Red Bull et la FIA se rapprochent de la conclusion du plafonnement des coûts de la Formule 1 au GP de Mexico

Red Bull et la FIA se dirigent vers un “accord de rupture accepté”

Red Bull et la FIA se dirigent vers un “accord de rupture accepté” et la fin de la saga du plafonnement des coûts de la Formule 1, Sports du ciel comprend.

Les pourparlers entre les champions du monde nouvellement couronnés et l’instance dirigeante du sport sont en cours depuis que Red Bull a été accusé d’une violation “mineure” de la limite de dépenses de 145 millions de dollars de la saison dernière le 10 octobre.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, et le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se sont longuement entretenus pendant le week-end du GP des États-Unis, uniquement pour que les pourparlers soient suspendus après le décès du propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz.

Les deux parties ont repris les discussions avant le GP de Mexico, et Sports du ciel comprend qu’ils sont maintenant proches d’un accord de rupture accepté [ABA]avec une annonce attendue vendredi après-midi, heure du Royaume-Uni.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Christian Horner nie que Red Bull ait tiré un quelconque avantage d’une violation du plafond des coûts et estime que les coûts correspondants sont dans les limites du plafond Christian Horner nie que Red Bull ait tiré un quelconque avantage d’une violation du plafond des coûts et estime que les coûts correspondants sont dans les limites du plafond

Aston Martin serait également sur le point de conclure un accord avec la FIA pour leur manquement à la procédure.

On pense que Red Bull recevra une sanction sportive mineure en plus d’une éventuelle amende, l’ABA – poursuivie par la FIA conformément à la réglementation – excluant les sanctions les plus graves de l’infraction, telles qu’une déduction de points.

Red Bull aurait dépassé la limite de 145 millions de dollars de 1,8 million de dollars, bien qu’il ait insisté tout au long sur le fait que sa soumission initiale en mars de la limite était inférieure au plafond, estimé à 4,5 millions de dollars.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Martin Brundle explique pourquoi il pense que les sanctions pour avoir enfreint le plafond des coûts de la F1 devraient être “douloureuses” Martin Brundle explique pourquoi il pense que les sanctions pour avoir enfreint le plafond des coûts de la F1 devraient être “douloureuses”

Horner, dans une défense passionnée de son équipe à Austin, a déclaré que le changement des règles sur les pièces de rechange inutilisées pour la voiture avait poussé Red Bull et qu’ils plaidaient leur cause sur les coûts correspondants.

Un ABA verrait Red Bull admettre ses méfaits et accepter une sanction de la FIA. Crucialement pour l’équipe la plus rapide de F1, cela exclut les déductions de points – à la fois pour les pilotes et les constructeurs de la première campagne 2021 victorieuse de Max Verstappen – ainsi qu’une réduction des futurs plafonds.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nico Rosberg a décrit la saga du plafonnement des coûts impliquant Red Bull comme “horrible” et a déclaré que la FIA avait une décision difficile à prendre sur la sanction à imposer. Nico Rosberg a décrit la saga du plafonnement des coûts impliquant Red Bull comme “horrible” et a déclaré que la FIA avait une décision difficile à prendre sur la sanction à imposer.

Horner a promis une transparence totale sur le plafond des coûts une fois les pourparlers conclus.

Calendrier du GP de Mexico en direct sur Sky Sports F1

Jeudi

20h : Conférence de presse des pilotes

Vendredi

18h : Le Salon de la F1

19h: Premier entraînement du GP de Mexico

21h45 : deuxième entraînement du GP de Mexico (la session commence à 22h)

Samedi

17h45 : troisième entraînement du GP de Mexico (la session commence à 18h)

20h : préparation des qualifications du GP de Mexico

21h : QUALIFICATIONS GP DE MEXICO CITY

22h45 : Carnet de qualification de Ted

Dimanche

18h30 : Grand Prix dimanche : préparation du GP de Mexico

20h : LE GRAND PRIX DE MEXICO

22h : Drapeau à damiers : Réaction du GP de Mexico

23h : Carnet de notes de Ted

23h30 : Temps forts du GP de Mexico