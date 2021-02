Récupérée du naufrage de 1941, des lettres révèlent l’amour et le sacrifice de la guerre

«Imaginez que j’ai mes lèvres serrées contre les vôtres avec mes bras autour de vous serrés… les cœurs battent à l’unisson», a déclaré un militaire en poste en Inde à sa bien-aimée, Iris, en 1941. Cette prose passionnée provient d’une lettre d’amour datant de la Seconde Guerre mondiale – l’une des plus de 700 lettres trouvées à bord du SS Gairsoppa naufragé que les restaurateurs s’efforcent de reconstituer. Le 16 février 1941, alors que le Gairsoppa, un cargo britannique, se dirigeait vers l’Irlande, un U-boot allemand torpilla le navire près de la côte, entraînant la mort de tous sauf un des 86 membres d’équipage à bord. Il restait à découvert à trois miles sous l’océan Atlantique jusqu’en 2011, lorsqu’une société américaine, Odyssey Marine Exploration, a trouvé l’épave. De 2012 à 2013, l’entreprise a récupéré divers trésors: des objets personnels des membres d’équipage, plus de 200 000 livres d’argent et 717 lettres non livrées. Les artefacts ont finalement été donnés au Musée postal de Londres. En 2018, le musée a exposé certaines des lettres dans une exposition intitulée «Voix des profondeurs. »

Jusqu’à présent, environ 100 lettres ont été complètement traitées, selon Jackie Coppen, conservatrice principale au Musée de la poste. Les derniers traitements, y compris la lettre d’amour adressée à Iris, ont commencé après Noël. The Guardian a rapporté ce mois-ci sur l’effort de reconstitution des lettres. «Nous y étions vraiment bien avant la pandémie», a déclaré Eleni Katsiani, une autre restauratrice du Musée postal. «Maintenant, nous ne faisons que rassembler nos notes et espérons que nous pourrons revenir en arrière et continuer.»

Que tant de lettres aient été retrouvées intactes après près de sept décennies sous l’océan était extraordinaire, ont convenu Mme Katsiani et Mme Coppen. Découvertes dans le stockage de la cargaison du navire sous des tas de sacs de courrier et de sédiments, les lettres ont été isolées des forces en décomposition telles que les courants, la lumière, la chaleur et l’oxygène, selon le musée. Une fois les lettres récupérées, elles sont passées par «un processus de nettoyage en douceur» qui impliquait un lavage à l’eau douce et une lyophilisation, a déclaré Mme Katsiani.

«L’opération de sauvetage a fait beaucoup pour leur survie immédiate parce que s’ils étaient autorisés à sécher, ils se transformeraient en poussière – ils se désintégreraient complètement», a déclaré Mme Katsiani. Certaines des lettres sont si fragmentées et délicates qu’il est presque impossible de placer des pièces ensemble, ont déclaré les conservateurs. A terme, ils espèrent numériser les lettres, les rendant encore plus accessibles au public, à l’instar de ce qui avait été fait pour l’exposition «Voices From the Deep». «C’est comme un puzzle, les assembler, c’est pourquoi nous finissons par en lire beaucoup», a déclaré Mme Coppen. La correspondance découverte à bord du Gairsoppa allait des cartes de Noël aux documents commerciaux. Les conservateurs ont également noté que la correspondance était écrite sur du papier à lettres provenant de pays comme l’Inde, la Norvège et la Suède. Les destinations des lettres variaient, la plupart étant destinées à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Mme Katsiani a déclaré que beaucoup s’étaient dirigés vers la région de la plaine de Salisbury, dans le sud de l’Angleterre, une région connue sous le nom de un terrain d’entraînement pour les soldats britanniques.