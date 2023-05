Recyclez vos canettes contre de l’argent à la nouvelle gare de Peachland

Il existe une nouvelle façon d’être payé pour faire votre part pour l’environnement à Peachland.

Une station Return It Express & Go a ouvert ses portes au 4407 2nd Street, où les résidents de Peachland peuvent recycler leurs contenants de boissons remboursables sans contact et recevoir un virement électronique ou un chèque pour leurs efforts.

La nouvelle station signifie que les habitants n’ont plus à se rendre au dépôt de Kelowna, ce qui rend le recyclage « aussi simple et pratique que possible », lit-on dans un communiqué de presse.

La station, un conteneur d’expédition réutilisé de 20 pieds, est alimentée par l’énergie solaire. Pour utiliser l’installation, créez simplement un compte Express gratuit sur express.return-it.ca et déposez vos contenants dans un sac scellé transparent avec une étiquette étiquetée.

Un remboursement sera transféré sur votre compte dans les dix jours ouvrables.

Les remboursements peuvent également être reversés à des organisations caritatives locales.

Outre Peachland et Kelowna, des stations Express & Go sont également déjà en place dans l’Okanagan à Penticton et Keremeos.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaVille de West KelownaRecyclage