Octobre – Ian Forsyth / Getty Images

07h37

Seules six industries ont enregistré une production supérieure aux niveaux d’avant la pandémie

Une ventilation complète des chiffres de production d’octobre par industrie montre que seulement six ont augmenté par rapport à février, avec quatre industries étonnantes – les voyages, le transport aérien, les arts créatifs et le rail – toutes à moins de la moitié de leurs niveaux de production d’avant la pandémie.

07h25

L’excédent commercial s’est rétréci au cours du trimestre en octobre

L’excédent commercial du Royaume-Uni sur trois mois s’est considérablement réduit en octobre, chutant de 6,5 milliards de livres sterling à seulement 0,8 milliard de livres (hors métaux précieux).

Les importations et les exportations ont augmenté, mais le premier a enregistré des gains plus importants (14,3 milliards de livres sterling contre 7,8 milliards de livres sterling), ce qui a réduit l’écart. Pendant ce temps, le déficit sous-jacent du commerce des biens s’est creusé de 1,2 milliard de livres sterling pour s’établir à 11,8 milliards de livres sterling.

Pour octobre spécifiquement, le Royaume-Uni a retrouvé un déficit commercial de 1,6 milliard de livres sterling.

07h14

Problèmes à venir

Le rapport complet de l’ONS fait brièvement référence aux défis que le deuxième lock-out de novembre a posés à l’économie. Sur la base de ses enquêtes auprès des entreprises, il indique que 47% des entreprises ont déclaré une baisse de leur chiffre d’affaires au cours du mois, le pourcentage d’entreprises ayant temporairement fermé ou interrompu leurs activités au plus haut niveau depuis juin.

Nous avons publié les chiffres du PIB pour octobre 2020. ▪️ Le PIB a augmenté de 0,4% en octobre mais est de 7,9% en dessous de son pic d’avant la pandémie

▪️ Les services ont augmenté de 0,2% (8,6% sous février)

▪️ La fabrication a augmenté de 1,7% (6,6% sous février)

▪️ La construction a augmenté de 1,0% (6,4% sous février) ➡️ https://t.co/OKSTHC8HDM pic.twitter.com/ml6GqluRdF – Office des statistiques nationales (ONS) (@ONS) 10 décembre 2020

07h11

L’histoire continue

Ventilation industrie par industrie

À l’aide de l’outil graphique de l’ONS, vous pouvez voir comment différentes industries se sont rétablies:

07h09

Des plateaux de reprise dans tous les secteurs

Si l’on examine la performance sur une large base secteur par secteur, la croissance a été extrêmement tiède en octobre, les services en particulier enregistrant une faible croissance de 0,2% seulement. Cela poursuit une tendance à des gains extrêmement doux depuis la fin de l’été.

L’ONS a ventilé les statistiques complètes:

07h05

Le PIB languit aux niveaux de 2014

Cette légère reprise a à peine modifié le PIB global, laissant la production dans son ensemble languir à des niveaux vus pour la dernière fois en 2014 – la tendance devant s’inverser dans les chiffres de novembre.

07h03

L’économie a augmenté de 0,4% en octobre

Juste à l’intérieur: le PIB britannique n’a augmenté que de 0,4% en octobre – mieux que prévu par les économistes, mais reste facilement le mois le plus faible depuis la fin du premier lock-out.

06h58

0pc: à quelle croissance les économistes s’attendent dans la publication d’aujourd’hui

Les chiffres du PIB d’octobre ne manqueront pas de ressembler au calme avant la tempête: avec une grande partie du mois passé dans une confusion «vont-ils / ne voudront pas» sur la perspective d’un deuxième verrouillage, ces chiffres seront probablement éclipsés par une forte baisse en novembre, lorsque les restrictions ont été renouvelées.

Les économistes s’attendent à une variation de 0% du PIB au cours du mois, en baisse par rapport au gain de 1,1% en septembre. Cela marquerait la fin de la reprise après le verrouillage de la Grande-Bretagne.

Il existe cependant une gamme assez large d’estimations, à partir d’une hausse de 1 pc comme prévu par les analystes du Credit Suisse, et de la baisse de 1 pc que la Lloyds Bank anticipe. Soyez prêt pour la possibilité d’une surprise de toute façon!

06h53

Agenda: les données d’octobre devraient montrer une croissance défaillante

Bonjour. Les marchés américains ont chuté du jour au lendemain alors que les perspectives de relance se sont affaiblies, alors qu’il y avait une vente technologique. Les marchés européens devraient s’ouvrir plus faiblement.