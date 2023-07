Recrutement dans le football de Penn State: les Lions répondent aux besoins avec le rusher 4 étoiles Mylachi Williams

Mylachi Williams, un rusher de pointe qui joue chez Monseigneur Bonner à Drexel Hill, Pennsylvanie, s’est engagé à Penn State samedi soir. Voici ce que vous devez savoir :

Williams est un espoir quatre étoiles qui se classe n ° 330 au classement général et n ° 7 en Pennsylvanie dans la classe de 2024 dans le 247Sports Composite.

Ses autres finalistes comprenaient Notre Dame, Syracuse, Texas A&M et Pitt. Il a effectué une visite officielle à Penn State en juin et a également emmené des fonctionnaires à Syracuse et Pitt.

Penn State compte désormais 22 engagements dans sa classe 2024. Huit des prospects viennent de Pennsylvanie.

Williams n’est que le troisième joueur de ligne défensive de la classe, après Xavier Gilliam et De’Andre Cook.

Et la ligne D ?

L’engagement de Williams aide à atténuer le coup de ce qui a été une course moins qu’idéale avec des joueurs de ligne défensifs jusqu’à présent ce cycle. La façon dont Penn State s’y prend pour compléter cette classe est importante, et elle devra inclure quelques joueurs de ligne D supplémentaires. Nous sommes à la partie de l’été où les engagements vont bientôt ralentir alors que les équipes – à la fois au collège et au lycée – portent leur attention sur la saison à venir. Les joueurs qui ne s’engagent pas bientôt attendront probablement la fin de leurs saisons seniors. Il est clair que le travail de recrutement de Penn State le long de la ligne D est loin d’être terminé, ce qui en fait un scénario important à surveiller au cours des cinq prochains mois.

Succès en état

Pendant les années où l’État regorge de talents, Penn State doit capitaliser sur l’obtention d’autant de prospects en Pennsylvanie que possible. Jusqu’ici, tout va bien. Sur les 10 meilleurs joueurs de l’État, selon le 247Sports Composite, la moitié sont engagés à Penn State, y compris les deux premiers et trois des cinq premiers. Les cinq autres sont engagés à Notre Dame, Wisconsin (deux), Alabama et Cincinnati. Williams est le meilleur coureur de pointe de l’État.

Lecture obligatoire

(Photo de James Franklin : Trevor Ruszkowski / USA Today)