Miami a obtenu un engagement jeudi soir de la part du rusher quatre étoiles Booker Pickett Jr. de Tampa (Floride) Wharton High School et a grimpé de trois places pour se classer 10e dans le classement 247Sports Composite. Voici ce que vous devez savoir :

Pickett est classé n°212 au classement général et n°16 de la classe 2024 dans le 247Sports Composite. Ses autres finalistes étaient la Caroline du Sud, la Géorgie, l’État de l’Ohio et l’État de Floride.

Pickett a enregistré 56 plaqués, dont 30 sacs, en 11 matchs en tant que junior en 2022. En sept matchs cette saison, il compte 40 plaqués, 13 TFL et 10 sacs. Il compte 70 sacs en 38 matchs au cours de sa carrière universitaire.

Son père, Booker Pickett, a joué à Miami de 1994 à 1996, et son oncle, Ryan, était un choix de première ronde en 2001 des Rams de St. Louis de l’Ohio State.

Qu’est-ce que cela signifie pour les Hurricanes ?

Mario Cristobal a décidé de se charger sur la ligne défensive ce cycle et il l’a fait. Pickett devient la 10e recrue de premier ordre et le troisième joueur de premier ordre engagé dans la classe de Miami, rejoignant Marquise Lightfoot (n ° 56 au total) et Elias Rudolph (n ° 301). Les Hurricanes ont également engagé un plaqueur défensif quatre étoiles en la personne d’Artavius ​​Jones (n°194).

Les Hurricanes ont également poursuivi lourdement LJ McCray, un joueur de ligne défensive de Daytona Beach (Floride) Mainland qui est classé cinq étoiles par 247Sports et quatre étoiles dans le composite. McCray s’est récemment rendu dans l’État de Floride et a assisté à la victoire des Seminoles contre LSU pour ouvrir la saison. FSU et Florida sont considérés comme les favoris lorsqu’il fera son annonce samedi. Il a effectué des visites officielles dans les trois programmes nationaux ainsi qu’à Auburn et en Géorgie.

