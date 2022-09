Recyclage électronique à Huntley – Shaw Local

De 10 h à 13 h le 1er octobre, recyclez vos vieux appareils électroniques avec BlueStar Recyclers devant Sew Hop’d Brewery, One Union Special Plaza, Huntley (Route 47 au sud d’Algonquin Road).

C’est une solution où tout le monde en profite. Fournir des emplois aux personnes autistes et autres handicaps, tout en recyclant de manière sûre et responsable les téléphones portables, les ordinateurs portables, les tours de bureau, les serveurs et les câbles d’alimentation sans frais. De petits frais s’appliquent pour les téléviseurs et les articles assortis. Pour les listes d’articles et de frais, allez à: https://ezelectronicsrecycling.com/ ou appelez le 847-349-4020.

Les travailleurs handicapés ont besoin d’emplois et nos communautés doivent débarrasser les décharges des éléments qui polluent. Le Rotary Club de Huntley est fier de promouvoir le recyclage BlueStar et d’encourager un moyen sûr d’aider les personnes handicapées tout en jetant les appareils électroniques dangereux.

Rejoignez-nous pour soutenir cette noble cause (www.HuntleyRotary.org).

Karen Hutchins

Rotation Huntley