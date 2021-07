L’attaquant de la Lazio Immobile semblait être à l’agonie alors qu’il s’agrippait à la jambe après un défi à l’intérieur de la surface de réparation lors de la première moitié du quart de finale de l’Euro 2020.

Plus de drame s’est ensuivi lorsque le ballon est tombé sur le milieu de terrain de l’Inter Milan Barella, qui a marqué son premier but en Euro avec une finition scintillante pour donner à l’Italie une avance rapide.

Les fans ont été aussi impressionnés par le but de Barella qu’ils ont été mystifiés par la récupération instantanée d’Immobile, allongé sur le ventre jusqu’à peu de temps après que le tir ait trouvé le filet.

Ciro Immobile est ressuscité lorsque le tir de Barella est entré#EURO2020 | #ITA#BELpic.twitter.com/HJtdkyAopT – Football Memes 🍥 (@FootballMemesCo) 2 juillet 2021

C’est drôle comme Immobile est guéri par magie alors que Barella marque lol – Ben Lloyd (@lloydben7) 2 juillet 2021

« Un but incroyable de Barella, mais ce qui est impressionnant, c’est la récupération miraculeuse d’Immobile », dit l’un, tandis qu’un autre accusait l’homme de 31 ans de « mentir dans la boîte en pleurant pour une pénalité. »

« Immobile se tordait de douleur, mais quand Barella a marqué, il s’est soudain rétabli » a observé un partisan. « Secoues ma tête. »

« Immobile était au sol en train de crier comme s’il était mortellement blessés », a ahuri un observateur amusé. « Puis Barella a marqué et il s’est dit ‘Peu importe, je vais bien.' »

« Est-ce que cet Immobile allongé sur le sol était blessé, là ? » a demandé l’ancien attaquant anglais Gary Lineker, en repensant à l’incident à la mi-temps sur BBC Sport alors que l’ex-international Micah Richards riait et décrivait Immobile comme « prétendre ».

Récupération miraculeuse du plongeon Immobile une fois que Barella a marqué #BELITA#EURO2020 – Andrew Hough (@werdna67) 2 juillet 2021

Immobile était au sol en train de crier comme s’il était MORTELLEMENT BLESSÉ, puis Barella a marqué et il est comme si je vais bien. – Kevin (@miasancanada) 2 juillet 2021

« Au fur et à mesure qu’il entre, vous le voyez monter et dire ‘ooh – je vais décoller. Nous avons marqué, je vais me lever.' »

Une confrontation pleine d’action à l’Allianz Arena de Munich a fourni un autre superbe but lorsque Lorenzo Insigne a bouclé une magnifique frappe au-delà de Thibaut Courtois.

Le talisman belge Romelu Lukaku a ramené l’équipe numéro un au monde dans le match, marquant un penalty juste avant la pause pour porter le score à 2-1.