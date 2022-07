Recreation.gov, l’application de réservation de parcs nationaux, laisse les utilisateurs se sentir perdus dans les bois

Aline Prado savait qu’elle voulait visiter Parc national des Glaciers pendant ses vacances d’été cette année. L’enseignante du primaire avait prévu un road trip d’un mois avec sa fille de 8 ans et trois autres parents qui commenceraient dans leur ville natale, Houston, et serpenteraient à travers neuf parcs et monuments nationaux du Wyoming, du Montana et du Colorado. Ayant entendu dire que Glacier était particulièrement populaire, Mme Prado a essayé de réserver des campings un an avant le voyage sur Loisirs.govla plate-forme en ligne qui gère l’hébergement pour la nuit, l’accès diurne et plus encore pour les 4 200 sites gérés par le gouvernement fédéral, notamment les parcs nationaux, les monuments commémoratifs, les quartiers historiques et les zones de loisirs. « Il n’y avait jamais de réservations disponibles, et on m’a toujours dit de revenir. Mais quand? Comment tout est déjà réservé ? » a déclaré Mme Prado, décrivant ses tentatives infructueuses. “J’avais l’impression d’être en ligne, sans arrêt. Je ne suis pas une personne férue de technologie, et c’était tout simplement écrasant.

Mme Prado n’est pas la seule à être exaspérée par le système. Recreation.gov, un gant incontournable pour les voyageurs souhaitant explorer des destinations et des attractions administrées par le Park Service, le US Forest Service, le Bureau of Land Management et d’autres agences, a fait l’objet ces dernières années de critiques de la part des voyageurs et des leaders de l’industrie du voyage. — d’autant plus que la fréquentation des parcs a bondit pendant la pandémie. Les principales frustrations avec la plate-forme incluent peu ou pas de disponibilité pour les campings et les permis de véhicules, les frais d’annulation de réservations et les fenêtres de réservation déroutantes qui parviennent à rendre à la fois la spontanéité et la planification difficile.