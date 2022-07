Recours collectif contre Rogers déposé par un Québécois après une panne nationale

Un Québécois a lancé un recours collectif contre Rogers, accusant le géant des télécommunications d’être négligent et de “paralyser le pays pendant une journée entière” après la panne nationale de la semaine dernière.

La panne majeure a été ressentie dans tout le pays, perturbant non seulement les SMS et les données mobiles, mais également la capacité des clients à appeler le 911 et à effectuer des achats via des systèmes de paiement par débit.

Le recours collectif, déposé par le cabinet d’avocats LPC Avocat Inc. devant la Cour supérieure lundi à Montréal, réclame 400 $ pour les membres clients de Rogers touchés par la panne du réseau des 8 et 9 juillet. -clients de marque, comme Fido Mobile et Chatr Mobile.

Arnaud Verdier de Québec est nommé comme demandeur dans le dépôt légal à la Cour supérieure. Client de Rogers depuis juin 2020, il était “sidéré” que son opérateur n’offre que l’équivalent de deux jours de service aux clients pour les dédommager de la panne”, selon la demande d’autorisation du recours collectif.

Dans un communiqué publié samedi, le président et chef de la direction de Rogers, Tony Staffieri, a attribué la cause de la “panne du système réseau” à une “mise à jour de maintenance” du réseau central de l’entreprise.

Dans le dossier juridique, Verdier a écrit que Rogers aurait dû tester la mise à jour avant de la déployer, ce qui est connu dans le monde informatique sous le nom de “mise en scène”.

“Il semble également que Rogers ait effectué sa mise à jour sans ‘rollback’. Quelle que soit la raison technique exacte, cette violation ne peut être qualifiée que de négligence grave de la part de Rogers”, a allégué le client mécontent dans l’application.

Nous voulons faire ce qu’il faut pour nos clients.

Un crédit proactif équivalent à deux jours de service sera automatiquement appliqué sur les comptes des clients. ^ mlb — RogersHelps (@RogersHelps) 9 juillet 2022

Il a intenté une action en justice parce qu’il croyait que le crédit de deux jours était “totalement insuffisant” pour les dommages subis, il a affirmé avoir été “induit en erreur” par la publicité de Rogers selon laquelle il s’agissait du “réseau le plus fiable au Canada” et parce qu’il voulait tenir Rogers responsable pour sa « négligence » en rendant les services 911 inaccessibles à ses clients pendant une période prolongée.

Rogers n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CTV News sur les allégations.

Les pièces déposées avec la poursuite montrent que Rogers aurait demandé au personnel du magasin vendredi dernier de retirer les affiches contenant le matériel marketing « Accédez au réseau 5G le plus fiable du Canada » le jour de la panne.

Verdier a allégué qu’il avait subi des dommages qui dépassaient de loin le crédit de deux jours de service.

Il a expliqué que le jour de la panne, il conduisait de St-Hubert, au Québec. jusqu’à la banlieue montréalaise de Blainville, ce qui prend habituellement environ une heure en voiture. Cependant, comme il ne pouvait pas naviguer sur Google Maps avec son smartphone “vers l’itinéraire le plus rapide (c’est-à-dire pour éviter les embouteillages), le trajet du 8 juillet lui a pris 90 minutes”, selon l’application.

“Non seulement les 30 minutes supplémentaires sur la route ont coûté plus d’argent au demandeur en essence (actuellement à environ 2,00 $ le litre), mais il était extrêmement stressé parce qu’il était coincé dans les embouteillages à Montréal et savait qu’il ne pourrait pas appeler 9-1-1 en cas d’urgence.”

L’application a également indiqué qu’il ne pouvait pas acheter un déjeuner avec sa carte de débit vendredi dernier.

“Dans ce cas, les troubles et les inconvénients causés en conséquence directe de la faute et de la négligence de Rogers, comme allégué ci-dessus (ne pas s’assurer que des mesures de protection appropriées étaient en place, telles qu’un retour en arrière, une mise en scène, etc.), dépassent les inconvénients normaux qu’un personne au XXIe siècle rencontre et devrait être tenue d’accepter », alléguait la demande.

“En effet, une panne d’une journée complète pour tout le pays parce que Rogers a fait preuve de négligence dans l’exécution de sa mise à jour de maintenance… est sans précédent.”

Verdier demande 200 $ par membre pour avoir omis de fournir le service aux clients et 200 $ supplémentaires par membre pour l’affirmation selon laquelle Rogers a fait de « fausses déclarations » sur le fait d’avoir le réseau le plus fiable.

La demande vise également à obtenir une indemnisation au nom des clients non-Rogers qui n’ont pas pu effectuer de débit et de virements électroniques Interac pendant la période de panne.