Red Bull couronne les champions américains à Venice Beach

Dans la foulée de son inclusion aux Jeux olympiques de Paris, le break a, pour le meilleur ou pour le pire, beaucoup été dans le discours public ces derniers temps. Un refrain souvent utilisé, et à juste titre, mentionné est que ses racines se trouvent à New York – une danse créée et popularisée par la jeunesse noire et brune et l’un des piliers de la communauté hip-hop.

Si le break devait avoir un point d’origine sur la côte ouest, Venice Beach a tout autant le droit d’avoir contribué à populariser le mouvement au début des années 80, et le break est revenu à cette pierre de touche culturelle samedi alors que la finale nationale du Red Bull BC One USA s’est déroulée. organisé sur la promenade. Pendant plusieurs heures, les b-boys et les b-girls ont diverti les foules de spectateurs sur le site où ont été tournées les scènes du film influent de 1984 « Breakin’ ».

Avant le concours, il y avait des ateliers sur le break et des performances d’artistes tels que Redman et le rappeur de Los Angeles MURS. La scène était une plate-forme surélevée, un enchevêtrement de tuyaux métalliques et un décor intime avec d’énormes moniteurs des deux côtés. Situé juste à côté de la promenade, les passants pouvaient voir et entendre l’événement sans avoir à obtenir une entrée officielle. Bon nombre des 2 700 participants se sont arrêtés pour assister aux huitièmes de finale, déposant des couvertures sur le sable ou l’herbe pour les observer de loin.

En face de magasins comme l’Egyptian Bazaar et Venice Massage, 36 b-boys et b-girls se sont affrontés pour le titre de champion lors de la finale nationale USA Cypher. Les participants ont remporté les qualifications régionales juste pour pouvoir entrer dans les groupes et se sont rendus sur la promenade depuis New York, Miami, Denver, Pittsburgh, Chicago, Dayton et de nombreux points intermédiaires.

Le b-boy Victor (Victor Montalvo), une étoile de Red Bull BC et médaillé olympique, a été surpris par un certificat de reconnaissance de la ville de Los Angeles et du 11e district municipal. L’honneur a été présenté sur scène par Juan Fregoso au nom de Traci Park, membre du conseil municipal de Los Angeles, pour ses réalisations professionnelles. (Jevon Phillips/Los Angeles Times)

Au cours de l’événement, le médaillé de bronze Victor Montalvo a été présenté. Il a reçu un certificat de la ville de Los Angeles pour ses efforts et, après avoir enlevé ses lunettes de soleil et sa chemise, a donné une brève performance pour montrer son appréciation. Un autre b-boy, Abenamar « Ben Stacks » Honrubia, membre des célèbres équipages Knuckleheadzoo et SuperCr3w, a pris sa retraite après avoir perdu une bataille, ôtant ses chaussures et reconnaissant la foule.

Les juges étaient Ami Yuasa, alias B-girl Ami (médaillée d’or aux Jeux olympiques de Paris de cette année), Bonita Saldana, originaire de l’Arizona (B-girl Bonita), Ronnie Ruen de l’Est de Los Angeles (B-boy Ruen) et Lee-Lou Demierre, alias B. -boy Lee, originaire d’Amsterdam et qui a participé aux Jeux olympiques au sein de l’équipe des Pays-Bas.

Leurs décisions ont nommé Jeremy Viray, originaire d’Anchorage, alias B-boy Icey Ives, et Vicki Chang, résidente de Bay Area/San José, alias La Vix, comme champions nationaux.

Les champions de rupture B-boy Icey Ives, à gauche, et B-girl La Vix représenteront les États-Unis à la 21e édition de la finale mondiale du Red Bull BC One à Rio de Janeiro en décembre. (Maison des médias Red Bull)

«Je ne m’attendais à rien. Être à la maison, avoir les trucs de la vie. J’ai un studio de danse et quelques autres boulots dont je dois m’occuper. … Entrer dans cette aventure est comme une libération », déclare Icey Ives. Avec une communauté de break inexistante à Anchorage, il s’efforce d’accroître la popularité de la danse et du hip-hop en général en fréquentant les écoles locales et en faisant ce qu’il a fait à Venise.

« [I just wanted] pour vibrer. Amusez-vous. Laissez les gens ressentir mon énergie. La foule était incroyable. Le temps était incroyable. Le lieu était incroyable. La musique était parfaite. La production était géniale. Tout était au rendez-vous. »

Avec ce moment de rupture sous les projecteurs, La Vix et Icey Ives pensent tous deux que la communauté est saine et sur la bonne voie. Les Jeux olympiques étaient une immense compétition mettant en valeur ce que la danse et le sport ont à offrir, mais pas un événement décisif.

«Pour moi, le break a toujours été une question de jams, de communauté et de chiffrements où les gens se réunissent, parlent et construisent. J’ai l’impression qu’il y a encore de nombreuses directions que le break peut prendre avec les grandes compétitions comme Red Bull et aussi avec les événements underground », explique La Vix, qui était également membre de l’équipe américaine aux Jeux olympiques.

« Nous devrions simplement continuer à faire ce que nous faisons », déclare Icey Ives. « La rupture reçoit évidemment un bon éclairage en ce moment, mais aussi un mauvais éclairage, mais cela vient avec tout ce qui se trouve sur une plateforme et dans les médias. »

La Vix et Icey Ives représenteront les États-Unis à la 21e édition de la finale mondiale du Red Bull BC One à Rio de Janeiro en décembre.

Des centaines de personnes assistent à la finale nationale américaine du Red Bull BC One 2024 à Venice Beach. (Genaro Molina/Los Angeles Times)

B-boy Yuri fait un geste tandis que B-boy Kid Cruz, à droite, regarde pendant que les deux s’affrontent lors de la finale nationale du Red Bull BC One 2024 USA. (Genaro Molina/Los Angeles Times)

La B-girl Cara prend une pose acrobatique alors qu’elle participe au chiffre de la finale nationale Red Bull BC One USA. (Genaro Molina/Los Angeles Times)

B-boy Swazi, représentant la ville de New York, concourt sur scène lors de la finale sur la promenade de Venise. (Genaro Molina/Los Angeles Times)

B-boy Broly, à gauche, donne son attitude à B-boy Hijack alors qu’ils s’affrontent lors de la finale nationale américaine du Red Bull BC One 2024 à Venice Beach. Hijack, d’Hawaï, était finaliste du concours. (Genaro Molina/Los Angeles Times)

La B-girl La Vix travaille au sol lors de la finale nationale du Red Bull BC One USA. La Vix, de San Jose, a remporté le titre de championne nationale B-girl en tentant de participer à la finale mondiale du Red Bull BC One à Rio de Janeiro en décembre dernier. (Genaro Molina/Los Angeles Times)

Un danseur de break exerce son métier entouré de spectateurs attendant le début de la finale nationale du Red Bull BC One 2024 USA à Venice Beach. (Genaro Molina/Los Angeles Times)