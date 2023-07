Recul majeur du gouvernement sur le projet de loi sur la migration illégale avant un vote crucial

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le gouvernement offre des concessions sur certaines des parties les plus controversées de son projet de loi sur les petits bateaux avant un vote crucial à la Chambre des communes.

Les pairs ont déchiqueté le projet de loi sur la migration illégale, qui autoriserait la détention et l’expulsion de tous les migrants de la Manche sans que leurs demandes soient prises en compte, lors d’une série de votes de fin de soirée ces dernières semaines.

Ils ont soutenu un total de 20 amendements, notamment en limitant le pouvoir de détenir les demandeurs d’asile et en tentant de forcer le gouvernement à respecter les lois sur les droits de l’homme et à créer des voies plus sûres et légales.

Plusieurs des changements ont été soutenus vocalement par leurs pairs conservateurs, tandis que les députés conservateurs rebelles ont également exercé des pressions pour adoucir certaines des mesures les plus radicales du projet de loi.

Dans le but de renforcer sa position avant un vote à la Chambre des communes mardi, le gouvernement a proposé une série d’amendements dans des domaines de préoccupation fondamentaux.

Les ministres espèrent éviter une bataille prolongée avec leurs pairs, connue sous le nom de « ping-pong » parlementaire, afin de pouvoir adopter le projet de loi sur la migration illégale avant les vacances d’été.

L’indépendant a révélé qu’une énorme restructuration a commencé au ministère de l’Intérieur le mois dernier en supposant que les nouvelles lois seraient mises en œuvre en septembre, et tout retard devrait entraîner des coûts importants et des problèmes logistiques dans le département.

Les ministres abandonnent une tentative de créer des pouvoirs illimités pour détenir les femmes enceintes et reviennent à la barre actuelle de 72 heures.

Un amendement imposant ce changement a été massivement soutenu par la Chambre des Lords, tout comme une clause distincte limitant la détention des enfants.

Le gouvernement réduira son pouvoir de détenir des enfants demandeurs d’asile non accompagnés sans caution à huit jours, bien que la période soit encore plus longue que ne l’ont demandé les politiciens de l’opposition et les organisations caritatives.

Le projet de loi initial donnait le pouvoir de détenir tous les migrants par petits bateaux pendant au moins 28 jours, ou plus si le ministre de l’Intérieur estime que cela «est raisonnablement nécessaire».

Le ministre du gouvernement, Lord Murray, a déclaré à la Chambre des Lords que les pouvoirs étaient nécessaires pour effectuer les expulsions, mais depuis que l’accord avec le Rwanda a été jugé illégal, il n’y a actuellement nulle part où envoyer les demandeurs d’asile.

Le gouvernement cède également partiellement aux opposants à sa tentative sans précédent d’appliquer les pouvoirs du projet de loi sur la migration illégale à tout petit bateau de migrants arrivé après sa présentation au parlement en mars.

Suella Braverman dans un affrontement enflammé sur les coûts du projet de loi sur la migration illégale

Cela signifie que la nouvelle « obligation légale » de les détenir et de les expulser n’entrera pas en vigueur tant que le projet de loi n’aura pas été adopté et n’aura pas reçu la sanction royale, bien que l’interdiction proposée de rentrée au Royaume-Uni, d’établissement et de citoyenneté s’appliquera toujours rétrospectivement.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré: «Ce projet de loi constitue un élément crucial de notre action pour arrêter les bateaux et garantir que les gens ne risquent pas leur vie en effectuant des voyages illégaux et inutiles vers le Royaume-Uni.

« Les amendements d’aujourd’hui aideront cette législation cruciale à passer rapidement au Parlement, tout en continuant d’envoyer un message clair que l’exploitation des enfants et des personnes vulnérables, utilisées par des criminels et transportées à travers la Manche, ne peut pas continuer. »

Même avec les concessions, les députés de l’opposition et leurs pairs devraient continuer à se battre pour une série d’autres modifications du projet de loi, notamment en imposant aux ministres l’obligation légale de créer des voies sûres et légales vers le Royaume-Uni pour les réfugiés et de renforcer la répression contre les passeurs.

La Chambre des communes envisagera également un amendement visant à restreindre les expulsions de demandeurs d’asile LGBT + vers des pays où ils pourraient être persécutés, et un autre disant que les pouvoirs ne peuvent pas entrer en conflit avec les obligations du Royaume-Uni en vertu de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés, de la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres accords sur les droits des enfants, la traite et l’apatridie.

Les pairs ont également soutenu une décision visant à forcer le gouvernement à examiner les demandes d’asile de toute personne non expulsée dans les six mois, et une exemption pour les victimes de la traite de la détention et de l’expulsion.

Une évaluation d’impact officielle du projet de loi a indiqué qu’il en coûterait environ 169 000 £ pour expulser chaque demandeur d’asile, mais qu’il n’était pas clair combien seraient expulsés ou si cette décision dissuaderait suffisamment les traversées de la Manche pour être rentables pour l’argent public.

Le seul accord existant est avec le Rwanda, et les vols restent suspendus alors que le gouvernement attend la dernière étape de sa bataille juridique devant la Cour suprême.