Red Bull annonce la programmation de Culture Clash Atlanta

Red Bull a révélé un prochain Choc des cultures à Atlanta avec quatre des équipes de fête les plus recherchées de la côte Est, soutenues par Young Nudy.

Un communiqué de presse rapporte que pour une nuit seulement, quatre équipes dynamiques représentant les soirées les plus chaudes d’Atlanta apporteront leur compétition la plus féroce et leurs sons les plus frais en Dancehall, Reggaeton, Amapiano et Hip-Hop en un seul endroit.

Animé par Paige Shari et Jessie Woo, l’événement aura lieu le samedi 4 novembre au Gateway Center Arena.

Jay Shale tiendra le fort tandis que le DJ house et Crime Mob seront présents pour une performance très spéciale pour le public de leur ville natale.

Apprenez à connaître les équipes du Red Bull Culture Clash Atlanta :

Culture Clash mettra en vedette quatre des équipes les plus en vue d’Atlanta qui s’affronteront et nous sommes sûrs qu’elles feront ressortir autant de puissance de feu que possible.

Jetons un coup d’œil aux équipes et à leurs partenaires criminels pour la bataille à venir via leur biographie officielle Red Bull.

Brunch au punch au rhum « Considéré comme le brunch le plus célèbre d’Atlanta, RPB a tout commencé en 2016 et est devenu un événement incontournable pour ceux qui recherchent des plats exotiques, des rythmes intenses, le meilleur punch au rhum et l’ambiance la plus cool. L’équipe sera rejointe sur scène par le chanteur et producteur jamaïcain de dancehall Serani et par les DJ Tony Matterhorn et Willy Chin.

Séances composites

« L’expérience en format ouvert pour les mélomanes, où la musique est remixée, retournée et reconstruite. Proposant une musique qui nourrit l’âme, Mashup Sessions est synonyme de bonnes boissons, de bonnes personnes et de meilleures vibrations. L’équipe sera rejointe sur scène par la star du rap local d’Atlanta, Young Nudy, et les DJ Unruely et The Canterbury Tales.

Les mardis Bamba

« L’un des principaux événements Amapiano du pays, ainsi qu’une institution culturelle d’Atlanta, Bamba Tuesdays mélange harmonieusement Amapiano, Afro House, Gqom, Afro Tech et Afro Beat. L’équipe sera rejointe sur scène par le chanteur et auteur-compositeur Afro B, connu pour son single à succès Drogba, ainsi que par les DJ Kash, DangerVybz et Polish.

Perréo404

« Une communauté tout compris qui élève la culture latine à travers la nostalgie et les sons, avec Reggaeton, Perreo, Latin House, et plus encore. Que vive le perreo ! L’équipe sera rejointe sur scène par le collaborateur de Bad Bunny, DJ et producteur DJ Luian, ainsi que DJ EU et Nino Augustine.

Lorsque le Culture Clash de Red Bull a atterri dans le A en 2017 et 2018, les équipes de dancehall ont remporté le W à chaque fois. Cependant, si DJ Kash a son mot à dire, son équipe remportera la victoire.

« Je suis très heureux de faire partie du Red Bull Culture Clash cette année parce que j’ai été membre de l’équipe il y a quelques années avec Mike WiLL (Made-It) et les Eardrummers. Il est maintenant temps de mener la charge pour ma propre équipe », a déclaré DJ Kash de Bamba Tuesdays à Red Bull. « Le Red Bull Culture Clash est comme une bataille de gladiateurs légitime pour les DJ, les producteurs et tout ce que vous faites de manière créative dans la musique. Pour moi, c’est très important car cela vous permet de savoir où vous en êtes quant à la façon de faire vibrer une foule.

Dancehall, reggaeton, amapiano et hip-hop s’affrontent sous un même toit, que demander de plus ? De plus, vous pouvez acheter des billets pour l’événement dès maintenant sur Le site de Red Bull. Red Bull a encore plus de surprises à annoncer, alors achetez vos billets tant que vous le pouvez.