«  Récupéré en toute sécurité  »: les bulldogs volés de Lady Gaga amenés à la police de LA après que la pop star ait offert une récompense de 500000 $ sans conditions

Deux bouledogues français ont été rendus en toute sécurité à la pop star Lady Gaga après que des voleurs aient volé les animaux sous la menace d’une arme à son promeneur de chien, qui a été abattu dans la lutte, selon la police de LA.

Les chiots ont été amenés à une station LAPD au nord du centre-ville vendredi soir par une femme soupçonnée d’être « Non impliqués et non associés » avec le vol et la fusillade plus tôt cette semaine, le capitaine de police Jonathan Tippett a déclaré à l’Associated Press.

Les deux chiens de Lady Gaga ont été livrés à un poste de police local et ils ont retrouvé en toute sécurité des représentants de Lady Gaga. https://t.co/c5Z5QMa944 – Siège LAPD (@LAPDHQ) 27 février 2021

Bien que l’on ne sache pas exactement comment les chiens ont été retrouvés, un représentant de Gaga a rencontré des détectives au poste de police pour confirmer leur identité, car le chanteur est maintenant à Rome pour filmer un film.

Peu de temps avant la réunion, Gaga a lancé un appel sur Twitter réitérant une offre antérieure de 500000 $ pour le retour en toute sécurité des animaux, ajoutant « Si vous les avez achetés ou trouvés sans le savoir, la récompense est la même. »

Si vous les avez achetés ou trouvés sans le savoir, la récompense est la même. Je continue de t’aimer Ryan Fischer, tu as risqué ta vie pour te battre pour notre famille. Tu es pour toujours un héros. – Lady Gaga (@ladygaga) 26 février 2021

Bien que le Sun, un tabloïd britannique, ait précédemment rapporté que le FBI assistait l’enquête du LAPD – suggérant également qu’il y avait une motivation politique possible pour le dognapping étant donné la performance de Gaga lors de l’investiture du président Joe Biden – le bureau a depuis versé de l’eau froide sur la plainte disant au New York Post officiellement qu’ils n’avaient pas participé à l’enquête.

Le vol à main armée de mercredi soir a été capturé dans des images de surveillance dramatiques, montrant deux hommes, au moins un armé, alors qu’ils attaquaient le promeneur de chiens Ryan Fischer et arrachaient deux des trois chiens de Gaga. Alors que Fischer a été touché à la poitrine lors de l’altercation et hospitalisé, il devrait survivre à ses blessures, a déclaré Tippett. Le troisième chien s’est enfui pendant la bagarre, mais a finalement été récupéré par la police indemne, dont certains ont également été filmés.

Une vidéo brutale de cette tentative d’homicide et de vol. C’est terrifiant d’être aussi célèbre. https://t.co/XdP6fMCqfL pic.twitter.com/nrksCiQ55u – Daniel Sinclair (@_DanielSinclair) 25 février 2021

VIDEO: Asia, la chienne de Lady Gaga, est sauvée par le LAPD. pic.twitter.com/NRTQV4s2je – Communauté des petits monstres (@ladygaganowco) 25 février 2021

