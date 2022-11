Récupération à domicile, réadaptation cardiaque et l’avenir des systèmes de soins de santé – Samsung Global Newsroom

Au cours des dernières années, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de bien-être. Les individus désirent plus de connaissances afin d’avoir une compréhension plus holistique de leur santé. S’assurer que chacun a accès aux outils dont il a besoin pour améliorer sa santé est crucial et donne aux individus la possibilité de créer la meilleure version d’eux-mêmes.

Le Samsung Heart Wise1 Le projet de réadaptation cardiaque à domicile représente une solution à ce défi. Une collaboration entre Samsung Research2 America, Samsung Electronics America et l’organisation de soins de santé Kaiser Permanente, le programme HeartWise a été le pionnier d’une alternative à domicile à la réadaptation cardiaque traditionnelle en centre de santé assistée par des appareils portables Samsung. Cette année, le Journal of the American Medical Association, une importante revue médicale à comité de lecture, a publié un article3 montrant que le programme HeartWise a donné des résultats qui non seulement correspondaient à l’efficacité des approches centrées sur les centres, mais les dépassaient en fait.

Pour explorer l’impact que des programmes comme HeartWise pourraient exercer sur les systèmes de soins de santé modernes, Samsung Newsroom a rencontré Ricky Y. Choi et Matthew Wiggins sur le campus de Samsung Research America à Mountain View, en Californie. Choi est responsable de la santé numérique chez Samsung Electronics America et professeur clinicien à Stanford, et Wiggins est le responsable du Health Solutions Lab de Samsung Research America.

Q : Avant d’entrer dans les détails des résultats de l’étude, pouvez-vous nous donner une idée de la différence entre ce modèle de réadaptation cardiaque à domicile et les modèles traditionnels ? Et comment fonctionne-t-il en phase avec les systèmes établis ?

[Ricky Y. Choi] Chez Samsung, nous pensons que notre rôle est de permettre technologiquement une norme de soins sans nécessairement être le fournisseur direct de soins primaires. Nous ajoutons donc un autre outil que les fournisseurs de soins de santé peuvent utiliser. Il s’agit d’un outil qui permet aux patients de participer aux soins depuis leur domicile, d’une manière engageante et confortable qui ne contourne pas le système de santé, mais ajoute une évolutivité au nombre de patients auxquels les soins peuvent être dispensés.

En pratique, les patients suivent le programme à domicile, puis se présentent à leur gestionnaire de soins. Notre objectif est de trouver la couche technologique qui peut permettre aux patients de faire certaines choses par eux-mêmes, à la maison, avec des vérifications périodiques avec leur gestionnaire de cas.

Q : L’étude a montré que les patients en convalescence à domicile4 a connu une amélioration de 18,2 % des réadmissions dans les 12 mois suivant la guérison. Le programme Samsung HeartWise a montré que la récupération cardiaque peut, avec le bon soutien, être plus efficace en utilisant ce modèle à domicile que dans les centres de réadaptation que vous avez mentionnés. Pouvez-vous mettre en contexte l’importance de cette découverte pour les lecteurs ?

[Choi] L’étude confirme l’idée que les patients, avec le bon soutien, réussissent mieux à poursuivre leur réadaptation cardiaque dans le confort de leur foyer. En outre, ce succès se confirme dans les mesures traditionnelles des résultats des soins de santé, comme une baisse associée du taux de réadmission, qui est l’une des mesures de résultats sanitaires et économiques les plus importantes et des indicateurs de la qualité des soins de santé. Il est extrêmement significatif que ce soit le cas dans diverses populations.

[Matthew Wiggins] Une autre chose importante à propos de l’étude est qu’elle prouve que cela peut fonctionner. Auparavant, les gens disaient : « Cela sonne bien, mais il faut qu’il y ait des preuves que des problèmes ne se produiront pas sur toute la ligne. Cela doit être étudié et prouvé. Cependant, maintenant, nous commençons à voir que cette méthode s’en sort bien par rapport aux modèles traditionnels. En fait, dans ce cas, il est sorti mieux.

Q : Une étude précédente dans le New England Journal of Medicine a également montré des résultats positifs pour les programmes à domicile pour la récupération cardiaque. Quelles étaient vos attentes au début de l’étude ?

[Wiggins] Les patients de Kaiser Permanente dans le programme se portaient très bien et étaient très heureux. Toutes les informations que nous avions pointées vers ce programme, associant les flux de travail cliniques de Kaiser Permanente à la technologie portable de Samsung, aideraient autant les personnes du programme de réadaptation cardiaque à domicile que celles des programmes en centre. Nous étions heureux de voir que l’étude prouvait ce que nous avions toujours cru.

[Choi] Nous étions tous satisfaits des résultats. La norme de soins est claire : les patients atteints de certaines maladies cardiaques et de certaines procédures doivent suivre un programme de réadaptation cardiaque. Cependant, très peu le font. Cela s’explique en partie par le fait que pour bon nombre de ces patients, il peut être difficile d’accéder à un programme en centre. De nombreux programmes basés dans des centres ont des contraintes de capacité physique et de personnel. Un programme très engageant que les patients peuvent suivre à domicile résout ces problèmes. Ainsi, les patients peuvent se concentrer davantage sur leur santé.

Q : Cette étude impliquait l’utilisation de montres connectées Galaxy, y compris des fonctionnalités disponibles dans le commerce sur la dernière gamme de montres connectées Galaxy. Quel rôle ces appareils ont-ils joué dans la recherche et quelles fonctionnalités sont utilisées dans le processus ?

[Choi] Notre programme à domicile est basé sur une solution numérique qui comprend une montre intelligente Samsung, une application pour montre intelligente et une application que les patients téléchargent sur leur téléphone personnel. Les montres intelligentes collectent des données de biocapteurs, guident les patients sur les activités et collectent les informations clés saisies par les patients ou les résultats signalés par les patients.

[Wiggins] Les montres intelligentes Samsung utilisées dans le programme fournissent à l’utilisateur des informations sur le nombre de pas, la fréquence cardiaque et la durée de l’exercice afin de faciliter le niveau et la durée d’effort appropriés pour leur affectation au programme de rééducation. Ils permettent également aux patients de rapporter comment ils se sont sentis pendant leur séance d’exercice. Il fournit ensuite ces informations à leur équipe de soins pour les garder sur la bonne voie lors des contrôles périodiques.

Un autre avantage de la réadaptation cardiaque à domicile est la commodité pour le patient, et les montres intelligentes jouent un grand rôle dans cette commodité. Les patients peuvent effectuer leurs séances d’exercice selon leur propre horaire à l’endroit de leur choix avec une montre intelligente Samsung au poignet, plutôt que dans un établissement qui doit être programmé et se rendre, parfois sur de grandes distances. Cela conduit à une plus grande participation et à une conformité à la réadaptation.

Q : Le programme HeartWise a suivi le rétablissement de plus de 13 000 patients. Cette étude à elle seule a vu la participation de plus de 2 500 personnes. Du point de vue de la recherche, quels sont les avantages d’un si grand nombre de participants ?

[Wiggins] La grande taille de l’échantillon renforce la confiance dans les résultats, mais à mon avis, l’inclusion dans l’échantillon de patients cardiaques à risque plus élevé que ceux impliqués dans les études précédentes est également importante. En outre, la diversité du bassin de sujets est encourageante car elle représente un échantillon démographique plus large de la population américaine et les situations dans lesquelles le programme devra fonctionner pour réussir au niveau national.

Q : Ricky, vous êtes médecin et travaillez dans le domaine de la stratégie commerciale, et Matthew, vous êtes le responsable du Health Solutions Lab de Samsung. Comment était-ce d’apporter vos domaines d’intérêt et d’expertise respectifs à ce projet ?

[Choi] Je suis professeur clinicien à Stanford et médecin praticien avec près de 15 ans d’expérience dans la pratique. Je suis venu chez Samsung parce que je voulais faire bouger les choses dans le domaine de la santé grâce à des solutions innovantes à grande échelle. HeartWise est un excellent exemple de ce que la puissance de l’innovation Samsung pourrait faire dans le domaine de la santé. Ce fut un privilège de travailler avec des collègues aussi brillants et soucieux de leur mission dans le domaine de la recherche et du développement.

[Wiggins] Combler le fossé entre ce que la technologie portable peut faire et comment elle peut être intégrée dans les flux de travail cliniques du monde réel est un élément essentiel pour permettre l’avenir de la santé numérique. C’est un honneur pour moi de faire partie de ce partenariat innovant et collaboratif qui relève avec succès tous ces défis.

1 Samsung HeartWise est destiné à suivre ou à encourager la santé générale, les activités saines et les choix de santé, qui, dans le cadre d’un mode de vie sain, peuvent aider à améliorer la vie des personnes atteintes de certaines maladies ou affections chroniques. Samsung HeartWise n’est pas une application médicale et, en tant que telle, n’est pas destinée à être utilisée dans le diagnostic de maladies aiguës ou chroniques ou d’autres conditions, ou dans la guérison, l’atténuation, le traitement ou la prévention de maladies aiguës ou chroniques ou d’autres conditions. Vous devriez consulter un médecin avant de commencer tout nouveau mode de vie ou régime de remise en forme. Votre utilisation de Samsung HeartWise ne constitue pas un avis médical. L’application Samsung HeartWise est disponible sur l’App Store pour téléchargement, mais un nom d’utilisateur et un mot de passe fournis par Kaiser Permanente sous la surveillance d’un médecin sont requis.

2 Samsung Research, agissant en tant que centre de R&D avancé de Samsung Electronics, dirige le développement de technologies futures pour la division Device eXperience (DX) de la société.

3 Comparaison de la réadaptation cardiaque à domicile et en centre dans l’hospitalisation, l’observance des médicaments et le contrôle des facteurs de risque chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires

4 Cette étude de cohorte rétrospective a été menée auprès de patients de Kaiser Permanente Southern California (KPSC), un système de soins de santé intégré desservant environ 4,7 millions de patients, qui ont participé à la RC entre le 1er avril 2018 et le 30 avril 2019, et avec un suivi jusqu’en avril 30, 2020. Les données ont été analysées de janvier 2021 à janvier 2022.