Recyclez votre masque facial et empêchez-le de se transformer en pluie de plastique

ILS sont conçus pour sauver nos vies, mais ils mettent la planète en danger.

Des milliards de masques en plastique, jetés dans le monde, polluent l’élément vital de la Terre.

Des milliards de masques en plastique polluent l’élément vital de la Terre Crédit : Alamy

De toute évidence, ils constituent une nouvelle source massive de déchets et enchevêtrent et tuent la faune. Mais ils deviennent encore plus dangereux lorsqu’ils se décomposent dans l’environnement.

Ils libèrent alors des micro-plastiques toxiques, qui contaminent l’air que nous respirons, pénètrent dans nos aliments et tombent même sous la pluie.

Et ils finissent dans notre corps, menaçant notre santé.

La pluie plastique, que les scientifiques n’ont découverte que récemment, ramène littéralement notre pollution sur Terre.

De minuscules particules de microplastique invisibles sont ramassées par le vent du sol et soufflées sur des milliers de kilomètres. Ils sont rejoints par d’autres émis en embruns par nos océans pollués.

Bien plus légers que la plume proverbiale, ils peuvent s’élever dans l’atmosphère, où ils attirent la vapeur d’eau et aident à former des nuages. Et puis ils descendent sous la pluie.

Les Britanniques jettent suffisamment de masques deux jours pour couvrir tout Londres Crédit : Alamy

Avant même que nous commencions à jeter des masques, l’ampleur de la menace était vraiment époustouflante.

Depuis le début du siècle dernier, lorsque nous avons commencé à produire en masse du plastique commercialement, nous en avons produit huit milliards de tonnes dans le monde.

Cela équivaut au poids de plus d’un milliard d’éléphants. Et comme le plastique met des centaines d’années à se dégrader, chaque gramme jamais fabriqué contamine toujours la planète.

La plupart restent à terre. Mais chaque minute de chaque jour, l’équivalent d’un camion de plastique atteint les océans. En conséquence, on estime qu’il dépassera tous les poissons des mers du monde d’ici 2050.

Au fil des siècles, il se décompose en morceaux de plus en plus petits, formant finalement des microplastiques, qui se sont maintenant répandus dans tous les coins et recoins de la planète – des calottes glaciaires polaires aux plages tropicales, des montagnes les plus hautes aux tranchées océaniques les plus profondes.

Plus d’un demi-million de tonnes de particules se sont déjà accumulées dans le sol en Chine seulement. Et on pense que jusqu’à 125 000 milliards d’entre eux flottent dans les océans.

PLUS QUE ASSEZ POUR ATTEINDRE LE SOLEIL

Maintenant, les masques en plastique aggravent encore les choses, et à une échelle gigantesque.

Des recherches au Portugal ont estimé que la population mondiale en porte désormais 129 milliards par mois.

Incroyablement, s’il est complètement étendu sur une seule ligne, cela revient à en utiliser plus qu’assez tous les quatre mois pour atteindre le Soleil.

Normalement, ils sont jetés après une seule utilisation. Selon un calcul, les Britanniques en jettent suffisamment tous les deux jours pour couvrir l’ensemble de Londres.

On estime que 1,56 milliard d’entre eux ont atteint les océans l’année dernière, tandis que le groupe environnemental américain The Ocean Conservancy enregistre une « marée montante d’équipements de protection individuelle en plastique » sur les plages du pays géant.

Très peu sont recyclés et une partie du plastique qu’ils contiennent met 450 ans à se dégrader. Pendant ce temps, il se décompose également dans l’environnement en microplastiques.

La façon dont nous jetons des masques menace notre santé et celle de la Terre Crédit : Alamy

En effet, des recherches publiées en mars dans la revue scientifique Environmental Advances ont montré qu’un seul masque peut libérer jusqu’à 173 000 microfibres chaque jour.

Ainsi, notre utilisation massive de masques faciaux intensifie la pollution microplastique en général, et la pluie plastique en particulier.

La pluie a récemment été révélée dans une étude américaine publiée dans une autre revue spécialisée, Science, qui a montré que plus de 98 % des échantillons prélevés dans 11 régions éloignées contenaient des microplastiques.

Au total, a-t-il calculé, suffisamment de plastique pour plus de 120 millions de bouteilles en plastique tombait ainsi chaque année sur ces zones.

Et puisque ces zones représentent un peu plus d’un 20e du pays, les retombées sur l’ensemble des États-Unis – et du monde – sont absolument énormes.

Inévitablement, les microplastiques pénètrent dans nos aliments et notre eau. Un tiers du poisson pêché par les bateaux britanniques en contient, par exemple.

LES PARTICULES RESTENT DANS NOTRE FOIE, REINS ET CERVEAU

Et une enquête sur l’eau potable sur cinq continents en a trouvé dans 17 échantillons sur 20 testés.

Une autre étude a montré qu’en moyenne, nous pourrions tous absorber 50 000 particules de microplastiques dans nos aliments et nos boissons chaque année.

Et nous respirons 24 000 autres chaque année de l’air qui nous entoure.

La plupart d’entre eux passent à travers nous et sont excrétés. Mais certains semblent rester dans notre corps, notamment dans le foie, les reins et le cerveau.

Le plus effrayant de tous, la recherche italienne suggère qu’ils passent des mères aux bébés dans l’utérus.

Personne ne sait encore quel effet tout cela a sur notre santé.

Mais les scientifiques craignent que les microplastiques puissent affecter notre système immunitaire, enflammer nos intestins et endommager nos cellules, nous rendant plus susceptibles de contracter des maladies telles que le cancer.

Ainsi, alors que les masques faciaux nous aident à nous empêcher de contracter Covid, la façon dont nous les jetons menace elle-même notre santé – et celle de la Terre.

Nous devons faire plus attention.

