Red Bull explique la stratégie et la victoire de Max Verstappen au GP de France alors que les challengers renforcent l’avance de Mercedes

Le directeur de l’équipe Mercedes Toto Wolff et le directeur de l’équipe Red Bull Christian Horner reviennent sur une bataille incroyable entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au GP de France

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que la détermination de ne pas subir une répétition de la façon dont Mercedes les a battus lors du GP d’Espagne de mai les a conduits à une stratégie victorieuse à deux arrêts avec Max Verstappen dimanche au Paul Ricard.

Verstappen avait repris la tête qu’il avait perdue à l’origine avec une erreur au départ de la course contre Lewis Hamilton en sapant la Mercedes aux premiers arrêts aux stands, mais l’équipe a ensuite cédé cette position sur la piste en opposant le Néerlandais pour la deuxième fois au 32e tour.

Verstappen a chuté à la quatrième place et, avec Mercedes ne répondant pas avec des arrêts pour aucune de leurs voitures et prenant les première et deuxième places, le leader du championnat a été contraint de revenir sur des pneus plus frais.

Après avoir facilement dépassé Sergio Perez dans sa sœur Red Bull trois tours plus tard, Verstappen a dépassé Bottas au 44e tour avant de s’incliner régulièrement à Hamilton. Il a rattrapé et dépassé le septuple champion du monde à mi-chemin de l’avant-dernier tour pour sa 13e victoire en carrière.

Max Verstappen était ravi de dépasser tardivement son rival pour le titre Lewis Hamilton pour étendre son avance au sommet du classement des pilotes

Le retour s’est avéré presque un renversement de rôle par rapport à ce qui s’est passé à Barcelone il y a trois courses, lorsque Mercedes a opté pour un deuxième arrêt aux stands avec Hamilton, alors deuxième, et que le champion du monde a réussi à réviser Verstappen pour la victoire avec des pneus plus frais.

Parler à Sky Sports F1 Après la course, Horner a admis: « Je pensais qu’ils ne peuvent plus nous faire ça. C’est pourquoi nous avons fait l’arrêt et c’est ensuite à Max de rattraper le terrain en piste. »

Une fois qu’il a dépassé Bottas, Verstappen a mené Hamilton de cinq secondes et, bien qu’il ait effectué plusieurs tours de plus avant de véritablement prendre l’avantage du leader, il est revenu derrière la Mercedes de tête avec du temps à perdre.

« Nous pouvions voir que Lewis était à peu près au bout de la bande du pneu, donc il ne pouvait plus rien rester sur ce pneu », a ajouté Horner.

« Max avait cinq, six tours pour le faire après avoir dégagé Valtteri. Il a baissé la tête et, je dois dire, Lewis a été très juste avec la passe.

« Il n’a pas défendu dur ou agressivement; c’était un mouvement très propre. »

Red Bull a maintenant remporté pour la première fois trois courses consécutives dans l’ère des moteurs turbo hybrides dominée par Mercedes et a renforcé son avance dans les deux championnats du monde en vue d’un double titre sur sa piste autrichienne d’origine au cours des quinze prochaines semaines.

« Ce fut une excellente course », a déclaré Horner. « Vous pouvez voir à quel point c’est serré. C’est une grande victoire pour nous ici, mais il suffit de regarder à quel point c’est serré. »

Verstappen : Gagnez pas sur le retour sur investissement

Pour Verstappen, une troisième victoire de course de la saison et une avance prolongée au championnat de 12 points ont compensé dans une certaine mesure la déception d’avoir perdu une victoire presque certaine il y a quinze jours à Bakou avant que son pneu arrière ne crève.

Interrogé à ce sujet, représentant également un revirement par rapport à une autre victoire potentielle à Barcelone, le Néerlandais a déclaré qu’il était simplement concentré sur l’avenir plutôt que sur le retour.

« Il n’y a pas de retour sur investissement car les choses se passent dans le passé, vous ne pouvez pas changer », a déclaré le vainqueur de la course à Sky F1. « Il s’agit d’essayer de mieux faire les choses.

« Encore une fois, c’était très serré. Ce n’était pas très facile avec le vent et les conditions de piste. Mais pouvoir gagner cette course est extrêmement satisfaisant. »

Interrogé sur sa poursuite tardive de Hamilton, Verstappen a ajouté: « On ne sait jamais. Je fais juste mes tours, mais vous devez aussi voir ce qu’ils peuvent faire. Je pouvais voir bien sûr que Lewis gère un peu son rythme mais ensuite ils ont couru sur les fronts, donc ils ne pouvaient pas vraiment se défendre. »

Horner avait déclaré après la pole position de Verstappen dimanche que Red Bull pouvait être sûr de gagner sur n’importe quel type de circuit s’il réussissait à battre Mercedes au Paul Ricard, une piste qui comporte plusieurs types de virages différents.

« Je l’espère », a déclaré Verstappen lorsque les remarques de son patron d’équipe lui ont été adressées. « J’espère que Christian a raison ! »