recyclez votre équipement électrique d’extérieur — c’est facile ! – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Pour la plupart d’entre nous, le recyclage des objets ménagers n’est qu’une partie de la routine quotidienne – si banal que nous n’y pensons presque plus, mais saviez-vous qu’en plus de recycler les contenants et le papier de tous les jours, vous pouvez recycler les équipements électriques extérieurs aussi?

Si vous vivez en Colombie-Britannique, il y a de fortes chances que vous aimiez passer du temps à l’extérieur – si vous avez une propriété, il est presque certain que vous avez de l’équipement d’alimentation électrique extérieur – alors qu’en faites-vous lorsqu’il arrive en fin de vie ?

Recyclez-le !

Depuis plus de 69 ans, l’Outdoor Power Equipment Institute (OPEI) veille aux intérêts de ses membres – et au cours de cette période, la façon dont nous traitons les déchets a changé à bien des égards – en particulier dans ce que nous recyclons.

« Le recyclage devient de plus en plus courant de nos jours. Nous sommes heureux de voir les gens jouer un rôle actif en apportant ces articles à un lieu de recyclage, car il y a de la valeur à recycler les produits que nous collectons dans le cadre du programme. 94 % des matériaux sont recyclés, transformés en produits de base et reçoivent une nouvelle vie », déclare Richard Hodges, directeur de programme de l’Outdoor Power Equipment Institute of Canada (OPEIC), un organisme sans but lucratif dirigé par l’OPEI au nom de détaillants, importateurs, distributeurs et fabricants.

Que puis-je recycler avec l’OPEIC ?

Équipement d’alimentation électrique extérieur ordinaire : Scies à chaîne et scies à chaîne sur perche Taille-bordures (gazon, haie, etc.) Bâtons-bordures Tondeuses à gazon Souffleuses à neige/souffleuses à neige Nettoyeurs haute pression avec roues Débroussailleuses Cisailles de jardinier Pulvérisateurs de jardin et pulvérisateurs à conducteur marchant Exercices sur glace Souffleurs/aspirateurs à gazon Scies sur perche/scies d’élagage sur perche Tarières Motoculteurs/cultivateurs Aérateurs de pelouse Broyeurs/broyeurs de bois

Équipements électriques d’extérieur volumineux :

Qu’est-ce qui ne peut pas être recyclé avec l’OPEIC ? Bien que l’OPEIC accepte tous les équipements électriques d’extérieur alimentés par fil et par batterie, ils n’acceptent pas les équipements électriques d’extérieur qui reposent sur un moteur à carburant – qui peut généralement être recyclé dans les parcs à ferraille locaux.

Trouvez un dépôt près de chez vous !

L’OPEIC est le seul programme de recyclage d’équipement électrique extérieur approuvé par le gouvernement en Colombie-Britannique. Pour trouver un dépôt dans votre région, visitez la page Trouver un dépôt de l’OPEIC et entrez votre code postal dans le localisateur de dépôt.

Si votre article est irréparable, faites votre part pour l’environnement que nous chérissons tous dans le cadre des grands espaces en Colombie-Britannique – consultez le site Web de l’OPEIC ici pour plus d’informations sur le recyclage responsable de votre appareil, ou cliquez sur le lien vidéo ici pour trouver plus. Retrouvez-les sur Facebook ici !