Récupération de cabine électrique et siège social / QuadroDesign

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet est situé près du lac d’Orta, à l’intérieur du siège de l’entreprise de robinetterie QuadroDesign ; notre intervention a porté sur la conception d’espaces ouverts et la récupération d’une ancienne cabine électrique présente à l’intérieur de la propriété et représente la deuxième étape des travaux, suite au restyling des bureaux et du showroom, qui a eu lieu en 2022.

Le client souhaitait ajouter de nouveaux espaces à la propriété qui pourraient avoir une utilisation flexible et dynamique, utilisables soit par la famille Magistro, propriétaires de l’entreprise, à des fins commerciales, ou comme résidence d’artiste. Un plateau en béton identifie une sorte de place publique d’où émergent 3 volumes qui définissent, de manière labile et flexible, différentes utilisations possibles de l’espace : la cabane, la pergola et la piscine.

La récupération et la réutilisation de la cabine électrique abandonnée, compte tenu de sa forme inhabituelle pour un espace habité, devient une opportunité d’expérimentation spatiale ; le rez-de-chaussée est en connexion directe avec l’extérieur, avec une série de portes et fenêtres coulissantes extérieures en métal gérant la transition. L’intérieur accueille certaines fonctions techniques, comme une salle de bain et une mini-cuisine, qui peuvent également servir de support pour des fonctions exercées à l’extérieur. Le bâtiment devient ainsi un petit activateur des espaces ouverts de l’entreprise.

La verticalité est exploitée grâce aux deux mezzanines reliées par un système d’escaliers métalliques. La première, plus généreuse, est réalisée en bois naturel et peut accueillir un lit, tandis que la seconde récupère et domestique une dalle de béton existante et peut servir de lieu cosy en contact direct avec la lumière de la fenêtre située près du toit.

Les choix de matériaux et de couleurs visent à créer un espace neutre et absolu, presque sacré. Il n’y a pas de couleurs et les matières restent dans leurs teintes naturelles, baignées de lumière. La pergola repose en bordure du plateau en béton, perpendiculairement à la cabane ; il est constitué de profilés tubulaires en acier galvanisé, disposés en 5 travées espacées régulièrement de 2,6 m. Les deux premières travées peuvent accueillir un salon ou un coin repas, tandis qu’un long comptoir de cuisine, réalisé sur mesure en pierre et tôle, occupe deux autres travées et est protégé par une légère toiture en tôle ondulée.

Complétant l’intervention et définissant sa limite, une petite piscine, semi-enfouie dans le sol, émerge du sol en béton comme un volume monolithique de pierre anthracite (faisant écho au volume de la cuisine) et devient un grand coin salon.