Pérez Chef d’équipe Christian Horner Nom de la voiture RB19 Moteur Honda Fin du championnat 2022 1er Meilleur résultat au championnat 1er (2010, 2011, 2012, 2013, 2022) Victoires de course 92 Podiums 234

Verstappen, qui n’a toujours que 25 ans, est à nouveau le chef d’équipe de Red Bull cette année, associé pour la troisième année consécutive au Mexicain Perez.

L’ancien coéquipier de Verstappen, Daniel Ricciardo, qui était également au lancement de Red Bull vendredi, a ajouté de l’intrigue aux rangs des pilotes de l’équipe en rejoignant en tant que troisième pilote pour 2023 avant un retour prévu en F1.

“Nous passons du statut de chasseur à celui de chassé maintenant”, a ajouté Horner à Sky Sports News.

L’importance du retour de Ford en F1

Bien qu’il ne soit pas impliqué dans la F1 depuis 2004, Ford est l’une des plus grandes marques automobiles au monde et a une longue histoire de succès dans le sport – bien qu’il y ait plusieurs décennies.

Ford a dominé la F1 dans les années 1960 et 1970 en remportant sept championnats de pilotes consécutifs de 1968 à 1974.

Les moteurs Cosworth badgés Ford, quant à eux, ont fourni la quasi-totalité des groupes motopropulseurs des constructeurs jusqu’au début des années 1980, ce qui en fait l’un des moteurs les plus performants de l’histoire de la F1.

Le partenariat a ensuite été interrompu jusqu’en 2000, lorsque Ford est revenu sous le couvert de Jaguar, pour lutter contre des concurrents désormais bien établis avant que Ford ne mette fin à cette opération en 2004.

Ford, cependant, sera maintenant de retour avec Red Bull, qui a été lié à plusieurs fabricants pour s’associer sur les moteurs depuis que Honda a annoncé son départ du sport.

Un partenariat Red Bull-Ford – deux marques géantes unissant leurs forces – envoie des avertissements aux rivaux pour l’avenir.

Une voiture de Formule 1 Stewart-Ford en 1999

“C’est le début d’un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire du sport automobile de Ford qui a commencé lorsque mon arrière-grand-père a remporté une course qui a aidé à lancer notre entreprise”, a déclaré le président exécutif Bill Ford.

“Ford revient au sommet du sport, apportant la longue tradition d’innovation, de durabilité et d’électrification de Ford à l’une des étapes les plus visibles au monde.”

Stefano Domenicali, PDG de la F1, a ajouté : “La nouvelle aujourd’hui que Ford arrive en Formule 1 à partir de 2026 est excellente pour le sport et nous sommes ravis de les voir rejoindre les incroyables partenaires automobiles déjà en Formule 1.

“Il s’agit d’une marque mondiale avec un héritage incroyable dans le monde de la course et de l’automobile et ils voient l’énorme valeur que notre plate-forme offre à plus d’un demi-milliard de fans à travers le monde.

“Nous pensons que notre sport offre une opportunité et une portée incomparables et nous avons hâte que le logo Ford coure sur les circuits emblématiques de la F1 à partir de 2026.”

Quoi de neuf sur les voitures pour 2023 ?

Bien qu’il n’y ait pas de révision des règles pour l’année prochaine comme il y en avait pour 2022, il y a des changements subtils dans les règles et les voitures dont les équipes peuvent profiter.

Le plus notable est une hauteur de caisse plus élevée. Il s’agit essentiellement de soulever les voitures plus haut du sol pour aider à réduire le phénomène de “marsouinage” rebondissant qui a affecté les équipes – notamment Mercedes – en 2022.

Cela se fait en soulevant le bord du sol et la gorge, tandis que le bord du diffuseur a également été rigidifié. Il existe également un capteur supplémentaire pour surveiller efficacement le marsouinage.

Bien que ceux-ci soient principalement pour des raisons de sécurité et devraient initialement coûter du temps aux équipes en raison d’un sol plus rigide, cela pourrait également réduire le champ avec une hauteur de caisse plus élevée qui aurait été la clé des voitures Red Bull et Ferrari 2023.

Les autres changements apportés aux voitures concernent l’interdiction des conceptions telles que l’aileron arrière d’Aston Martin et l’aileron avant de Mercedes à partir de 2023, et d’autres ajouts de sécurité.

Les arceaux de sécurité, par exemple, ont été renforcés suite à l’accident dramatique de Zhou Guanyu à Silverstone l’année dernière.