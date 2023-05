Recrutement de Penn State: les Nittany Lions débarquent dans l’Ohio QB Ethan Grunkemeyer

Le quart-arrière Ethan Grunkemeyer s’est engagé à Penn State samedi alors qu’il était en ville pour participer au camp régional Elite 11 au State College Area High School. Voici ce que vous devez savoir :

La perspective de 2024 d’Olentangy High à Lewis Center, Ohio, est l’un des quarts-arrière à la croissance la plus rapide de ce cycle.

Grunkemeyer est un espoir trois étoiles qui se classe n ° 575 au classement général et n ° 37 parmi les quarts-arrière du 247Sports Composite.

Grunkemeyer a grandi en tant que fan de l’Ohio State et était présent avec sa famille au Beaver Stadium en 2016 lorsque les Nittany Lions ont bouleversé les Buckeyes. L’État de l’Ohio, cependant, n’a montré aucun intérêt à le poursuivre.

Penn State est-il fait au QB?

Penn State a étendu cette semaine une offre de bourse à un autre quart-arrière de la classe 2024 sous le radar. Miles O’Neill, qui joue à la Hun School de Princeton, NJ, n’est pas classé mais a également obtenu des offres de Virginia, Texas A&M, Boston College et Michigan State, entre autres.

À ce stade, Penn State a dû se demander où il en était avec Grunkemeyer, qui a clairement indiqué qu’il était séduit par Penn State et voulait conclure son recrutement avant le coup de l’été. Ainsi, l’offre à O’Neill, qui mesure 6 pieds 5 pouces et 220 livres, signifie probablement que les Nittany Lions sont prêts à prendre deux quarts ce cycle. O’Neill sera également en ville ce week-end au camp régional Élite 11.

ALLER PLUS LOIN Carrousel des quarts-arrière des Big Ten : qui est de retour, qui est dedans, qui est sorti ?

Quels besoins reste-t-il ?

La classe 2024 de Penn State comprend désormais 14 engagements. Il a été lourd sur les joueurs de ligne offensifs et est titré par le porteur de ballon Quinton Martin, le meilleur joueur de Pennsylvanie. Les Lions ont fait une belle course avec des engagements défensifs au début de ce cycle, mais le besoin criant se situe le long de la ligne défensive. À un moment donné, il faudra que plusieurs joueurs de ligne D montent à bord, et cela sera davantage mis en évidence le mois prochain au fur et à mesure que les visites officielles commenceront.

Ce qu’ils disent

« La clé pour lui était qu’il avait un bout serré, Gavin Grover, qui s’est engagé à Cincinnati. De nombreux entraîneurs universitaires sont venus voir Gavin, alors Ethan a eu une tonne d’opportunités en février et mars pendant les périodes de contact à lancer devant les entraîneurs. Tout le monde disait: « Merde, je vais parler de toi à l’entraîneur du quart-arrière. » Le fait qu’il ait des chances de lancer devant les gens est ce qui a ouvert la porte. Tout d’un coup, les offres ont commencé à arriver chaque semaine, et elles sont passées des écoles du groupe 5 aux écoles Power 5. Maintenant, je pense qu’il est le quart-arrière le plus en vogue du pays en 2024, ou du moins l’un d’entre eux. — Brad Maendler, qui entraîne Grunkemeyer au QB Excelerate.

Passé

Grunkemeyer a reçu une offre de bourse de Penn State le 20 avril après que le coordinateur offensif Mike Yurcich l’ait vu lancer dans son lycée.

Northwestern a été la première école Power 5 à proposer, le 2 avril, et a depuis été rejointe par la Virginie, Cincinnati, l’Indiana et le Minnesota. Clemson s’est également montré intéressé et le nouveau coordinateur offensif Garrett Riley a rendu visite à Grunkemeyer plus tôt ce mois-ci.

Lecture obligatoire

(Photo courtoisie Olentangy High)