Recréation époustouflante du visage de Diego Maradona par l’artiste à l’aide de Papercraft

L’art fait partie de notre culture depuis l’aube de la civilisation. Depuis les peintures rupestres de nos ancêtres jusqu’aux statues de cire modernes de personnalités célèbres, l’art a toujours été un moteur pour nous, les humains, et est largement apprécié dans le monde entier. Cependant, outre les peintures, les croquis, les sculptures ou les œuvres littéraires, il existe une autre forme d’art tout aussi fascinante, mais dont on ne parle pas beaucoup. Papercraft est un corps d’art qui utilise le papier comme support principal pour la création d’art. On peut appliquer une variété de techniques comme plier, courber, couper ou coudre du papier pour créer des objets en deux ou trois dimensions.

Nous sommes sur le point de vous montrer un exemple parfait d’artisanat en papier, créé en coupant le papier avec précision, dont le résultat vous laissera bouche bée. La création de l’œuvre d’art devient virale sur Internet et montre comment un artiste déchire un morceau de papier avec des ciseaux pour sculpter parfaitement le visage de feu la légende du football Diego Maradona sur le papier. Il faut le voir pour le croire.

Dans la vidéo, on voit un système informatique avec une image de Diego Maradona ouverte sur l’écran. Bientôt, une paire de mains tenant un morceau de papier et des ciseaux sont visibles et le papier est coupé avec un tel soin et une telle précision que le résultat est une réplique exacte du visage de la légende du football telle qu’elle apparaît sur l’écran de l’ordinateur. C’est l’art à son meilleur.

Les gens ont été complètement renversés dans la section des commentaires, la plupart disant que l’artiste devait devenir plus célèbre. Certains ont même demandé à l’affiche où ils avaient appris cet incroyable métier.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici