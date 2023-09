Recrutement pour le service militaire | Actualités, Sports, Emplois

HOUGHTON — Les statistiques du ministère de la Technologie, de la Gestion et du Budget du Michigan de juillet 2023 montrent que le taux de chômage combiné des comtés de Baraga, Houghton, Keweenaw et Ontonagon était de 6,5 %. Le comté de Houghton était le plus bas avec 5,5 %.

Dans l’ensemble, le taux de chômage du pays était de 3,8 %. Au cours des dernières décennies, nous avons atteint un point historiquement bas.

Les données du MDTMB ont également révélé qu’il existe actuellement plus de 600 offres d’emploi dans la région. Les débouchés de carrière les plus répandus dans la péninsule supérieure sont dans les soins de santé et la vente au détail.

En concurrence avec ces ouvertures locales, des carrières dans l’armée américaine, la marine, l’armée de l’air, le corps des marines, la garde côtière, la force spatiale et la garde nationale.

Recrutement : un peu

de l’histoire, des tendances

Sur la base de la population américaine d’alors, les recherches du Bureau of Labor Statistics ont montré qu’au Vietnam, 9,7 % de la population était en service actif. Il y avait une conscription militaire active pendant cette période. Immédiatement après le 11 septembre, on a assisté à une augmentation significative du nombre d’hommes et de femmes rejoignant l’armée.

Selon Pew Research, un peu moins d’un pour cent de la population du pays sert désormais dans l’armée active.

Selon la porte-parole du ministère de la Défense (DOD), la commandante de la marine, Nicole Schwegman, « Les services militaires continuent de faire face à des défis de recrutement sans précédent qui ont un impact sur leur capacité à recruter et à atteindre les objectifs de leur mission. Ces défis incluent, sans s’y limiter, les conditions du marché telles qu’un faible taux d’emploi, une jeunesse désintéressée, une population d’anciens combattants en diminution, les effets résiduels de la pandémie de COVID-19, un accès limité aux écoles secondaires et d’autres facteurs.

Schwegman a poursuivi: « Le DOD développe une campagne de messages complète et large pour dissiper les idées fausses et mieux éduquer les jeunes d’aujourd’hui et leurs influenceurs sur les innombrables opportunités et avantages disponibles grâce à l’armée. Les services militaires connaissent des niveaux de rétention record. Nous nous concentrons sur la communication de la valeur du service, car nous pensons qu’une fois que les gens rejoindront nos rangs et verront l’excellente formation et les opportunités que nous offrons, ils voudront rester dans l’équipe.

L’étude DOD 2022 répertorie les six principales raisons suivantes pour lesquelles les Américains rejoignent l’armée :

• Salaire et argent

• Payer pour vos études futures

• Voyage

• Acquérir une expérience/des compétences professionnelles

• Avantages pour la santé et les soins médicaux

• Aider les autres

À l’inverse, les six principales raisons de ne pas rejoindre l’armée :

• Possibilité de blessures physiques/de décès

• Possibilité de SSPT et de problèmes connexes

• Quitter la famille et les amis

• Autres intérêts professionnels

• N’aime pas le mode de vie militaire,

• Obligation de vivre dans des endroits où je ne veux pas vivre

Les données compilées par le sous-secrétaire du DOD chargé du personnel et de l’état de préparation ont révélé que pour la période de huit mois se terminant en mai 2023, le recrutement en service actif a été réalisé uniquement par le Corps des Marines et la Force spatiale. Toutes les autres branches ont atteint 63 à 83 % de leur objectif. Le rapport a ajouté, «Tous les services ont affiché une forte rétention.»

Une étude du DOD de 2022 a révélé que les grands-parents et les personnes âgées avaient une influence significative sur les jeunes qui envisageaient de s’engager dans l’armée. Cependant, chez les parents, le taux de renforcement des effectifs dans l’armée était d’au moins 25 % inférieur.

Par rapport à il y a vingt ans, Pew Research a montré que l’armée en service actif compte plus de femmes, de personnes de couleur, d’origine ethnique et a tendance à être mieux instruite. Une augmentation récente intéressante, tant chez les officiers enrôlés que commissionnés, a été l’augmentation de leurs années de service continu.

Observations des recruteurs locaux

Avec des opportunités de carrière locales nombreuses et variées, pourquoi un résident qualifié de la région rejoindrait-il l’armée ?

Localement, un bureau de recrutement de l’armée se trouve à Houghton. Les bureaux de la Marine, de l’Armée de l’Air et de la Force spatiale sont situés à Marquette, le Corps des Marines à Escanaba et Iron Mountain et la Garde côtière à Chicago.

Situé sur le campus de l’Université technologique du Michigan se trouve le SFC Christopher Bates, qui représente la Garde nationale de l’armée du Michigan.

Bates est originaire de Hancock. Plus récemment, il a été nommé recruteur principal pour tous les bureaux de recrutement de la Garde nationale de la péninsule supérieure. Chaque année, chaque bureau a pour mission de recruter 12 à 20 personnes.

Bates, qui a servi dans des zones de guerre, a suivi une formation de recruteur à Fort Robinson, en Arkansas. Il a déclaré, « L’un des aspects uniques du recrutement pour le service de la Garde nationale est qu’après une formation de base et avancée, vous pouvez choisir de vivre, travailler et servir localement. »

Avec la Garde, il a appris que les recrues ont un fort désir de servir, de continuer à faire partie de la communauté et de bénéficier de prestations de soutien éducatif.

Les recrues peuvent commencer le service de la Garde à 17 ans au lycée et poursuivre leurs études techniques et collégiales. Avec certains résultats aux tests de recrutement et certains postes de carrière militaire, les membres de la Garde peuvent recevoir jusqu’à 20 000 $ de bonus sur une période donnée. De plus, un autre programme offre, au fil du temps, jusqu’à 50 000 $ d’aide aux études.

Bates a poursuivi en déclarant qu’il encourage les recrues potentielles à regarder au-delà de ce que la Garde peut faire pour vous – plutôt : « Que pouvez-vous faire pour la Garde. »

Il ajouta. « L’un des aspects du recrutement que je mets en œuvre est le conseil de vie dans des domaines tels que la gestion du temps et les objectifs de carrière. Si la Garde n’est pas la bonne solution pour leur carrière militaire, je les guiderai vers d’autres branches.

De plus, Bates a interagi avec des élèves du primaire sur la question de l’intimidation et de la bonne alimentation.

Après une formation de base dans l’un des quatre centres, les nouvelles recrues peuvent suivre une formation avancée qui peut varier de quatre semaines à une année complète. Une fois terminé, les membres de la Garde s’entraînent un week-end par mois et deux semaines pendant l’été.

Les années d’obligation de recrutement varient généralement entre trois et six ans.

Les membres de la garde peuvent être appelés au service actif. Bates a révélé que certaines des missions de son unité au pays et à l’étranger impliquaient la construction de pistes et d’écoles, l’installation de systèmes d’eau potable et la formation de membres militaires locaux.

Bates a conclu, « Les membres de la Garde servant et résidant localement, j’ai l’avantage de rester en contact avec eux. Beaucoup ont une longue tradition de membres de leur famille servant dans l’armée.

Situé près de l’intersection de Pearl Street et Ruby Avenue se trouve le poste de recrutement de l’armée de Houghton. Le SGT Luis Canedo est arrivé en décembre dernier pour diriger les efforts de recrutement de la région. Il est prévu qu’il soit rejoint par un deuxième recruteur.

Canedo, originaire de Californie, est dans l’armée depuis neuf ans. Il s’est déjà implanté dans la région en étant bénévole en recherche et sauvetage.

En matière de recrutement, a-t-il commenté, « Il est très important de bien comprendre qui est un soldat potentiel et de comprendre ses objectifs personnels. »

Canedo a déclaré que l’armée offre 140 opportunités de carrière aux recrues potentielles, ainsi que des avancées éducatives avec un soutien financier.

Il a ajouté qu’il a constaté que le recrutement dans la péninsule supérieure du Michigan est moins compliqué que le recrutement dans des zones métropolitaines vastes et complexes.

Les recruteurs de l’armée suivent sept semaines de formation intensive à Fort Knox, dans le Kentucky.

Surplombant la station de Houghton et cinq autres centres de recrutement de l’UP Army et plusieurs stations du nord du Wisconsin, se trouve le 1SGT Jordan Whitlow. Le natif du Texas compte 16 ans de service militaire. Ayant déjà servi dans le bas Wisconsin, lui et sa famille connaissaient l’UP et étaient attirés par son évolution de carrière.

Whitlow a déclaré que dans la région, il existe 135 lycées et collèges pour recruter des candidats. Il ajouta, « Ce que j’ai tendance à voir dans le recrutement, c’est l’attrait de l’aventure de la vie, de nombreux avantages tels que des soins de santé et des congés annuels, une aide au logement, des opportunités de formation et le fait de jouer un rôle vital. »

Il a ajouté que tous ses recruteurs devraient s’impliquer pleinement dans les communautés qu’ils servent par le biais du bénévolat et lors d’événements spéciaux. Whitlow a révélé qu’un recruteur doit posséder un fort caractère personnel, des compétences en communication et faire preuve de leadership.

Chaque recruteur a pour mission mensuelle d’obtenir une recrue. Whitlow a commenté en matière de recrutement, la qualité des candidats arrive en tête de la liste de qualification.

Les candidats doivent réussir un examen de toxicomanie et d’antécédents, un examen d’entrée à la batterie d’aptitude professionnelle des services armés et une qualification physique.

Lors de l’examen d’entrée, si une recrue potentielle a un score inférieur à 31 et est proche d’autres qualifications, elle peut participer au cours préparatoire du futur soldat de l’armée. Ce programme unique les aide à améliorer leur score au test d’entrée, à répondre aux exigences de masse corporelle et aux aspects connexes. Une fois terminés avec succès, ils entreraient ensuite dans une formation de base (AKA boot camp). Il a été récemment annoncé que le programme Future Soldiers, d’une durée de 90 jours, deviendrait une approche permanente de recrutement de l’Armée.

Deux des aspects les plus attrayants de l’adhésion à l’armée sont le titre de carrière militaire et les années de service, un soldat peut recevoir jusqu’à 50 000 $ de prime de signature. En outre, il existe un important soutien financier pour l’avancement de l’éducation.

Une femme locale prend la décision de rejoindre

Ayant grandi près de Midland, dans le Michigan, Faith Oard est maintenant étudiante en dernière année à l’Université technologique du Michigan, avec une spécialisation en génie mécanique.

Elle a déclaré, « Dans ma jeunesse, j’ai découvert que j’étais attiré par le fait de démonter les choses pour comprendre comment elles fonctionnaient et de fabriquer des choses sur une base mécanique. Cela a généré ma concentration sur mon diplôme MTU.

Elle a déclaré que ses parents étaient fiers de son service militaire, en particulier son père, un vétéran de la marine américaine.

Lorsque Oard est entrée pour la première fois à MTU, un certain nombre d’amis lui ont présenté les programmes et événements du campus ROTC. L’armée l’intéressait, mais elle se retrouva attirée par la Garde nationale du Michigan. Oard a rejoint la Garde et est classé comme spécialiste.

Oard a déclaré que son attirance pour la Garde était axée sur un soutien approfondi en matière d’éducation financière universitaire et sur la possibilité de servir et de faire partie d’une cause importante.

Oard a commenté que son unité stationnée à Calumet compte entre 150 et 180 membres actifs.

Lors de l’investiture présidentielle de janvier 2021, elle a servi en service actif sur le terrain du Capitole. Par la suite, pendant une période de trois mois, elle a continué à servir en service actif principalement sur le terrain du Capitole pour un quart de patrouille de 16 heures à minuit.

En outre, elle a vécu des expériences informatives et précieuses en travaillant avec le Corps d’ingénierie de l’armée sur des aspects complexes de la navigation et de l’ingénierie du fleuve Mississippi.

Une fois diplômé du MTU, l’année prochaine, Oard poursuivra une carrière civile et continuera à servir dans la Garde nationale.

Jeffrey D. Brasie est un PDG à la retraite du secteur de la santé. Il écrit fréquemment des reportages historiques et des articles d’opinion pour divers journaux du Michigan. En tant qu’ancien combattant de l’ère vietnamienne, il a servi dans la marine américaine et dans la réserve navale américaine. Il a fait partie du personnel des affaires publiques du secrétaire de la Marine. Il a grandi près du bout du gant et réside dans la banlieue de Détroit.







