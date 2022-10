Red Bull accepte les conditions avec la FIA concernant la violation du plafond des coûts

Red Bull a convoqué une conférence de presse vendredi au Grand Prix du Mexique alors que les médias rapportaient que les nouveaux champions de Formule 1 avaient convenu d’un accord avec la FIA au pouvoir pour dépenser plus que ce qui était autorisé la saison dernière.

Red Bull a déclaré que la conférence de presse “aborderait le plafond des coûts 2021”, mais qu’ils ne commenteraient pas un accord de violation accepté (ABA).

La télévision Sky Sports a rapporté qu’une annonce sur un ABA était attendue et que l’équipe se verrait probablement infliger une pénalité sportive mineure ainsi qu’une amende, mais sans aucune déduction de points de championnat.

Max Verstappen de Red Bull a remporté le titre des pilotes l’année dernière et l’a conservé ce mois-ci.

La FIA a annoncé le 10 octobre que Red Bull avait engagé un “dépassement mineur” du plafond de 145 millions de dollars en 2021, sans donner de détails. Les médias ont donné un chiffre de 1,8 million de dollars.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré aux journalistes lors du Grand Prix des États-Unis le week-end dernier à Austin, au Texas, qu’un ABA avait été proposé par la FIA.

Le délai a été prolongé en raison du décès du propriétaire de l’équipe et co-fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, les pourparlers reprenant cette semaine.

Horner a promis à Austin qu’il y aurait une transparence totale une fois l’affaire réglée.

Certaines équipes ont appelé à une sanction stricte pour envoyer un message fort que le plafond budgétaire, instauré la saison dernière, doit être respecté.

Le plafond vise à uniformiser les règles du jeu et à réduire l’avantage concurrentiel des meilleures équipes avec des budgets bien plus importants que les plus petites.

