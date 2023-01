Recyclage des batteries : 10 technologies révolutionnaires 2023

Le recyclage peut aider. Les méthodes plus anciennes de traitement des batteries usagées avaient du mal à récupérer de manière fiable suffisamment de ces métaux individuels pour rendre le recyclage économique. Mais de nouvelles approches ont rapidement changé cela, permettant aux recycleurs de dissoudre plus efficacement les métaux et de les séparer des déchets de batterie.

Les installations de recyclage peuvent désormais récupérer la quasi-totalité du cobalt et du nickel et plus de 80 % du lithium des batteries usagées et des déchets de fabrication restants de la production de batteries – et les recycleurs prévoient de revendre ces métaux à un prix presque compétitif par rapport à celui des matériaux extraits. L’aluminium, le cuivre et le graphite sont également souvent récupérés.

Chine dirige le monde dans le recyclage des batteries aujourd’hui, dominé par des filiales de grandes entreprises de batteries comme CATL. L’UE a récemment proposé de vastes réglementations de recyclage avec des mandats pour les fabricants de batteries. Et des entreprises en Amérique du Nord, comme Redwood Materials et Li-Cycle, augmentent rapidement leurs opérations, financées par des milliards de dollars d’investissements publics et privés.

La demande de batteries devrait croître de façon exponentielle pendant des décennies. Le recyclage seul ne suffira pas à le satisfaire. Et ces nouveaux procédés de recyclage ne sont pas parfaits. Mais les usines de recyclage de batteries créeront un approvisionnement en matériaux dont le monde a besoin pour atteindre ses objectifs climatiques.