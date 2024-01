recouvert de maille blanche transparente, ce sentier de rêverie jette une lueur poétique en Chine

sentier de rêverie pendant le dîner en studio

Début 2023, Xiangshan, l’une des villes hôtes des 19es Jeux asiatiques, a lancé « La jeunesse et la mer », un programme invitant les architectes à construire une gare près du côte chinoise. Le Daydream Trail, réalisé par Durant the Dinner Studio, est l’une des sept stations principales situées le long de la côte de Songlanshan, à côté du centre de voile de Ningbo Xiangshan, un point d’observation des marées d’eau de mer relié au rivage par un pont à chevalets. Voulant raviver et ajouter de la profondeur à l’espace, le studio a peuplé le pont d’un repos éthéré pavillon encadrant des vues panoramiques sur la mer. ‘L’image de la « mer », dès qu’elle apparaît, semble évoquer un sentiment brumeux lointain et inaccessible comme dans la poésie. La mer dans la littérature occidentale symbolise l’espoir et la liberté et représente de belles vues et de nobles idéaux dans la poésie traditionnelle chinoise. Sous le brouillard marin, le littoral, la masse sporadique de végétation et le pont à chevalets, le décor est planté pour la rêverie,‘ écrit l’architecte principal Xi Weidong.



toutes les images © Zhu Yumeng

un pavillon blanc translucide aux teintes poétiques, comme la lune

Pendant la nuit, dans la solitude de la mer à Xiangshan, la station Daydream Trail de Durant the Dinner Studio reflète la lune dans l’eau, créant une ambiance poétique. Pour obtenir un tel effet, l’équipe a enveloppé le bâtiment jaune et les tréteaux d’une teinte gris ciment avant de les recouvrir d’une membrane en maille translucide blanche, créant ainsi une maison de rêve avec un toit pointu. Le design blanc est complété par des vignes soigneusement plantées sur le pont à chevalets, divers modes d’éclairage et des sons ambiants, ajoutant collectivement une autre couche temporaire à la station. En montant les marches depuis l’entrée de la flèche, on peut se promener dans le tunnel de la petite maison en bord de mer située entre de solides colonnes, où jouent l’ombre et la lumière. Conformément au pays des rêves envisagé, la conception du pavillon forme un couloir qui se marie bien avec le site, l’élévation et les grands arbres à proximité.



Daydream Trail par Pendant le Dîner Studio

Ressemblant au départ à un pli triangulaire évoquant un voilier, elle a évolué vers une petite maison dotée d’une flèche, faisant écho à la station d’observation des marées. Construite à partir du même matériau que la station marémotrice – une membrane en maille semi-transparente blanche – la structure éthérée du pavillon de repos est suspendue, démontrant sa flexibilité lorsqu’elle est touchée par la lumière du soleil. La lumière filtre doucement à travers la membrane, créant une lueur clairsemée et brumeuse, adoucissant efficacement la structure en acier. Les deux bâtiments se complètent, résumant une aspiration poétique de rêves sauvegardés, affirme Durant le Dinner Studio. Le pavillon de repos présente des effets et des motifs de lumière plus riches, scintillant dans l’obscurité comme une imagination vibrante.



utiliser un maillage blanc transparent pour créer une structure éthérée



faire revivre le pont de Tresle avec un pavillon de repos et un passage temporaire



la charpente est enduite de ciment gris