Red Bull et la FIA suspendent les pourparlers sur la violation du plafond des coûts après la mort de Dietrich Mateschitz

Les pourparlers de Red Bull avec la FIA au sujet de leur violation du plafond des coûts ont été suspendus à la suite du décès du propriétaire de l’équipe, Dietrich Mateschitz.

Red Bull s’est vu proposer les conditions d’un “accord de violation accepté” après avoir été la seule équipe à avoir enfreint la limite de dépenses de 145 millions de dollars de la saison dernière, et une annonce sur une sanction était attendue au GP des États-Unis ce week-end.

Mais Red Bull dit que de nouvelles discussions ont été repoussées à la suite du décès de Mateschitz. Mateschitz, l’influent fondateur et propriétaire de Red Bull, est décédé samedi à l’âge de 78 ans.

“Toutes les conversations avec la FIA concernant le plafond des coûts et les prochaines étapes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre”, a déclaré l’équipe.

“Le délai pour un accord a été prolongé et nous nous attendons à ce que les pourparlers reprennent en milieu de semaine.”

Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, rend hommage à Dietrich Mateschitz.

Red Bull a commis une violation « mineure » du plafond des coûts lors de la saison 2021 victorieuse de Max Verstappen, et Sports du ciel comprend qu’ils ont dépassé de 1,8 million de dollars.

La FIA, conformément au règlement financier, a proposé un accord de rupture accepté [ABA] à Red Bull, qui les verrait admettre la culpabilité contre laquelle ils ont protesté depuis le début, mais recevraient probablement une peine moindre.

Deux des sanctions les plus graves que Red Bull pourrait recevoir s’ils défendaient leur cause et n’acceptaient pas d’ABA – des déductions de points et une réduction des futurs plafonds de coûts – ne sont pas envisageables s’ils acceptent les conditions avec l’instance dirigeante de la F1.

Max Verstappen évoque l'influence du propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, décédé samedi, et revient sur sa propre séance de qualification au Grand Prix des États-Unis.

Le patron de l’équipe, Christian Horner, a déclaré samedi lors d’une conférence de presse chargée d’émotion que Red Bull avait été injustement qualifié de “tricheur” par ses rivaux, avait été pris au dépourvu par un changement de règle et n’avait “aucun avantage” de la violation.

Il est entendu que leur soumission initiale à la FIA en mars était de 4,5 millions de dollars sous le plafond.