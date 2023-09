Récréation photo : papa et son fils pilotes partagent une étape importante dans leur carrière dans le transport aérien

Rue Francesca –

Ruben Flowers est tombé par hasard sur la photo.

C’était début 2023 et il feuilletait des albums photos chez sa grand-mère. Soudain, le voilà : un cliché de 1994, pris dans le poste de pilotage d’un avion, le représentant tout petit, assis à côté de son père pilote.

Sur cette photo, Flowers regarde son père avec admiration. Son père sourit à la caméra, prêt à piloter l’avion.

Flowers avait oublié que la photo existait, mais en la revoyant, il fut inondé de souvenirs d’enfance, inspirés par son père. Il avait adoré leurs voyages à l’aéroport, les accompagner au centre de formation, essayer les simulateurs. Il avait rayonné de fierté lorsque son père avait parlé de son travail lors de la journée des carrières à l’école.

Et le moment choisi pour la photo redécouverte était parfait : Flowers, aujourd’hui âgé de 30 ans, était sur le point de suivre les traces de son père et de commencer à voler en tant que premier officier pour Southwest Airlines.

Pendant ce temps, le père de Flowers – également appelé Ruben Flowers – approchait de la retraite et se préparait pour son dernier vol vers le sud-ouest en tant que capitaine.

Les deux hommes étaient ravis de se chevaucher brièvement à Southwest et espéraient avoir l’occasion de voler ensemble.

« C’était un de mes rêves d’arriver à ce point et de voler avec mon père, c’était probablement mon objectif numéro un en matière d’aviation », a déclaré le jeune Flowers à CNN Travel.

Le capitaine Ruben Flowers et le premier officier Ruben Flowers recréent la photo des années 1990 en 2023. (Autorisation de Southwest Airlines)

Après avoir redécouvert l’ancienne photo, les deux hommes de Flowers ont ajouté une coda à l’objectif : non seulement ils voulaient voler ensemble, mais ils voulaient recréer la photo du poste de pilotage des années 1990, plus de deux décennies plus tard. Pas seulement en tant que père et fils, mais en tant que collègues et copilotes.

Jusqu’en mars 2023, l’aîné Flowers effectuait son dernier vol vers le sud-ouest, pilotant un avion d’Omaha, Nebraska, jusqu’à sa ville natale de Chicago, Illinois. Son fils était à ses côtés, en tant que premier officier.

«C’était une sensation géniale», dit l’aîné Flowers. « Regarder là-bas et voir mon fils, à côté de moi, pour mon dernier atterrissage. »

Et bien sûr, ils ont recréé la photo de 1994, tous deux souriant joyeusement dans la version 2023.

«C’était tout simplement génial de pouvoir recréer ce moment», déclare le jeune Flowers. « C’était un moment de rêve devenu réalité. »

Affaire de famille

À bord du vol de retraite de l’ancien Flowers se trouvaient également son frère et son cousin, qui travaillent également pour Southwest. Au cas où vous ne l’auriez pas encore réalisé, voler est véritablement une affaire de famille pour les Flowers.

«Nous sommes sept», explique l’aînée Flowers. « Moi. Mon frère est pilote. J’ai trois enfants, tous pilotes. Et le fils de mon frère est pilote et mon cousin est pilote. Et c’est tout simplement incroyable pour moi qu’ils veuillent tous devenir pilotes.

Lors d’événements familiaux et pendant les vacances, la famille Flowers essaie de limiter les discussions professionnelles au minimum « mais il y a toujours une histoire qui la déclenche, puis cela se transforme en aviation », comme le dit le jeune Flowers.

L’héritage aéronautique de la famille Flowers a commencé lorsque Flowers, plus âgé, était un enfant qui grandissait dans le Michigan dans les années 1960 et 1970.

« Un jour, un pilote m’a demandé si je voulais monter dans le cockpit. Et je l’ai fait », se souvient-il. « Et oh, mon Dieu, c’était comme si le virus m’avait mordu – je voulais devenir pilote. Et à partir de ce moment-là, je me suis concentré sur le métier de pilote de ligne.

Une fois qualifié, l’aîné Flowers s’est donné pour mission d’inspirer les autres à suivre ses traces. Le fait que nombre de ses proches aient fini par inclure était accidentel. Il dit qu’il a toujours encouragé ses enfants à explorer ce qu’ils aimaient, quoi que ce soit.

Le jeune Flowers dit que même s’il a grandi dans l’admiration de son père et fier de son travail, il n’a officiellement décidé de devenir aviateur qu’à mi-chemin de ses études.

Mais avec le recul, il pense que les signes pointaient toujours dans cette direction.

«C’était probablement quelque chose qui me restait probablement en tête et que je voulais probablement faire toute ma vie», dit-il.

Le capitaine Ruben Flowers a désormais pris sa retraite du Sud-Ouest, mais espère continuer à inspirer d’autres aviateurs. (Avec l’aimable autorisation de Southwest Airlines)

Travailler en équipe

Le vol de retraite de l’aîné Flowers allait toujours être émouvant, et le fait d’avoir son fils à ses côtés ne faisait que le rendre encore plus émouvant. Il dit qu’il n’est pas surprenant que lorsqu’ils ont franchi le portail, « des larmes aient coulé ».

Le plus jeune Flowers dit que la dynamique de travail dans les airs, père-fils, n’était pas différente de « faire la pelouse ensemble, ou quelque chose de ce genre ».

« Cela s’est déroulé facilement et naturellement, et tout s’est très bien passé », dit-il, même s’il ajoute qu’il essayait définitivement « d’impressionner » son père avec ses aptitudes et ses compétences.

L’aîné Flowers dit qu’il était conscient que le vol était une occasion unique pour lui de transmettre des informations aériennes à son fils sur place.

« Ça s’est très bien passé, c’était agréable et fluide », dit-il à propos de l’expérience. « Et c’était une sensation géniale : faire une sonorisation aux passagers, et ils découvrent qu’il y a un père et son fils là-haut dans le cockpit. Tout le monde applaudit… »

Un héritage continu

Bien que l’aîné Flowers ait maintenant quitté Southwest, son héritage perdure au sein de la compagnie aérienne – non seulement via son fils, mais également via d’autres aviateurs avec lesquels il a travaillé et encadré au fil des ans.

Flowers parle avec tendresse de son propre mentor, Louis Freeman, qui est devenu le premier pilote noir de Southwest Airlines lors de son embauche en 1980.

«Il a été un mentor pour moi», explique l’aîné Flowers of Freeman. « Et maintenant, j’essaie d’être un mentor pour les autres. Et j’espère que mon fils pourra être un mentor pour les autres, pas seulement pour les membres de la famille.

À Southwest, Flowers faisait partie du programme Adopt-A-Pilot de la compagnie aérienne, travaillant avec des enfants des écoles primaires pour les inciter à explorer des carrières dans l’aviation.

Il est également membre de longue date de l’Organisation des professionnels noirs de l’aérospatiale (OBAP), où il travaille à élever les aviateurs noirs.

Il encourage les pilotes potentiels à faire leurs recherches en ligne, à rechercher des programmes et à parler à tout le monde pour obtenir de l’inspiration, des informations et des conseils.

Le jeune Flowers fait écho à cela : il participe activement au mentorat de jeunes pilotes via les médias sociaux, mais il a également eu occasionnellement des conversations en personne avec un pilote potentiel lors de son transit par l’aéroport. Il dit que s’il le peut, il s’arrêtera toujours et transmettra quelques mots de sagesse entre les vols.

Quant à ses objectifs personnels, maintenant qu’il a réalisé son rêve de voler avec son père, le prochain rêve du jeune Flowers est de voler aux côtés de son jeune frère, qui vient tout juste de terminer sa formation de pilote.

Il a déjà eu le plaisir de voler avec sa sœur pilote il y a plusieurs années et dit que ce serait incroyable s’il pouvait compléter le tiercé familial.

« C’est ce que j’attends avec impatience, c’est de pouvoir voler dans l’avion avec mon frère », dit-il.

L’aîné Flowers est également ravi de ce jour et se dit infiniment fier de ses trois enfants.

«C’est incroyable», dit-il. « C’est un sentiment formidable de savoir que mon fils vole, et que ma fille et mon plus jeune fils volent tous les trois. »