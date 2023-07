Récupérer le Titan à 12 500 pieds sous l’eau était dangereux, complexe, émouvant

EAST AURORA, NY (AP) – Quand Edward Cassano et ses collègues sont arrivés dans la partie reculée de l’océan où le submersible Titan avait disparu, ils ont rapidement appris qu’ils devraient faire ce que d’autres experts en haute mer avaient déjà essayé sans succès : trouver le sous-marin perdu dans certaines des profondeurs les plus inhospitalières de l’Atlantique Nord.

Ils se sont mis au travail en déployant leur propre véhicule télécommandé, l’Odysseus, à partir d’un navire doté d’un « cordon ombilical » géant, puis ont abaissé le monstre au fond de l’océan, un processus qui a duré environ une heure et demie, a déclaré Cassano vendredi à un conférence de presse tenue au siège de sa société, Pelagic Research Services, dans la banlieue de Buffalo.

Quelques instants après l’arrivée d’Ulysse sur le fond marin, ses caméras haute définition ont renvoyé des images de débris qui étaient sans aucun doute ce qui restait du Titan. Leurs espoirs de sauvetage des cinq membres d’équipage du submersible s’étaient évanouis.

« Je dois m’excuser », a déclaré Cassano, sa voix se brisant alors qu’il décrivait le moment où les débris ont été découverts. Il a dit que lui et son équipage éprouvaient encore « beaucoup d’émotions ».

Le navire canadien Horizon Arctic a amené Ulysse dans la zone de recherche qui avait été établie pour le Titan, et le robot sous-marin a été déchargé dans l’océan le 22 juin. Le navire est rentré au port mercredi avec des morceaux mutilés du submersible.

L’enquête sur les débris est un élément crucial d’une enquête multi-agences sur les raisons pour lesquelles le Titan a implosé en route pour voir l’épave du Titanic, tuant cinq personnes. La Garde côtière, qui dirige l’enquête, a déclaré avoir récupéré ce qui est probablement des restes humains parmi les débris.

« C’est une opération très complexe et pleine de dangers », a déclaré Cassano à propos du processus de localisation, puis de récupération des débris. « … Malheureusement, notre sauvetage s’est transformé en récupération. »

Il a déclaré que lorsque son équipe est arrivée sur le site de l’Atlantique Nord où le Titan était descendu, il y avait déjà une flotte de 10 navires et avions. L’un des navires était Deep Energy, qui pose normalement des tuyaux et des câbles en eau profonde.

Cassano a déclaré que Deep Energy avait déployé un submersible mais qu’il n’avait pu atteindre qu’une profondeur de 2 700 mètres (8 858 pieds). Les débris du Titan se trouvaient sur le fond marin à environ 12 500 pieds (3 810 mètres) sous l’eau.

L’équipe de Pelagic a mené des opérations 24 heures sur 24 avec Odysseus même après avoir trouvé l’épave, a déclaré Cassano. Alors qu’il était attaché à son vaisseau mère, le robot a utilisé des capacités de levage lourdes pour récupérer les débris lourds du fond de l’océan, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du voyage du Titan, Cassano a déclaré que, sur la base de sa propre expérience avec une entreprise qui se concentre sur la recherche en haute mer, il pense que l’équipage était motivé par « une passion et une joie pour l’exploration ».

Pelagic a des emplacements à l’extérieur de Buffalo et dans le Massachusetts. Odysseus a été construit par MPH Engineering de Largo, en Floride, et est devenu opérationnel en 2016. Son utilisation principale est la science sous-marine, mais Pelagic Research « a toujours su que nous serions appelés à un moment donné, et nous avons donc préparé le système pour » sauvetage et récupération, a déclaré Cassano.

Il existe des centaines de véhicules télécommandés, ou ROV, opérant dans le monde entier, utilisant des bras robotiques, des lumières et des caméras pour travailler dans des parties de l’océan profond qui seraient dangereuses ou impossibles à accéder pour les humains.

Les ROV ont été développés pour la première fois dans les années 1960 et ont été utilisés à des fins militaires, scientifiques et industrielles, telles que les inspections de sécurité sous-marine des plates-formes et des pipelines, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration. Un ROV nommé Jason Jr. développé par la Woods Hole Oceanographic Institution a été utilisé pour explorer le Titanic en 1986, un an après que les explorateurs ont découvert l’épave du paquebot emblématique.

Même après des années d’utilisation de ROV dans la science et l’industrie, retirer des objets du fond de l’océan reste laborieux et difficile, a déclaré Andy Bowen, ingénieur principal à Woods Hole, spécialisé dans les submersibles télécommandés.

« Une fois que cela a été accompli, bien sûr, il doit être intégré et fait avec tant de soin afin qu’il n’y ait aucun dommage ou perte de preuve », a déclaré Bowen.

Après que le Titan a été porté disparu le 18 juin, la marine a analysé les données acoustiques et a trouvé une « anomalie » compatible avec une implosion ou une explosion dans la zone où se trouvait le navire lorsque les communications ont été perdues, selon un haut responsable de la marine américaine.

Les débris du Titan, qui auraient implosé ce jour-là lors de sa descente, se trouvaient à environ 1 600 pieds (488 mètres) du Titanic au fond de l’océan.

Stockton Rush, le pilote du Titan et PDG d’OceanGate, la société qui possédait et exploitait le submersible, a été tué dans l’implosion avec deux membres d’une importante famille pakistanaise, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood ; l’aventurier britannique Hamish Harding ; et l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet.

L’entreprise a facturé 250 000 $ aux passagers pour participer au voyage. La Garde côtière espère que son enquête débouchera sur des mesures visant à améliorer la sécurité des submersibles. D’autres agences gouvernementales aux États-Unis et au Canada participent à l’enquête.

Whittle a rapporté de Portland, Maine. L’écrivain de l’Associated Press, Michael Casey à Boston, a contribué à ce rapport.

Carolyn Thompson et Patrick Whittle, Associated Press