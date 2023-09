Récupérer les faits biologiques : l’importance des définitions scientifiques du genre

Mat Staver est le fondateur et président de Liberty Counsel, une organisation à but non lucratif, de contentieux, d’éducation et de politique qui se consacre à l’avancement de la liberté religieuse, du caractère sacré de la vie et de la famille depuis 1989, en fournissant une assistance et une représentation bénévoles sur ces sujets et des sujets connexes. . Mat a déposé de nombreux mémoires et plaidé devant de nombreux tribunaux fédéraux et étatiques, y compris trois affaires historiques devant la Cour suprême des États-Unis : Shurtleff c. Ville de Boston, Madsen c. Women’s Health Center et McCreary County c. ACLU du Kentucky.

ANALYSE

Certains moments difficiles ont marqué le débat sur la confusion entre les sexes qui fait rage aux États-Unis. Rares sont ceux qui ont été aussi stupéfiants que la réponse de Ketanji Brown Jackson, mère de deux filles et juge en exercice, après que la sénatrice Marsha Blackburn lui ait demandé la définition du mot « femme » lors de son audience de confirmation. La juge en exercice de la Cour suprême des États-Unis a déclaré qu’elle ne le savait pas parce qu’elle n’était « pas biologiste ».

Comment quelque chose qui est une réalité objective, confirmée par la science, et tout simplement le bon sens, est-il devenu controversé ou indéfinissable ? Comment une femme instruite aux États-Unis d’Amérique est-elle parvenue à cette conclusion ? Pourquoi les dirigeants gouvernementaux nomment-ils et confirment-ils quelqu’un qui ignore et abandonne la vérité absolue, les réalités scientifiques et les valeurs américaines ?

Il n’est pas nécessaire d’être zoologiste pour faire la différence entre un singe et un lion. Ou soyez botaniste pour déterminer la différence entre une plante et un arbre. Il n’est pas nécessaire d’être biologiste pour reconnaître les aspects différents mais complémentaires des hommes et des femmes.

Il existe des preuves irréfutables que le sexe est déterminé et ne change pas. La science montre clairement que le sexe est déterminé dès la conception et ancré dans notre ADN. Dans un monde où l’on nous dit de « suivre la science », le mensonge « transgenre » qui domine la culture est lui-même ouvertement anti-science et ignore la biologie jusqu’au niveau chromosomique.

Tout le monde naît avec deux chromosomes X (femmes) ou un chromosome X et Y (hommes). De nombreuses études ont été réalisées, dont une par le Académie nationale des sciences, qui stipule que « chaque cellule a un sexe », faisant référence à des preuves scientifiques confirmant les différences entre les deux sexes. Un autre étude trouvé 6 500 gènes qui différaient entre les hommes et les femmes. Peu importe jusqu’où nous progressons médicalement, aucune « intervention chirurgicale », aucun « traitement » ou aucune simulation ne changeront le fait biologique et la permanence du sexe.

Réfléchissez un instant aux raisons pour lesquelles les médecins doivent tenir compte du sexe lorsqu’ils prodiguent des soins médicaux. Le Instituts nationaux de la santé admet : « Le sexe est une construction biologique multidimensionnelle basée sur l’anatomie, la physiologie, la génétique et les hormones. … Les scientifiques ont observé d’importantes différences entre les sexes à travers des voies et processus clés, tels que la façon dont le corps combat la maladie (système immunitaire), traite la douleur (système nerveux). ), et maintient la santé cardiaque (système cardiovasculaire). » Ils admettent que le sexe doit être pris en compte lors du diagnostic des patients, de la prescription de médicaments, etc.

Il est dangereux que des experts en normalisation comme les National Institutes of Health affirment des différences indéniables entre les hommes et les femmes, tout en affirmant également la « nouvelle normalité ». Le mot « femme » a été réduit à des termes condescendants comme « productrice d’ovules », « menstruatrice », « personne avec un utérus » ou « personne qui accouche ». Ils encouragent « l’alimentation thoracique » même lorsqu’ils sont indéniables les données prouvent les hommes ne peuvent pas allaiter ou allaiter. La plateforme numérique parentale BabyCenter confirme : « En général, les hommes ne peuvent pas allaiter ou allaiter. Même si les personnes nées de sexe masculin ont l’anatomie nécessaire à la lactation (mamelons, glandes mammaires et hypophyses), elles n’ont pas les niveaux d’hormones nécessaires. pour produire du lait. Les hommes et les femmes se développent de manière similaire dans l’utérus jusqu’à un certain point (jusqu’à environ 9 semaines de grossesse, lorsque des différences entre les sexes se développent). Cela inclut le développement des mamelons. Mais à la puberté – grâce aux hormones – les femmes développent du tissu mammaire et un capacité à produire du lait, alors que les hommes ne le font pas. Dieu a établi le genre binaire lorsqu’il nous a créés, hommes et femmes.

La tentative alarmante d’effacer la binaire des genres et de remplacer la vérité par le relativisme est destructrice pour l’humanité elle-même, et nous en avons vu beaucoup trop subir des dommages irréversibles. Le Dr Colin Wright, biologiste évolutionniste et membre du Manhattan Institute, a publié «Le dangereux déni du sexe» dans le le journal Wall Street. Wright a dit que « le sexe biologique est binaire et non un spectre. Je critique également vivement l’idéologie du genre parce que je pense qu’elle nuit aux femmes, aux homosexuels et aux enfants ».

Cette attaque orwellienne contre la vérité absolue du sexe biologique n’est pas une question de « vivre et laisser vivre ». Lorsque la culture s’écarte de la réalité et ne peut pas définir des faits biologiques comme « l’homme » et la « femme », la confusion s’ensuit et il y a des conséquences tragiques.

Seules les femmes ont un utérus qui permet au bébé de se développer. UN 32 ans « un homme transgenre » (femme) est entré aux urgences avec de fortes douleurs abdominales et a été classé comme « homme » dans son dossier médical. Elle était en fait enceinte, mais les médecins ne savaient pas comment s’occuper de son bébé à naître ni préparer la mère à l’accouchement, car son dossier indiquait qu’elle était un homme. En raison de cette confusion, les médecins l’ont préparée à une césarienne d’urgence quelques heures trop tard et le bébé est décédé tragiquement sur la table d’opération.

Les dégâts sont considérables. Depuis que la société a décidé que le sexe est arbitraire, nous avons vu des histoires plus choquantes comme celle de « l’homme » enceinte. En outre, les hommes infiltrent les sports féminins, les toilettes, les vestiaires, les prisons et les sororités. Cette réalité tragique a contribué à une culture qui cautionne le mensonge à travers le rapports de femmes et de filles violées ou agressées par des individus « transgenres » dans des espaces comme les toilettes et même dans prisons pour femmes.

Il y a de l’espoir. De plus en plus de personnes, quel que soit leur spectre idéologique, reconnaissent qu’une action forte doit être prise pour mettre fin à cette menace qui pèse sur l’humanité. Même les progressistes s’opposent à cette horrible construction sociale. Jamie Reed diffère des chrétiens et des conservateurs sur de nombreuses questions, mais après avoir travaillé chezCentre transgenre de l’Université de Washingtonen tant que gestionnaire de cas entre 2018 et 2022, elle a agi pour mettre fin aux préjudices causés aux enfants dans ces cliniques de genre.

« J’ai quitté la clinique en novembre de l’année dernière parce que je ne pouvais plus participer à ce qui s’y passait », Reed a écrit dans The Free Press. « Au moment de mon départ, j’étais certain que la manière dont le système médical américain traitait ces patients était à l’opposé de la promesse que nous faisions de « ne pas faire de mal ». Au lieu de cela, nous nuisons de manière permanente aux patients vulnérables dont nous prenons soin. » Le courage de Reed a incité la législature du Missouri à interdire les soins dits « d’affirmation du genre » pour les mineurs.

Beaucoup, comme Jamie, se réveillent face aux mensonges de cette histoire. Idéologie « transgenre ». Entre 13 et 15 ans, Chloé Cole a été victime de ces mensonges et a été mise sous bloqueurs de puberté, prescrit de la testostérone et a subi une double mastectomie. Moins d’un an après avoir été amputée de ses organes sains, elle a regretté sa décision et a commencé à « faire la transition » pour redevenir une femme. De plus en plus de victimes de cette idéologie dangereuse se manifestent et s’efforcent de réparer les torts et les souffrances qui leur sont infligés, ou à d’autres.

Il existe des solutions à cette crise mondiale. Parce que la vérité est absolue, nous avons besoin que les faits révélés par le droit naturel, la biologie humaine et la science se reflètent dans nos lois, nos politiques et sur la place publique afin de protéger les gens de ce carnage idéologique et d’éviter un nouveau chaos. Il est temps de se lever et de défendre sans relâche la vérité pour gagner. Il est essentiel que nous priions et prenions des mesures stratégiques pour réparer les dommages causés à l’âme de l’Amérique. Nous ne pouvons plus permettre que ce programme soit mis en avant par les plus hauts dirigeants du pays, ou qu’il imprègne notre culture, sans que rien ne soit fait pour le contrôler.

