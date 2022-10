Red Bull apprend la punition après une violation du budget de la F1

L’équipe sera verbalisée mais Max Verstappen conservera son titre mondial

L’équipe de Formule 1 Red Bull a été condamnée à une amende de 7 millions de dollars après avoir dépassé un plafond budgétaire, bien que cette sanction signifie que le pilote Max Verstappen ne sera pas déchu du titre mondial qu’il a remporté la saison dernière.

L’instance dirigeante de la course automobile, la FIA, a confirmé la sanction dans un communiqué vendredi, après que Red Bull ait dépensé environ 2 millions de dollars au cours de la saison 2021.

La FIA a déclaré que Red Bull avait agi « en coopération tout au long du processus d’examen », et qu’il y avait “aucune accusation ou preuve que [the team] a cherché à tout moment à agir de mauvaise foi, de manière malhonnête ou frauduleuse, et n’a délibérément dissimulé aucune information à l’Administration du plafonnement des coûts.

L’annonce indiquait qu’un «accord de violation accepté» avait été conclu entre les parties, ce qui verra le temps de test aérodynamique de Red Bull réduit de 10% l’année prochaine.

Le dépassement des coûts a été fixé à 1,6 % au-delà de la limite de 145 millions de dollars, ce qui signifie qu’il a été officiellement considéré comme un « infraction mineure ».

Dans le cadre de la décision, Red Bull a renoncé à tout droit de faire appel de la décision.

Peut-être plus important encore, la sanction signifie que l’équipe Red Bull – qui est basée au Royaume-Uni et dirigée par Christian Horner – ne sera pas confrontée à la perspective d’une déduction de points pour la saison dernière.

Le Néerlandais Verstappen a remporté le titre de F1 2022 en décembre dernier, dépassant le champion en titre Lewis Hamilton dans le dernier tour d’une extraordinaire dernière course de la saison à Abu Dhabi.

Cette victoire est intervenue dans des circonstances controversées après un débat entourant l’utilisation de la voiture de sécurité dans les dernières étapes de la course.

La nature de la victoire de Red Bull dans le championnat des pilotes – qui était sa première en huit ans – avait exaspéré Mercedes et le septuple champion du monde Hamilton, bien qu’ils aient propulsé leurs rivaux au titre des constructeurs.

Plus tôt ce mois-ci, la nouvelle d’une violation du plafond de prix de Red Bull avait conduit à des appels de certains concurrents de F1 pour une punition sévère, et ils peuvent penser que l’équipe a été lâchée à la légère avec des restrictions de test fines et limitées.

Le pilote Red Bull Verstappen, 25 ans, a déjà terminé le championnat des pilotes cette saison après avoir remporté le Grand Prix du Japon plus tôt ce mois-ci, tandis que son coéquipier Sergio Perez est troisième au classement général, à seulement deux points de Charles Leclerc de Ferrari.

Il reste trois courses de la saison 2022, à partir du Mexique ce week-end.

