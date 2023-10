Recrutement dans le football de l’Oregon : le DL Aydin Breland cinq étoiles s’engage alors que les Ducks entrent dans le top 10 du classement

L’Oregon a fait un ajout sismique à sa classe de recrutement 2024 samedi lorsque le joueur de ligne défensive cinq étoiles Aydin Breland a annoncé son engagement envers les Ducks sur CBS Sports HQ. Breland a choisi l’Oregon plutôt que ses collègues finalistes, la Géorgie et Miami, pour couronner un recrutement comprenant des offres de nombreux pays. football universitaire meilleurs programmes.

Le bourreur intérieur de 6 pieds 5 pouces et 290 livres est classé n°11 au classement général de la classe par 247Sports et est considéré comme le joueur de ligne défensive n°4 au pays. Il joue sa dernière saison pour le programme de lycée Mater Dei à Santa Ana, en Californie. En tant que junior, Breland a accumulé 10,5 plaqués pour défaite et quatre sacs en seulement 10 matchs tout en s’imposant comme le joueur le mieux classé de l’État dans la promotion 2024.

Grâce à l’engagement de Breland, la classe de l’Oregon est passée de la 13e place du classement des équipes 247Sports à la 9e place. Il est le quatrième engagement des Ducks dans le top 100, mais le premier avec une note d’espoir de cinq étoiles.

Selon Gabe Brooks, analyste national du recrutement chez 247Sports, Breland possède « les outils physiques, le profil athlétique et les flashs de jeu dans le jeu qui suggèrent un avenir de haut plafond qui pourrait produire un joueur universitaire d’impact avec un haut niveau ». Repêchage de la NFL à l’envers. »

Potentiel d’impact précoce

Breland est le type de joueur qui pourrait avoir un impact précoce sur l’Oregon lors de la transition des Ducks vers le Big Ten pour la saison 2024. Avec des matchs contre le Michigan, l’Ohio State et le Wisconsin au programme 2024, l’entraîneur de l’Oregon, Dan Lanning, aura besoin de poids et de profondeur sur les lignes de mêlée pour guider le programme vers sa nouvelle conférence.

En tant qu’engagement de ligne défensive le mieux classé du mandat de Lanning, Breland pourrait avoir une chance d’enregistrer les premiers représentants. Dans son rapport de dépistage de 247Sports, Brooks a noté que le jeu de Breland est suffisamment raffiné aujourd’hui pour qu’il puisse « entrer sur le terrain dès maintenant pour de nombreux programmes FBS ». Voici plus d’informations sur le rapport de reconnaissance sur Breland :

« La force lourde reflète cette explosivité en combat rapproché. Empile et élimine les joueurs de ligne offensive surpassés pour créer des jeux négatifs. Déclenche une puissance de recul et une force de projection au point d’attaque. Terreur absolue si par erreur elle n’est pas bloquée. Large portée de poursuite avec le jus de poursuite d’un défenseur beaucoup plus petit. Anticipe instinctivement les angles des bloqueurs pour créer un effet de levier de poursuite et une redirection. En parlant de cela, change de direction étonnamment bien pour un 6-5, 290 livres. Prend le dessus sur les joueurs de ligne O rapidement et périodiquement affiche une nuance de précipitation secondaire lorsque le premier mouvement ne le libère pas. Joue une balle d’intimidation et apporte un avantage.

La classe de l’Oregon

Après avoir quitté son poste de coordinateur défensif de la Géorgie, Lanning a bricolé la classe de recrutement n°16 du pays pour le cycle 2022 et a profité de cet élan en décrochant la classe n°9 au cycle 2023. Maintenant, alors que les Ducks se disputent un titre Pac-12 et un jockey pour le positionnement des séries éliminatoires du football universitaire, Lanning a positionné les Ducks pour potentiellement terminer dans une autre classe du top 10. Breland est le 24e engagement de la classe et le quatrième à se classer dans le top 100 au niveau national.

Bien que Breland soit le premier espoir cinq étoiles de la classe, c’est un groupe mis en valeur par 13 espoirs quatre étoiles. Parmi eux se trouvent des joueurs de premier ordre tels que le secondeur Brayden Platt, le joueur de ligne offensive JacQawn McRoy, le demi de coin Dakota Fields et la sécurité Aaron Flowers, qui sont tous classés parmi les 10 meilleurs joueurs à leurs positions respectives.