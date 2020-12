C’est la saison des cadeaux. Et les déchets.

Si vous êtes entouré de papier d’emballage sans fin, d’arcs de fête et de cartes de Noël en cette fête, il est important de noter les protocoles de recyclage appropriés – en particulier pour les produits en papier, le matériau le plus recyclé aux États-Unis, selon l’Agence de protection de l’environnement.

« Des millions d’Américains peuvent également faire leur part pendant la saison des fêtes en recyclant les produits à base de papier à la maison », a déclaré Heidi Brock, présidente et chef de la direction de l’American Forest & Paper Association, dans un communiqué à USA TODAY.

Brock a ajouté qu’une erreur courante que les gens commettent à la fin de l’année est le « Wishcycling ».

«Le fait de mettre quelque chose dans la poubelle de recyclage dans l’espoir que quelqu’un d’autre saura quoi en faire, entrave en fait le processus de recyclage», a-t-elle déclaré, exhortant les communautés à aider à éduquer les consommateurs sur les directives locales.

Tout ne peut pas rentrer dans ces bacs bleus. La colle, les rubans et les décorations recouvertes de paillettes peuvent obstruer le processus de recyclage. La plupart des produits non papier doivent être jetés ou réutilisés.

Chaque emballage cadeau des fêtes est éliminé différemment en fin d’année. Vous ne savez pas quoi faire alors que vous préparez les festivités de cette saison de manière durable? N’ayez crainte, cette liste est pour vous.

Recycler? Réutilisation? Ou poubelle? Voici ce que vous devez savoir.

Papier cadeau

Brock a déclaré que le papier d’emballage ordinaire peut être recyclé. Les feuilles avec une feuille, des paillettes et des revêtements en plastique ou en poly ne le peuvent pas. Les embellissements supplémentaires sans papier doivent également être évités.

Selon Lisa Skumatz, présidente de la National Recycling Coalition, le papier d’emballage doit être séparé de votre mélange de bordure de rue habituel. Il peut être recyclé grâce à des programmes spéciaux de collecte et de dépôt dans certaines villes.

Essayez de réutiliser du papier d’emballage qui ne peut pas être recyclé. Si le matin de Noël cause des dommages irréparables, jetez-les au rebut – et envisagez peut-être des sacs-cadeaux plus robustes pour les réutiliser facilement à l’avenir.

« Nous décourageons les gens d’utiliser du papier d’emballage car il est difficile de recycler et encourageons plutôt les gens à utiliser des sacs-cadeaux réutilisables ou d’autres types de matériaux ou à utiliser des matériaux recyclables comme des calendriers, des cartes, etc. », a déclaré Randy Moorman d’Ecocycle, un site de recyclage. à but non lucratif dans le Colorado.

Des sacs-cadeaux

Les exigences de recyclage des sacs-cadeaux sont similaires à celles du papier d’emballage. Selon Brock et l’American Forest and Paper Association, les sacs en papier ordinaire peuvent être placés dans le bac de recyclage – mais pas les sacs en plastique, en aluminium ou en tissu.

Si un sac en papier a des poignées en corde, des perles ou d’autres éléments décoratifs non en papier, retirez-les avant de les recycler.

Si vos sacs ne répondent pas aux exigences de recyclage, ils devront être jetés ou réutilisés. La bonne nouvelle, c’est qu’ils sont faciles à conserver.

Rubans et nœuds

Les rubans et les nœuds ne sont pas acceptés dans les bacs de recyclage. Les décorations peuvent obstruer la production dans les usines de recyclage.

Pour résoudre le problème, « l’installation doit alors arrêter tous les équipements afin qu’ils puissent entrer et éliminer tous les déchets », a déclaré Peter Spendelow, spécialiste de la gestion des matériaux pour le département de la qualité environnementale de l’Oregon, à USA TODAY.

Lorsque les rubans et les arcs sont trop morts pour être réutilisés, jetez-les. Sinon, conservez-les pour l’année prochaine – le ruban adhésif peut être un substitut parfait.

carte de Noël

N’oubliez pas de trier les cartes de vœux.

Selon l’American Forest and Paper Association, les cartes et enveloppes en papier peuvent être recyclées. Mais ceux avec des accents de paillettes, de plastique ou de métal doivent être jetés à la poubelle.

La plupart des processus de recyclage supprimeront les tampons.

Boîtes en carton

Les commandes en ligne sont en hausse cette année et les cartons doivent être recyclés correctement.

En bref: n’oubliez pas d’aplatir et de retirer les matériaux d’emballage non papier.

Les arachides d’emballage et le papier bulle ne sont pas recyclables. Et les boîtes non aplaties prennent plus de place dans les camions de recyclage, ce qui oblige les équipages à faire plus de voyages.

« Cette année, de nombreux cadeaux arriveront aux ménages dans des boîtes en carton ondulé, qui sont conçues pour être recyclées », a déclaré Brock. « Ces fibres de papier recyclé peuvent être utilisées au moins sept fois pour fabriquer de nouveaux produits en papier. Nous demandons aux consommateurs de retirer tout matériau d’emballage autre que le papier, de casser les boîtes à plat, de les garder au sec et propres et de les placer dans le bac de recyclage. »

