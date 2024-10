Récupérez gratuitement 15 Go d’espace de stockage Gmail

Vous avez du courrier, mais votre boîte de réception est pleine. Si vous possédez votre compte Gmail depuis quelques années, vous êtes probablement sur le point d’utiliser les 15 Go de stockage gratuit. Même si vous supprimez quelques courriers indésirables ou vous désabonnez des newsletters que vous avez arrêté de lire, il se peut que vous ayez toujours des milliers de messages non lus. Et si l’idée de nettoyer votre boîte de réception Gmail vous effraie et que vous ne voulez pas commencer à payer pour du stockage supplémentaire, lisez la suite : Nous allons vous montrer le moyen le plus simple de remettre votre compte à zéro dans votre boîte de réception tout en gardant tout. votre ancien e-mail.

Tout ce que vous avez à faire est de créer un deuxième compte Gmail pour stocker tous vos messages actuels. Il n’y a aucune restriction quant au nombre de comptes Google gratuits que vous pouvez posséder, ce qui signifie que vous pouvez en créer un en tant que compte d’archive dédié, puis y transférer tous vos anciens e-mails.

Le transfert de vos messages Gmail est également une excellente stratégie si vous disposez d’un compte Gmail scolaire ou professionnel auquel vous ne pourrez pas accéder en permanence. La plupart des universités et des entreprises désactiveront votre compte une fois que vous ne serez plus étudiant ou employé. Par conséquent, si vous souhaitez consulter vos anciens messages et fichiers, vous devrez les transférer sur un compte personnel avant de perdre l’accès.

Terminer l’ensemble du processus de transfert de vos messages Gmail vers un nouveau compte ne prend pas aussi long, mais cela dépendra du nombre de messages que vous avez. Nous vous guiderons à travers le processus simple de transfert de vos e-mails de votre ancien compte vers un nouveau (y compris l’étape importante de tout sauvegarder au préalable).

Pour en savoir plus sur Gmail, découvrez ses nouveaux résumés IA ou comment utiliser les réactions emoji.

Quelle quantité de données pouvez-vous stocker sur Gmail ?

Quinze gigaoctets de stockage gratuit peuvent sembler beaucoup lorsque vous créez un compte Gmail, mais ils se remplissent rapidement. Pour commencer, les 15 Go ne sont pas uniquement utilisés pour le courrier électronique : ils incluent également les fichiers que vous avez enregistrés dans votre Google Drive et Google Photos.

Si vous envoyez ou recevez fréquemment des messages contenant des fichiers volumineux tels que des vidéos, ou si vous téléchargez beaucoup de photos et de vidéos sur votre Google Photos, il ne faudra pas longtemps avant que vous voyiez le message « Le stockage du compte est plein ». « notification. Cela signifie que vous ne pourrez plus envoyer ou recevoir d’e-mails sur ce compte, vous devrez donc faire quelque chose dès que possible.

La solution la plus rapide consiste à passer à un compte Google One. Même si vous optez pour le forfait le moins cher – 100 Go pour 20 $/an – vous finirez quand même par payer pour stocker d’anciens e-mails dont vous n’aurez peut-être même plus besoin.

Si vous ne souhaitez pas acheter plus d’espace de stockage, vous pouvez toujours supprimer vos anciens e-mails. Vous pouvez récupérer une quantité surprenante d’espace de stockage en mettant les fichiers volumineux à la poubelle. Gmail vous permet d’identifier et de supprimer facilement des fichiers par taille. Néanmoins, cette option peut sembler fastidieuse ; peut-être que vous ne voulez pas passer des heures à parcourir la correspondance d’il y a dix ans ou plus, à décider quels souvenirs conserver et lesquels vous débarrasser pour toujours.

Il existe toujours la possibilité de télécharger des fichiers volumineux sur votre bureau avant de les supprimer de votre compte Google, mais à un moment donné, vous rencontrerez probablement le même problème avec vos fichiers locaux et devrez gérer l’espace de stockage sur votre appareil.

Cela nous amène à notre « option nucléaire » : transférer tous vos e-mails vers un nouveau compte Gmail.

Comment transférer vos messages Gmail vers un nouveau compte de messagerie

Avant de démarrer le processus de transfert Gmail, nous vous recommandons de sauvegarder vos e-mails. Vous pouvez le faire en téléchargeant vos e-mails sur votre ordinateur ou sur un disque dur externe. Vous pouvez supprimer la sauvegarde après avoir transféré les e-mails vers votre nouveau compte si vous le souhaitez, mais c’est toujours une bonne idée d’avoir une copie supplémentaire stockée localement.

Pour sauvegarder vos messages Gmail, accédez à Google à emporter. En utilisant notre compte Gmail de test contenant environ 75 000 messages, nous avons obtenu un téléchargement depuis Google Takeout en 2 heures environ.

Une fois que vous avez enregistré une copie de vos e-mails, vous êtes prêt à commencer à les transférer. Voici les étapes à suivre :

1. Commencez par vous connecter à votre compte Gmail d’origine, cliquez sur l’icône « engrenage » en haut à droite et cliquez sur Voir tous les paramètres.

2. Sélectionnez le Transfert POP/IMAP onglet, puis sélectionnez l’option Activer POP pour tous les messages (POP signifie Post Office Protocol).

3. Vous aurez plusieurs options sous Lorsque les messages sont accessibles avec POP. Pour supprimer automatiquement les e-mails de votre compte d’origine après le transfert, sélectionnez supprimer la copie de Gmail.

4. Sélectionner Enregistrer les modifications.

Il est maintenant temps de créer votre nouveau compte et d’y transférer tous vos messages :

Si vous ne l’avez pas déjà fait, créez votre tout nouveau compte Gmail sans boîte de réception — nous appellerons cela votre compte d’archives.

1. Connectez-vous à votre nouveau compte d’archives, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut et sélectionnez Voir tous les paramètres.

2. Sélectionnez le Comptes et importation en haut, puis sélectionnez Ajouter un compte de messagerie près de Vérifier le courrier d’autres comptes.

3. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom de votre compte Gmail d’origine. Sélectionner Suivant.

4. Sélectionner Importer les e-mails de mon autre compte (POP3)etsélectionner Suivant encore.

5. Saisissez le mot de passe de votre compte Gmail d’origine. Vous devrez peut-être également créer un mot de passe pour l’application Google (voir la note ci-dessous).

6. Sélectionner 995 sous Port.

7. Cochez ces 3 cases : Utilisez toujours une connexion sécurisée (SSL) lors de la récupération du courrier, Étiqueter les messages entrants, Archiver les messages entrants (ignorer la boîte de réception)

8. Sélectionner Ajouter un compte.

Vous devrez probablement créer un mot de passe pour l’application Google pour transférer les messages Gmail



Nous avons testé ce processus de transfert de messages Gmail à deux reprises, et à chaque fois, le mot de passe standard des comptes Gmail n’a pas fonctionné. Après quelques recherches, nous avons déterminé que nous devions créer un « mot de passe d’application » temporaire pour synchroniser les comptes.

Les mots de passe des applications Google sont des codes d’accès à 16 chiffres créés pour les applications ou appareils « moins sécurisés » permettant d’accéder à votre compte Google. Ils fonctionnent exactement comme votre mot de passe Google.

Si votre mot de passe Google habituel ne fonctionne pas pour synchroniser les comptes Gmail, visitez https://myaccount.google.com/apppasswords pour créer un mot de passe d’application. Créez simplement un nom pour le mot de passe – nous avons utilisé « Transférer un e-mail en masse » – puis cliquez sur le bouton Créer. Vous obtiendrez une fenêtre contextuelle avec votre nouveau mot de passe à 16 chiffres.

Une fois que vous avez créé le mot de passe de l’application, revenez à l’étape 6 des instructions ci-dessus et utilisez ce nouveau mot de passe de l’application au lieu de votre mot de passe habituel.

Important: Google n’affichera le mot de passe de votre application qu’une seule fois. Après l’avoir créé, vous ne pouvez plus demander à le revoir, alors assurez-vous de l’écrire ou de l’enregistrer après sa création.

Le centre d’aide de Google mentionne que « les mots de passe d’application ne sont pas recommandés et sont inutiles dans la plupart des cas ». Ainsi, une fois que vous avez terminé de transférer vos messages Gmail, nous vous recommandons de supprimer le mot de passe de votre application.

Que se passe-t-il une fois mes comptes Gmail synchronisés ?

Une fois que vous avez lié avec succès votre nouveau compte d’archive Gmail à votre compte d’origine, vos e-mails devraient commencer à être transférés automatiquement. Le processus peut prendre plusieurs heures ou jours, selon le nombre d’e-mails dont vous disposez.

Dans notre compte test contenant environ 75 000 messages, nous avons constaté qu’il fallait environ 2 jours complets à Gmail pour tous les transférer du compte d’origine vers le nouveau compte de messagerie archivé.

Important: Après avoir transféré vos messages Gmail vers votre compte de messagerie archivé, votre compte Gmail d’origine placera tous ces messages dans le dossier Corbeille, que vous devrez vider manuellement. Supprimer ces 75 000 messages de la corbeille a pris environ une heure.

Avant de transférer les messages Gmail, notre compte test utilisait un peu plus de 12 Go, soit 80 %, des 15 Go gratuits de Google. Après le transfert, le compte n’utilisait que 0,66 Go, dont 0,06 Go provenaient de Gmail.

Quels messages Gmail ne seront pas transférés ?

Nous avons constaté que Gmail transférait tous nos messages à l’exception de deux catégories : les brouillons et le spam.

Vous devrez décider manuellement quoi faire de vos brouillons. Les messages de spam sont automatiquement supprimés tous les 30 jours. Vous pouvez donc laisser Gmail gérer cela ou accéder vous-même au dossier Spam après avoir transféré votre courrier et supprimer ou transférer ces messages.

Une fois tous vos emails importés sur votre nouveau compte, profitez de l’expérience de la boîte de réception zéro. Vous avez donné une nouvelle vie à votre compte d’origine.

À ce stade, il y a deux dernières étapes : vous souhaiterez arrêter le processus de transfert automatique afin de pouvoir continuer à utiliser votre compte d’origine, et vous souhaiterez supprimer le mot de passe de cette application si vous deviez en créer un.

1. Connectez-vous à votre nouveau compte, allez dans votre Paramètres et sélectionnez Voir tous les paramètres.

2. Sélectionnez le Comptes et importation onglet, puis sélectionnez supprimer pour votre compte d’origine (sous Vérifier le courrier d’autres comptes.)

3. Lorsqu’on vous demande de Confirmer la suppression du compte de messageriesélectionner D’ACCORD.

Si vous avez dû créer un mot de passe pour l’application Google et que vous souhaitez le supprimer maintenant, revenez à https://myaccount.google.com/apppasswords et cliquez sur l’icône de la corbeille à côté du mot de passe que vous avez créé.

Félicitations, vous avez terminé.

Une dernière remarque importante : Google supprimera les comptes inactifs depuis plus de deux ans. Assurez-vous donc de ne pas ignorer complètement tous vos anciens e-mails après les avoir transférés. Si vous ne prévoyez pas d’utiliser régulièrement votre compte d’archives pour envoyer des e-mails, vous pouvez toujours garder le compte actif en vous connectant au moins une fois tous les deux ans.