Red Bull: Christian Horner “consterné” par les accusations de “triche” et insiste sur le fait que l’équipe n’a eu “aucun avantage” dans le cadre d’un différend sur le plafonnement des coûts

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a critiqué Zak Brown de McLaren pour avoir porté des accusations “choquantes” de tricherie, affirmant qu’il y a eu “des semaines d’abus efficaces” pour une violation du plafond des coûts de Formule 1 que l’équipe conteste toujours et dont elle n’a eu “aucun avantage”.

Lors d’une conférence de presse chargée d’émotion au GP des États-Unis – le premier point de presse de Horner depuis que Red Bull a été accusé d’une violation ” mineure ” de la limite de dépenses de 145 millions de dollars de la F1 pendant la saison victorieuse de Max Verstappen – il n’y a eu aucune confirmation d’une sanction ou des détails sur des discussions “productives” avec la FIA, mais Horner a passionnément défendu son équipe.

Le directeur de l’équipe Red Bull, assis aux côtés de Brown, s’est particulièrement offensé de la lettre du PDG de McLaren à la FIA la semaine dernière, vue par Sports du cieldans lequel il a déclaré que le non-respect du plafond des coûts “constitue de la triche”.

Horner a affirmé que les enfants des employés étaient victimes d’intimidation à la suite des allégations.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Christian Horner dit que les dépenses excessives n’ont eu “aucun effet sur les performances de notre voiture” et est déçu par les accusations des concurrents pour leur propre gain concurrentiel. Christian Horner dit que les dépenses excessives n’ont eu “aucun effet sur les performances de notre voiture” et est déçu par les accusations des concurrents pour leur propre gain concurrentiel.

“C’est extrêmement décevant”, a déclaré Horner. “C’est absolument choquant qu’un autre concurrent, sans les faits, sans les détails puisse faire ce genre d’accusation.

“Nous sommes jugés à cause de l’opinion publique depuis Singapour [when reports of Red Bull breach emerged]. La rhétorique des tricheurs, que nous avons eu cet énorme avantage, et les chiffres publiés par les médias sont à des kilomètres de la réalité.

“Les dommages que cela cause à la marque, à nos partenaires, à nos chauffeurs, à notre main-d’œuvre… à une époque où la santé mentale est répandue, nous constatons des problèmes importants au sein de notre main-d’œuvre. Nous voyons des enfants victimes d’intimidation dans les aires de jeux, les enfants des employés.

“Vous ne pouvez pas vous contenter de faire ce genre d’allégations à partir de n’importe quel fait ou substance. Nous sommes absolument consternés par le comportement de certains de nos concurrents.”

Horner ajouté à Sky Sports F1: “Nous devrions parler de Verstappen [who has won last two titles].

“Aucune question n’a été posée sur les performances de Max, et je pense que c’est dans l’intérêt de tout le monde. Ce qui est particulièrement décevant, c’est la réaction de certains de nos concurrents, qui lancent des accusations massives sans fondement, et essaient d’exercer un effet de levier et de pression la FIA pour leur propre avantage concurrentiel. »

En réponse, Brown a défendu sa lettre, qui ne mentionnait pas Red Bull par son nom, mais a été envoyée peu de temps après la révélation de leur violation.

“Ma lettre stipulait que si une équipe dépensait plus que le plafond, elle obtiendrait un avantage”, a-t-il déclaré. “Nous ne prenons pas position s’ils l’ont fait ou non. Ma lettre était que si quelqu’un l’a fait, ce sont les choses qui devraient être traitées.

“Je n’ai mentionné aucune équipe, c’était une réponse générale maintenant que nous sommes dans l’ère du plafonnement des coûts, voici ce que nous pensons que les ramifications sont.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Christian Horner nie que Red Bull ait tiré un quelconque avantage d’une violation du plafond des coûts et estime que les coûts correspondants sont dans les limites du plafond. Christian Horner nie que Red Bull ait tiré un quelconque avantage d’une violation du plafond des coûts et estime que les coûts correspondants sont dans les limites du plafond.

Horner, cependant, a affirmé que Brown avait “un souvenir très pratique de la lettre qu’il a écrite”.

“Nous avons été jugés et soumis à trois semaines d’abus effectifs”, a-t-il insisté. “Ce n’est tout simplement pas bien. Cela doit cesser.”

Horner a également repoussé les affirmations selon lesquelles Red Bull aurait pu bénéficier de dépenses excessives, ce qui Sports du ciel comprend que la FIA a baissé d’environ 1,8 million de dollars. On pense également que la soumission initiale de Red Bull était de 4,5 millions de dollars sous le plafond, mais des coûts supplémentaires inattendus – tels que des pièces de rechange inutilisées pour leur voiture – les ont dépassés.

“Vous devez regarder les coûts pertinents [within the cap] ce qui est dans les coûts et ce qui n’en est pas », a déclaré Horner. « Notre point de vue est que nos coûts pertinents sont dans les coûts.

“Nous sommes en discussion avec la FIA sur les coûts et les circonstances potentielles atténuantes.

“Nous n’avons eu aucun avantage d’un point de vue de développement ou d’une perspective opérationnelle à partir de 2021 ou 2022 de la façon dont nous avons fonctionné dans le cadre du plafond. Notre soumission était nettement inférieure au plafond.

“Nous pensons absolument et catégoriquement que nous n’avons eu aucun avantage ni en 2021 ni en 22 ou 23, 24. Certaines équipes parlent même de 2026. C’est totalement fictif.”

Red Bull veut un verdict dès que possible | “Leçons à tirer” du nouveau plafond des coûts

La FIA a proposé les termes d’un “accord de rupture accepté” [ABA] à Red Bull, qui verrait l’équipe admettre des actes répréhensibles mais aussi probablement recevoir une punition moins sévère.

Une amende et une réduction de l’utilisation future de la soufflerie ont été évoquées.

Horner et le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se sont entretenus vendredi dans le paddock du Circuit des Amériques, mais il n’y a pas encore de développement. Horner, qui a déclaré vouloir être totalement transparent sur le processus mais ne peut pas l’être pour le moment, espère toujours qu’il pourrait y avoir un accord ce week-end.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Zak Brown dit que la Formule 1 doit apprendre et prendre très au sérieux le plafonnement des coûts à l’avenir, il n’est donc pas avantageux d’aller au-delà des budgets. Zak Brown dit que la Formule 1 doit apprendre et prendre très au sérieux le plafonnement des coûts à l’avenir, il n’est donc pas avantageux d’aller au-delà des budgets.

“Le processus, conformément au règlement, est que nous avons été invités à conclure une ABA qui concerne une infraction mineure, que vous avez la possibilité de discuter avec la FIA et de présenter votre cas, votre position à ce sujet.

“Nous sommes dans ce processus et nous l’avons été pour la dernière fois et nous l’avons été pendant les 10 derniers jours environ, en faisant des allers-retours avec la FIA.

“J’espérais qu’il soit résolu avant le week-end, j’espère qu’il sera résolu pendant le week-end. Si cela ne se produit pas, le prochain processus est le comité d’arbitrage sur le plafonnement des coûts et ensuite la Cour d’appel internationale. encore six, neuf mois, ce qui n’est pas ce que nous voulons – nous voulons la clôture en 2021.

“Nous avons eu des discussions saines et productives avec la FIA et j’espère pouvoir parvenir à un accord dans un avenir proche.

“Il est dans l’intérêt de tout le monde, pour le sport, de résoudre cette situation le plus rapidement possible. Et je pense qu’il y a de nombreuses leçons à en tirer.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen a estimé que les autres équipes étaient “hypocrites” au milieu des allégations selon lesquelles Red Bull aurait dépassé le plafond des coûts. Max Verstappen a estimé que les autres équipes étaient “hypocrites” au milieu des allégations selon lesquelles Red Bull aurait dépassé le plafond des coûts.

L’une de ces leçons, dit Horner, concerne la communication – et ce qui est inclus comme coût dans la limite de dépenses. Le plafond des coûts était nouveau pour 2021.

“Nous nous attendions à ce que certaines choses soient potentiellement contestées ou clarifiées”, a-t-il expliqué.

“C’est un nouveau processus. Nous avons fait une soumission provisoire en 2021, il n’y a eu aucun retour ou suggestion que nous faisions quoi que ce soit qui soit contraire à la réglementation.

“Ensuite, bien sûr, la soumission faite en mars, encore une fois, nous n’avons rien entendu de cela jusqu’à la fin de septembre. Il y a aussi le devoir de la réglementation de guider pour une conformité effective.”

Il a poursuivi : “Inventaire inutilisé traité [in the cap] était à notre avis un changement au règlement… une clarification est sortie en juin qui a changé l’application de cela, qui a eu un effet à sept chiffres sur notre soumission.

“Bien sûr, rétrospectivement, nous n’étions pas autorisés à modifier la soumission.”