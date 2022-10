“Récupérez Boris Johnson”: True Blue Bakewell évalue le retour de l’ancien Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Chaque jour, Kevin Crowder a des gens qui lui parlent de politique. C’est un barbier dans le Derbyshire ville de Bakewell. Souvent, dit-il, ses clients s’assoient et remettent le monde à plat pendant qu’il coupe leurs hauts.

« Savez-vous ce que je leur réponds ? » demande-t-il aujourd’hui. “Je suis d’accord. Quoi qu’ils disent, je souris et acquiesce. C’est le secret de ce travail. Vous êtes toujours assis sur la clôture.

Avec quoi est-il « d’accord » depuis 24 heures ?

“Eh bien”, vient la réponse. “Les gens veulent que Boris revienne.”

À peine un jour après que Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre, on parle déjà partout de qui la remplacera.

Et ici à Bakewell – un véritable patch conservateur bleu du Peak District – le sentiment parmi les électeurs semble être un sentiment qui, au début de cette semaine étrange, aurait semblé impensable : donner à M. Johnson une autre chance au fouet.

“Je ne pense pas qu’aucun d’entre eux ait les compétences, l’intelligence et une large base de soutien pour faire du bon travail franchement”, déclare Peter Wiseman, homme d’affaires à la retraite et électeur conservateur de toujours, alors qu’il se fait couper les cheveux au Barbershop de KC.

“Le dernier bon Premier ministre était Margaret Thatcher et avant cela, c’était Winston Churchill. Aucun d’entre eux n’est proche de ce niveau [but] Boris est peut-être la moins pire des options. Ou Jacob Rees-Mogg, que je trouve très intelligent. Mais il ne résistera pas de toute façon.

Derrière lui, M. Crowder considérait tout cela pendant qu’il travaillait sa tondeuse. Il sourit et acquiesce.

Kevin Crowder et Peter Wiseman (Indépendant)

Bakewell est une ville surtout connue pour ses tartes – ou, à proprement parler, ses puddings. La tarte était, en fait, une création commerciale du 20ème siècle qui, comme les habitants d’ici le diront avec véhémence, ne rend pas justice au dessert victorien original inventé ici, le White Horse Inn.

Aujourd’hui, cependant, L’indépendant est ici au milieu de ses ruelles higgle-piggle et de ses cours cachées pour discuter de ce que l’on note d’esprit, sont des «puddings» d’un autre genre: «ceux de Westminster».

La ville – 3 600 habitants – est exactement le genre d’endroit dont tout premier ministre conservateur a besoin (et s’attendrait) du soutien.

C’est bleu de bout en bout: la députée locale est conservatrice (Sarah Dines a voté pour Kemi Badenoch puis Mme Truss lors de la course à la direction de cet été) tout comme les deux conseils locaux (comté de Derbyshire et district de Derbyshire Dales). Les trois conseillers de quartier – qui ont tous refusé de parler aujourd’hui – sont des conservateurs.

Ce qui signifie que si la course pour être le nouveau Premier ministre est mise sur le parti au sens large, les bonnes gens de Bakewell pourraient bien offrir un indice sur qui sera au 10 Downing Street cette fois la semaine prochaine.

“J’aimerais que Boris ait une autre chance”, déclare la commerçante Sally-Anne Swindell, assise et prenant un café tout en promenant son Chihuahua. « Il a fait ses erreurs mais regardez ce qu’il a bien fait : il a fait sortir le vaccin, a mis des gens en congé, a soutenu l’Ukraine. C’est un bon travail si vous me demandez.

Mais toute cette instabilité, tout ce chaos, tout ce gâchis – cela ne revient-il pas entièrement au fait qu’il a divisé son parti et son gouvernement à travers un flot de contrevérités et d’erreurs ? “Eh bien, peut-être”, répond l’homme de 55 ans. “Alors, maintenant, c’est à lui de faire les choses correctement.”

Elle est, admet-elle, l’essence même de ce truisme éculé selon lequel le choix politique est souvent autant une question de sentiment que de fait.

Elle ne pense pas beaucoup au leader travailliste Sir Keir Starmer parce qu’il a l’air d’un “garçon chic”. Elle pense que M. Johnson aussi – “mais d’une manière que j’aime”.

Pense-t-elle qu’il devrait y avoir des élections générales? Non! « Nous avons voté en 2019 », dit-elle. “Maintenant ils [Tory MPs] doivent se concerter et résoudre ce problème.

(L’indépendant)

Tout le monde – même dans ce cœur bleu – n’est pas d’accord avec un tel point de vue.

Alors que peu de gens pensent que les conservateurs iront dans le pays («ce serait comme si le capitaine du Titanic votait pour frapper un iceberg», déclare Tony Harris, employé du NHS), certains pensent certainement qu’ils devraient le faire.

“Tout le monde peut voir que les gens devraient maintenant avoir leur mot à dire”, déclare Steve Free, propriétaire du magasin de disques Music On The Green. « Quelle est l’alternative ? Laisser à nouveau le soin aux membres du parti conservateur ? Ils ont fait du bon boulot la dernière fois, n’est-ce pas ? »

Il réfléchit un instant à son étonnement que Mme Truss ait jamais été nommée PM.

“J’ai renégocié mon hypothèque une semaine ou deux avant qu’elle n’entre”, déclare la femme de 59 ans. « Dieu merci, je l’ai fait. J’ai des palpitations rien qu’en pensant si cela s’était passé quelques semaines plus tard. Je serais en train de regarder une maison saisie maintenant. Et il y aura des gens qui passeront par là pendant que nous parlons. Je pense qu’ils méritent d’avoir leur mot à dire si les conservateurs doivent être autorisés à choisir un autre chef.

Un client parcourant le vinyle lève les yeux.

“C’est absurde”, dit-il, et il s’en va. Ce n’est pas bon enfant. Cela fait à nouveau écho au débat sur le Brexit.

(L’indépendant)

Sharron Thorpe l’a également remarqué.

Dans la parfumerie où elle travaille, elle s’inquiète que le pays soit plus divisé que jamais suite au désastreux mois et demi passé. « Nous allons d’une crise à l’autre », dit-elle. “Au lieu de se battre, pourquoi les travaillistes et les conservateurs ne travaillent-ils pas ensemble pour le bien du pays ?”

C’est une question tellement raisonnable qu’on soupçonne qu’il n’y a pas de réponse satisfaisante.

Il n’y en aura peut-être pas non plus face à l’évaluation cinglante de la situation par l’ébéniste Chris Low.

L’homme de 72 ans n’est, dit-il, pas un conservateur, mais la “chose sensée” pour le parti serait de mettre Rishi Sunak aux commandes. Pourquoi? “Parce qu’il connaît les chiffres”, dit le grand-père d’un enfant. “Et [as chancellor] il a montré qu’il pouvait y faire face.

Mais, ajoute-t-il, il ne s’attend pas à ce que cela réponde.

« À quand remonte la dernière fois », demande-t-il, « que quelque chose de sensé s’est produit dans la politique britannique ?