Recovering America’s Wildlife Act, expliqué

L’administration Biden est sur le point de promulguer la plus grande législation sur le climat de tous les temps, après que le Sénat a adopté dimanche la loi sur la réduction de l’inflation avec un vote direct sur les lignes de parti. Mais il existe en fait un autre énorme projet de loi sur l’environnement qui pourrait bientôt devenir loi – et il bénéficie d’un soutien bipartisan.

Connu sous l’acronyme RAWA, Recovering America’s Wildlife Act fournirait près de 1,4 milliard de dollars par an pour restaurer les populations d’animaux sauvages à travers le pays. À la base, RAWA s’attaque à un gros problème : plus d’un tiers des plantes et des animaux du pays sont menacés d’extinction, du papillon monarque à la panthère de Floride, mettant en danger les loisirs de plein air et les écosystèmes dont dépendent les Américains.

Le projet de loi n’est pas seulement un fantasme d’amoureux des animaux : il a été adopté à la Chambre en juin lors d’un vote bipartite, et il est sur le point de faire passer le Sénat, où il compte 16 co-parrains républicains, dès cet automne.

Contrairement à la législation axée sur le climat, RAWA bénéficie d’un large soutien, en partie parce qu’elle attire les chasseurs et les pêcheurs, dont beaucoup sont conservateurs. Il donne également le pouvoir aux États de décider comment dépenser l’argent. De plus, les loisirs liés à la faune représentent une industrie de 140 milliards de dollars. La protection des plantes et des animaux s’accompagne donc d’une forte incitation économique.

Pour mettre ce projet de loi en perspective : RAWA serait le plus grand texte législatif pour la faune depuis la loi sur les espèces en voie de disparition de 1973, qui est créditée d’avoir sauvé de l’extinction les grizzlis, les loups gris et des dizaines d’autres animaux américains bien-aimés, a déclaré le sénateur Martin. Heinrich, un démocrate du Nouveau-Mexique.

“Ce serait vraiment dommage si nous n’en profitions pas”, a déclaré le sénateur Heinrich, qui a présenté le projet de loi au Sénat l’été dernier, avec le sénateur républicain Roy Blunt du Missouri.

En canalisant de l’argent dans la conservation de la faune, RAWA protégerait des milliers de plantes et d’animaux avant ils sont en danger imminent d’extinction, selon Heinrich et des experts environnementaux. En fin de compte, cela pourrait faire économiser de l’argent aux contribuables.

Voici comment cela fonctionnerait – et pourquoi RAWA est un acronyme qui vaut la peine d’être connu.

Pourquoi les États-Unis ont lutté pour empêcher le déclin de la faune

Une grande partie du travail de protection des animaux incombe aux agences nationales de la faune. Ils ont une gamme de programmes pour surveiller et gérer les populations végétales et animales qui incluent la réintroduction d’espèces localement éteintes et l’établissement de réglementations pour la chasse et la pêche. Pourtant, ces agences n’ont pu aider qu’une petite partie des animaux en péril du pays – plus de 12 000 espèces aux États-Unis ont encore besoin de protection, selon les agences nationales de la faune.

Le premier problème est l’argent. Environ 80% du financement de la conservation dirigée par l’État provient de la vente de permis de chasse et de pêche, en plus des taxes d’accise fédérales sur les engins connexes, tels que les armes à feu et les munitions. Mais ces activités ne sont plus aussi populaires qu’avant. Au début des années 1980, par exemple, les chasseurs représentaient 7,2 % de la population américaine ; en 2020, cette proportion était tombée à 4,2%, selon le groupe de défense de l’environnement Wildlife for All.

La conservation de l’État est financée par un modèle basé sur le client, a déclaré Andrew Rypel, professeur de biologie à l’Université de Californie à Davis. Et au cours des dernières décennies, “la clientèle a diminué”, a-t-il déclaré. “Cela se traduit par moins de travaux de conservation effectués.”

Un autre problème est de savoir comment les agences d’État dépensent ces fonds en baisse. Pratiquement tout l’argent pour la conservation est acheminé vers des animaux que les gens aiment chasser ou pêcher, comme le wapiti et la truite, a déclaré Daniel Rohlf, professeur de droit à la Lewis & Clark Law School. Cela laisse de côté d’innombrables autres espèces, dont beaucoup sont menacées d’extinction. “Au niveau de l’État, il n’y a eu presque aucune concentration sur les poissons et la faune autres que le gibier”, a déclaré Rohlf.

Les poissons qui n’ont aucune valeur commerciale en sont un bon exemple, a déclaré Rypel. “Il y a tout ce groupe d’espèces de poissons dont personne ne se soucie, que les gens appellent les poissons bruts”, a-t-il déclaré. Ce sont des espèces comme le tambour d’eau douce et le meunier à grande échelle qui n’ont aucune valeur commerciale mais qui jouent généralement un rôle vital dans l’écosystème. “Beaucoup d’entre eux ont décliné au fil du temps et ils ne sont jamais travaillés car ils ne relèvent pas de ce modèle axé sur le client”, a-t-il déclaré.

C’est pourquoi des chercheurs comme Rypel sont si enthousiasmés par RAWA : le projet de loi cherche à résoudre ces deux problèmes en fournissant des fonds pour protéger toutes les plantes et tous les animaux à risque.

Chaque État recevra des millions de dollars supplémentaires à dépenser pour la conservation

Le projet de loi disperserait un total de plus de 1,3 milliard de dollars chaque année entre les agences de la faune des États, en fonction de la taille de l’État, de la population humaine et du nombre d’espèces menacées au niveau fédéral. La Californie, par exemple, pourrait recevoir plus de 50 millions de dollars par an, tandis que le Vermont ou le New Hampshire – où moins d’animaux sont à risque – pourraient recevoir plus de 10 millions de dollars.

L’idée est que ces fonds paieraient 75% du plan d’action pour la faune de chaque État. Ce sont des plans officiels, rédigés par chaque État en 2005, qui détaillent quelles espèces sont vulnérables et comment l’agence prévoit de les exclure de la liste fédérale des espèces menacées.

Le plan de l’État de New York, par exemple, comprend 366 espèces nécessitant une protection, telles que le crotale des bois et le moineau des marais salés, et un large éventail d’actions pour les protéger. Il s’agit notamment de minimiser la pollution et de protéger les forêts, les zones humides et d’autres habitats.

Historiquement ces actions les plans ont été largement sous-financés : les États ne peuvent en payer qu’environ 5 % ou moins. RAWA cherche à résoudre ce problème. Le projet de loi obligera également les États à verser 25 % des fonds de contrepartie provenant d’autres sources, telles que les ventes de plaques d’immatriculation (de sorte qu’un État qui reçoit 10 millions de dollars du gouvernement injecterait 2,5 millions de dollars supplémentaires).

Selon les experts, l’une des caractéristiques de RAWA qui le rend si important est qu’il oblige les États à protéger les animaux en péril, qu’ils soient ou non ciblés par les chasseurs et les pêcheurs. “C’est un financement qui n’existe pas en ce moment”, a déclaré Rohlf. L’argent pourrait fournir une bouée de sauvetage pour les salamandres, les oiseaux chanteurs et d’innombrables autres animaux non gibiers en voie de disparition qui, comme l’indique le projet de loi, «dont le plus grand besoin de conservation».

RAWA vise également à restaurer les populations d’animaux sauvages avant qu’elles ne soient menacées d’extinction, pour éviter d’avoir à répertorier les animaux comme menacés en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition, qui s’accompagne de toutes sortes de charges et de coûts réglementaires. “Il est souvent plus coûteux d’agir une fois qu’une espèce est en péril que d’agir quand elle va bien”, a déclaré Brent Keith, conseiller politique principal à Nature Conservancy, une organisation à but non lucratif qui fait la promotion de la nouvelle législation.

La loi pourrait aider New York à protéger l’habitat du moineau vulnérable des marais salés, par exemple, selon Amanda Rodewald, directrice principale du Center for Avian Population Studies au Cornell Lab of Ornithology. Cela pourrait garantir que l’oiseau, qui est en déclin, n’est pas répertorié comme en voie de disparition, et cela pourrait également profiter aux communautés côtières qui dépendent des marais salants pour aider à atténuer les inondations pendant les tempêtes.

“Il y a tellement de menaces ou de facteurs de stress communs auxquels sont confrontées les communautés fauniques et humaines”, a-t-elle déclaré. “Nous ne pouvons tout simplement pas séparer nos besoins.”

C’est une autre raison pour laquelle RAWA a obtenu un soutien bipartite. Cela aiderait les États à éviter que le gouvernement fédéral n’intervienne pour gérer les espèces, ce à quoi les législateurs conservateurs ont tendance à s’opposer.

Un « changeur de jeu » pour les tribus

RAWA inclut également 100 millions de dollars pour les tribus amérindiennes du pays, qui possèdent ou aident à gérer près de 140 millions d’acres de terres aux États-Unis (soit environ 7 % des États-Unis continentaux).

“Cela change vraiment la donne”, a déclaré Julie Thorstenson, directrice exécutive de la Native American Fish and Wildlife Society et membre de la Cheyenne River Sioux Tribe.

Les 574 tribus du pays gèrent des centaines d’espèces menacées, et certains de leurs citoyens dépendent étroitement de la faune pour se nourrir. Pourtant, ils ne reçoivent pas d’argent fédéral pour la conservation des taxes d’accise, comme le font les États, même si les Amérindiens paient eux-mêmes ces taxes lorsqu’ils achètent des armes à feu et d’autres équipements de chasse, a déclaré Thorstenson.

“Il n’y a pas de financement de base pour les tribus”, a-t-elle déclaré à Vox, faisant référence à l’argent pour la conservation. Au lieu de cela, les gouvernements tribaux doivent bricoler des fonds provenant de diverses sources et se faire concurrence pour obtenir de petites subventions fédérales. “Les inégalités de financement pour les poissons tribaux et la faune sont l’un des problèmes les plus importants et les moins connus en matière de conservation”, a déclaré Thorstenson.

Bien que les 100 millions de dollars de RAWA fournissent aux tribus beaucoup moins d’argent qu’aux États, cela réduirait ces inégalités. “Ce n’est pas suffisant”, a déclaré Thorstenson, mais “c’est un début”.

Quelle est la probabilité que RAWA passe ?

Le plus gros obstacle à surmonter est de trouver un moyen de compenser le prix élevé de RAWA. Cela coûterait au gouvernement environ 14 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, et le projet de loi rendrait le financement permanent.

Lors de négociations antérieures, les législateurs ont proposé de payer pour RAWA en supprimant les échappatoires dans les allégements fiscaux caritatifs pour les personnes qui conservent des terres non développées, que certains riches ont exploitées. (Peter Elkind de ProPublica a beaucoup écrit sur ce qu’il appelle “l’arnaque fiscale qui ne mourra pas”.)

Mais cette stratégie ne générera probablement pas assez d’argent, a déclaré Keith. Le sénateur Heinrich, quant à lui, a refusé de partager des détails sur un éventuel paiement. “Nous sommes toujours en conversation active avec le comité des finances et les dirigeants du Sénat”, a-t-il déclaré à Vox. « Je ne pense pas que [the pay-for] sera un obstacle pour y parvenir.

Si les législateurs trouvaient un moyen de compenser le coût de RAWA, il pourrait être voté dès septembre. Les experts environnementaux sont convaincus que le projet de loi passera; avec plus d’une douzaine de co-sponsors républicains au Sénat, il aura probablement bien plus de 60 voix.

C’est quelque chose à célébrer, a déclaré Rypel. “Vous n’entendez plus parler de beaucoup de projets de loi bipartites”, a-t-il déclaré. “Ce pourrait être une très bonne chose pour notre pays de faire adopter une législation fonctionnelle et puissante à l’heure polarisée d’aujourd’hui.”